Ninhos azuis? Estudo de pesquisadora do Pará descobre plástico em ninhos de aves amazônicas

No último dia 3 de julho, um estudo publicado na revista científica Science Direct apontou a presença de plástico em ninhos de pássaros na região costeira amazônica, nos municípios de Salinópolis e Maracanã, nordeste paraense. O que representa o resultado da interação entre aves e poluição plástica na natureza. Por conta disso, esses ninhos apresentavam uma coloração azul, por conta desses resíduos plásticos. Essa é uma pesquisa de mestrado em Oceanografia da Universidade Federal do Pará (UFPA), feita por Adrielle Lopes, que explicou em entrevista ao Grupo Liberal, que a ideia de estudar o assunto surgiu após encontrar ninhos contaminados por plástico no final de 2021, em Salinópolis.

“Os resultados da pesquisa revelaram uma descoberta preocupante sobre a interação entre aves e poluição plástica na costa amazônica. Verificamos que 67% dos ninhos de Psarocolius decumanus, também conhecidos como Japu ou Japu-preto [espécie de pássaros], continham plástico, com todos os ninhos do manguezal contendo plástico e percentuais variados em outras áreas, como clareira (35,3%) e vila de pescadores (90%)”, relatou a pesquisadora.

Adrielle revela que esse tipo de resíduo acabou nos ninhos principalmente porque os materiais como fibras e cordas azuis, encontrados no ambiente, são muito semelhantes às fibras naturais que essas aves utilizam para construir seus ninhos. As aves estão selecionando esses materiais plásticos por sua maior resistência e abundância nos locais adjacentes.

“Esses materiais geralmente são resíduos de equipamentos de pesca que são descartados na região. Esta descoberta é muito significativa porque é um pontapé inicial para descobrir como essa poluição afeta esses organismos”, aponta.

Resíduos são utilizados pelas aves para construir seus ninhos (Foto: Adrielle Lopes)

Quais os riscos da presença de plástico em ninhos?

De acordo com a pesquisadora, esses pigmentos plásticos são compostos por 97,5% de polietileno. São materiais que continham 83,5% ftalocianina e 6 corantes. Os aditivos detectados são utilizados em aplicações industriais e todos eles são corantes para plásticos, nylon, algodão e outros materiais. Cinco desses aditivos são conhecidos por serem tóxicos para a biota [conjunto de todos seres vivos de um determinado ambiente], pelo menos em um nível de toxicidade baixo.

A pesquisadora alerta que as preocupações com a exposição das aves e seus filhotes aos contaminantes presentes nos plásticos são graves, afetando-as por meio da ingestão involuntária ou exposição dérmica, especialmente durante a incubação e alimentação dos filhotes.

“Esses aditivos têm potencial para penetrar na casca dos ovos, o que pode acarretar diversos problemas, incluindo comprometimento da saúde reprodutiva, distúrbios hormonais, efeito carcinogênico, impactos no sistema imunológico e redução da taxa de sobrevivência das crias. Os contaminantes presentes nos plásticos podem bioacumular-se ao longo da cadeia alimentar, afetando outras espécies que dependem do mesmo ambiente”, destaca.

O plástico contém toxinas que podem afestar toda a cadeia de reprodução dessas aves. (Foto: Adrielle Lopes)

Tais pigmentos podem persistir no ambiente por períodos prolongados, sendo tóxicos para organismos aquáticos e terrestres, dependendo de sua composição química específica. Alguns pigmentos orgânicos podem ter propriedades carcinogênicas [qualquer agente químico, físico ou biológico que possa causar câncer] ou serem disruptores endócrinos [substâncias causam alterações na função fisiológica das hormonas endógenas], afetando negativamente a saúde e a reprodução de animais expostos.

A poluição plástica representa uma ameaça direta a essa biodiversidade, afetando desde pequenos organismos até predadores de topo da cadeia alimentar, com potencial para bioacumular toxinas e perturbar os processos ecológicos. “Além disso, há preocupações com a saúde pública, dado que comunidades indígenas e ribeirinhas dependem dos recursos naturais da Amazônia para sua subsistência”, alerta Adrielle.

Importância dessa descoberta e próximos passos

A pesquisadora afirma ser fundamental entender e mitigar os impactos da poluição plástica na vida selvagem da Amazônia devido à sua importância global como um dos maiores biomas mundiais. “A preservação desses ecossistemas não apenas sustenta uma vasta gama de espécies únicas, muitas das quais são endêmicas e vulneráveis, mas também é crucial para manter os serviços ecossistêmicos vitais que beneficiam não apenas as comunidades locais, mas também o planeta como um todo”, alega.

Com isso, para reduzir esse cenário, a pesquisadora sugere algumas medidas: educação ambiental para todos, incluindo as comunidades locais e pescadores; melhor gestão de resíduos plásticos; restrições ao uso de plásticos descartáveis; monitoramento contínuo da presença de plásticos nos ninhos; campanhas de limpeza periódicas; e incentivos à pesca sustentável para reduzir equipamentos plásticos abandonados.

Adrielle Lopes conclui que os próximos passos da pesquisa nesse campo provavelmente incluirão avaliações de longo prazo para monitorar o impacto da presença de plásticos e pigmentos orgânicos na população dessa ave e do ambiente adjacente.

“Possivelmente serão feitas investigações mais detalhadas sobre os efeitos dos contaminantes encontrados nos ninhos das aves, com estudos para entender melhor como esses contaminantes afetam a saúde reprodutiva das aves e desenvolvimento das crias. Minhas expectativas são que futuras pesquisas possam fornecer outras descobertas sobre como as aves são afetadas pela poluição plástica na Amazônia”, finaliza.

