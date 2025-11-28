Capa Jornal Amazônia
Pará terá vacinação contra Influenza para grupos prioritários neste sábado (8); confira os locais

A ação integra a Campanha de Vacinação contra a Influenza na Região Norte

Ayla Ferreira
fonte

As temperaturas elevadas e a alta umidade favorecem a transmissão do vírus influenza em meses diferentes. (Foto: Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Neste sábado (29), será realizado o Dia D de Mobilização Nacional Contra a Influenza na Região Norte, para antecipar a proteção dos grupos prioritários antes do inverno amazônico, período mais chuvoso do ano e marcado pelo aumento das síndromes respiratórias na região. A ação será realizada em diversas salas de vacinação, shopping centers e instituições parceiras em todo o Pará. Haverá também vacinação em abrigos e atendimento domiciliar para pessoas acamadas.

Cerca de 6,5 milhões de doses do imunizante foram distribuídas pelo Ministério da Saúde entre os sete estados da Região Norte. Diferente das demais regiões do país, onde as campanhas ocorrem geralmente entre março e maio, a Região Norte apresenta padrões climáticos e epidemiológicos distintos. 

As temperaturas elevadas e a alta umidade favorecem a transmissão do vírus influenza em meses diferentes, exigindo um calendário próprio de vacinação. O imunizante utilizado tem composição específica recomendada para o Hemisfério Norte (2025–2026), garantindo maior eficácia de acordo com os vírus em circulação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a meta estadual é vacinar 90% dos grupos prioritários, como idosos, crianças, gestantes e puérperas, o que representa 1.756.232 pessoas. Para alcançar esse objetivo, a Sespa orienta os 144 municípios a intensificar a vacinação, reforçar as ações de microplanejamento para atingir quem não procura espontaneamente as unidades de saúde e ampliar a busca ativa em parceria com a sociedade civil.

“A campanha com foco no inverno amazônico está em vigor desde 2023, após solicitação dos secretários de Saúde da região Norte, com apoio do Conass, para garantir a imunização antes do período mais chuvoso”, diz a nota da Sespa.

Importância da imunização

Se vacinar é a melhor forma de prevenir a gripe e as complicações que podem surgir do quadro, como a pneumonia e o agravamento de doenças crônicas, levando a internações e mortes, especialmente entre crianças, idosos e gestantes. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina trivalente, que protege contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul no ano anterior.

No primeiro momento da campanha, o foco será nos grupos prioritários, para imunizar ao menos 90%, entre  crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores de áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e transporte. Durante os três primeiros meses da campanha, a vacina será ofertada exclusivamente a esses grupos, que apresentam maior vulnerabilidade para complicações da doença. 

Vacinação em Belém

A capital paraense terá vacinação disponível das 9h às 17h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, no Centro Saúde Escola do Marco (UEPA), além de pontos externos em shoppings e instituições parceiras

Grupos prioritários

  • Puérperas (até 45 dias pós-parto);
  • Trabalhadores da saúde;
  • Professores da rede pública e privada;
  • Povos indígenas;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Policiais civis e militares, bombeiros e Forças Armadas;
  • População privada de liberdade e servidores do sistema prisional;
  • Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores dos Correios;
  • Trabalhadores de transporte coletivo (motoristas e cobradores);
  • Trabalhadores portuários;
  • Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais.

Postos de vacinação – 8h às 17h (UBS)

  • Vila da Barca;
  • Telégrafo; 
  • Providência; 
  • Paraíso dos Pássaros; 
  • Barreiro I e II; 
  • Canal do Pirajá; 
  • Sacramenta; Galo I; 
  • Pedreira; 
  • Panorama XXI; 
  • Carmelândia; 
  • Mangueirão; 
  • Bengui II; 
  • Parque Verde; 
  • Sideral; 
  • Satélite; 
  • Tapanã; 
  • Pratinha; 
  • Paraíso Verde; 
  • Curió; 
  • Castanheira; 
  • Mestre Alarino; 
  • Marambaia; 
  • Água Cristal; 
  • Souza; 
  • Águas Lindas; 
  • Fátima; 
  • Parque Amazônia I; 
  • Terra Firme; 
  • Cremação; 
  • Condor; 
  • Guamá; 
  • Portal da Amazônia; 
  • Jurunas; 
  • Riacho Doce; 
  • Radional II; 
  • Combu; 
  • Icoaraci; 
  • Maguari; 
  • Quinta dos Paricás; 
  • Paracuri I; 
  • Tenoné II; 
  • Parque Guajará; 
  • Outeiro; 
  • Fama; 
  • Maracajá; 
  • Baía do Sol; 
  • Carananduba; 
  • Sucurijuquara; 
  • Aeroporto; 
  • Furo das Marinhas.

Outros locais

  • Centro Saúde Escola do Marco (Uepa) – 8h às 17h.
  • Instituições parceiras – 9h às 17h: Centro Universitário Fibra; UNIFAMAZ; IT Center
  • Shoppings – 10h às 17h: Pátio Belém e Bosque Grão-Pará.

A Sesma também realizará vacinação em instituições, abrigos e atendimento domiciliar para pessoas acamadas. A vacina é segura e as reações costumam ser leves e temporárias.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

 

