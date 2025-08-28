Governo do Pará abre inscrições para oficinas gratuitas de esporte e lazer Atividades terão início em setembro e oferecem 500 vagas em cinco modalidades Iury Costa 28.08.25 15h36 As aulas ocorrerão na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). (Ascom Seel) A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abriu nesta quinta-feira (28) as inscrições para as Oficinas de Esporte e Lazer para a Comunidade. São 500 vagas gratuitas destinadas a crianças, adolescentes e adultos. As turmas serão realizadas nos turnos da manhã e da tarde, com 70 vagas para futsal, 70 para voleibol, 100 para dança, 100 para treinamento funcional e 60 para pilates. As aulas ocorrerão na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em área do estacionamento, e na sala de dança do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). VEJA MAIS Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses Obra do Complexo de Esporte e Lazer de Santarém chega na reta final Com 96% de serviços executados, novo espaço está localizado em uma área de aproximadamente 6.500 m² As oficinas são voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e adultos a partir de 18 anos. Para efetivar a matrícula, no primeiro dia de aula será necessário apresentar uma pasta com os seguintes documentos: duas fotos 3x4, cópias do RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de matrícula escolar e atestado de aptidão física. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário on-line, disponível até o preenchimento total das vagas. As atividades começam no dia 2 de setembro. Serviço Oficinas de Esporte e Lazer para a Comunidade Modalidades: futsal, voleibol, dança, treinamento funcional e pilates Início das aulas: 2 de setembro Inscrições: https://forms.gle/ikDcZoxw2VpL6vjS7 Mais informações: (91) 99315-7421 / (91) 98087-5083 *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, reporter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave oficinas de esporte e lazer seel Governo do Estado do Pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado 28.08.25 9h49