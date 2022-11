Polícia prende um dos acusados de matar guarda e amigo em Parauapebas; dois continuam foragidos

Um homem foi preso na última quarta-feira, 23, suspeito de participação na morte do guarda municipal Robson de Paula Azevedo, de 39 anos, e do amigo dele, Giovany Gomes Nascimento, de 42 anos. O suspeito foi identificado como Deusimar Barbosa Martins, o “Galego”. O crime aconteceu no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

“Galego” foi preso no final da tarde de quarta-feira pela Guarda Municipal de Parauapebas (GMP). De acordo com a Polícia Civil do Pará (PC), em nota, 'Galego' foi apresentado na delegacia do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. "Diligências seguem sendo conduzidas no sentido de localizar os outros envolvidos no crime", afirma.

VEJA MAIS

Outros dois participantes do crime foram identificados como Jocelio Souza e Vitor Pererira da Silva. Eles seguem foragidos. Jocelio seria o motorista do automóvel Celta, de cor branca, que que atropelou o guarda municipal por volta das 3h30 de quarta-feira, quando ele e o amigo, em veículos separados, saíam de uma casa de festas e seguiam pela avenida dos Ipês. O guarda municipal Robson Azevedo pilotava uma moto e o seu amigo um Renault Kwid de cor laranja.

Após o atropelamento, Robson conseguiu se levantar e foi socorrido pelo amigo, que fez o retorno ao perceber a situação. Porém, em seguida, os ocupantes do Celta branco descem e iniciam a agressão física contra o guarda municipal.

Robson e Giovany conseguem se abrigar no carro e fogem do grupo, mas são perseguidos. Mais adiante, são alcançados pelos criminosos, que descem do veículo efetuando diversos golpes de arma branca.

Quaisquer informações que possam ajudar a localizar os outros participantes do crime podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.