Guarda municipal e amigo são perseguidos e mortos em Parauapebas; crime é cercado de mistérios

A morte de duas pessoas foi registrada na madrugada desta quarta-feira (23), em Parauapebas, sudeste do Pará. Por volta das 3h37 a polícia foi informada de um duplo homicídio ocorrido no bairro Cidade Jardim. Uma das vítimas foi identificada como Robson de Paula Azevedo, de 39 anos, guarda municipal. A outra pessoa seria Giovany Gomes Nascimento, 42 anos, amigo de Robson, que estava a poucos metros do local em que o servidor público foi encontrado morto.

Os amigos foram mortos a golpes de arma branca pelos ocupantes de um veículo que se envolveu em um acidente de trânsito com Robson.

Saiba como aconteceu o crime

Segundo informações repassadas por testemunhas, Robson e o amigo Giovany teriam deixado uma casa de festas localizada no mesmo bairro e cada um seguiu em veículos diferentes. Robson estava em uma moto e teve seu veículo batido por um Celta branco. Toda situação foi registrada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais nas proximidades do local onde as confusões teriam iniciado.

Uma das câmeras de segurança flagrou o momento em que o veículo de Giovany, um Renault Kwid de cor laranja, seguia na frente do guarda municipal, quando surge um veículo Celta, em alta velocidade, que atropela o agente de segurança pública. Mesmo machucado, Robson conseguiu levantar e foi socorrido pelo amigo que havia retornado após notar o que estaria ocorrendo.

Nas imagens, que não serão exibidas por serem de violência explícita, também é possível ver o momento em que os ocupantes do veículo Celta descem do carro e partem para cima do agente de segurança. Uma terceira pessoa ainda sai do carro e foge do local, fato que a polícia investiga se este terceiro seria uma vítima que estaria sendo feita refém.

Robson e Giovany conseguem fugir no Kwid. Os dois são perseguidos pelos ocupantes do Celta e alcançados pelos criminosos, que descem do veículo efetuando diversos golpes de arma branca.

Giovany tenta fugir mais uma vez, mas os assassinos conseguem pegá-lo. O crime foi registrado câmera de segurança, que deve auxiliar a Polícia Civil na elucidação do crime, além de identificar os autores do duplo homicídio.

Corpos abandonados na rua

Os corpos dos amigos ficaram distantes aproximadamente 200 metros um do outro. A arma de fogo de Robson foi localizada por um popular que a entregou na 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil. Um inquérito policial foi aberto e as investigações seguem para apurar a motivação dos crimes.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Homicídios do município de Parauapebas. Duas pessoas foram encontradas mortas, na madrugada desta quarta-feira (23), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Os corpos das vítimas possuíam marcas de lesões provocadas por disparos de arma de fogo. Um inquérito foi instaurado para apurar as motivações e a autoria do crime.

Nota de Pesar da Prefeitura de Parauapebas

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), manifesta o mais profundo pesar pela morte do guarda municipal Robson de Paula Azevedo, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, 23. As circunstâncias do falecimento ainda estão sendo apuradas. Robson tinha 39 anos e atuava na Guarda Municipal de Parauapebas desde 1º de agosto de 2016.

Neste momento de tristeza, a Prefeitura de Parauapebas e todos os companheiros de trabalho, se solidarizam com os familiares e amigos de Robson. A Guarda Municipal prestará suas últimas homenagens ao companheiro de farda na sede da instituição, em horário a ser confirmado, assim que forem seguidos todos os trâmites de liberação do corpo. Robson será enterrado no estado do Tocantins, onde residem seus familiares.