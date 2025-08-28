Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará abre inscrições para oficinas gratuitas de esporte e lazer

Atividades terão início em setembro e oferecem 500 vagas em cinco modalidades

Iury Costa
fonte

As aulas ocorrerão na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). (Ascom Seel)

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abriu nesta quinta-feira (28) as inscrições para as Oficinas de Esporte e Lazer para a Comunidade. São 500 vagas gratuitas destinadas a crianças, adolescentes e adultos.

As turmas serão realizadas nos turnos da manhã e da tarde, com 70 vagas para futsal, 70 para voleibol, 100 para dança, 100 para treinamento funcional e 60 para pilates. As aulas ocorrerão na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em área do estacionamento, e na sala de dança do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

As oficinas são voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e adultos a partir de 18 anos. Para efetivar a matrícula, no primeiro dia de aula será necessário apresentar uma pasta com os seguintes documentos: duas fotos 3x4, cópias do RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de matrícula escolar e atestado de aptidão física.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário on-line, disponível até o preenchimento total das vagas. As atividades começam no dia 2 de setembro.

Serviço

Oficinas de Esporte e Lazer para a Comunidade
Modalidades: futsal, voleibol, dança, treinamento funcional e pilates
Início das aulas: 2 de setembro
Inscrições: https://forms.gle/ikDcZoxw2VpL6vjS7
Mais informações: (91) 99315-7421 / (91) 98087-5083

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, reporter do Núcleo de Esportes)

