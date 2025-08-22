Obra do Complexo de Esporte e Lazer de Santarém chega na reta final

A segunda etapa do Complexo de Esporte e Lazer de Santarém está na reta final. Uma obra do Governo do Pará, em convênio com a prefeitura municipal, o equipamento público localizado em frente ao Parque da Cidade é mais um importante espaço para os cuidados com o bem-estar físico e mental de todas as idades, proporcionando mais qualidade de vida para a população santarena.

“O Governo do Estado também garante o investimento em obras que incentivam a prática de esporte e lazer. No caso do Complexo de Santarém, não será somente um local para atividades físicas, mas que vai garantir a reunião das famílias e dos amigos no dia a dia. Além disso, o espaço proporciona um lugar digno para essas pessoas trabalharem e ganharem o seu sustento”, conta o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Com 96% de serviços executados, o Complexo de Esporte e Lazer de Santarém está localizado em uma área de aproximadamente 6.500 m² e conta com espaço gastronômico para food trucks; área kids; quatro quadras para esportes como beach tennis e futevôlei; campo de grama sintética para futebol society e espaço para calistenia.

“Estou caminhando por aqui há oito anos e vejo que a obra está excelente. A gente vai poder aproveitar de tudo, todos esses espaços são importantes, pois servem para as crianças, adultos e idosos. Minhas amigas e eu esperamos muito pela academia ao ar livre. As pessoas precisam de áreas como essas para que tenhamos mais qualidade de vida”, avalia a dona de casa Ana Santos, de 63 anos.

A obra também contempla a revitalização do campo de futebol, da quadra poliesportiva e academia ao ar livre; construção de uma maloca para capoeira; passarelas e ciclovia; bancos e lixeiras; além de estacionamento e urbanização da área.

Mirante da Serra do Saubal – Em 2024, o Governo do Pará entregou em Santarém o Mirante da Serra do Saubal, mais um espaço com infraestrutura e lazer que garantiu um novo ponto turístico com segurança para o município e a Região de Integração do Baixo Amazonas, valorizando a paisagem local.

O mirante conta com área de contemplação e peças arquitetônicas da cultura regional, além de espaço de lazer infantil, que permite interação, recreação e qualidade de vida para a população.