Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado

Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses

Iury Costa
fonte

A FEPABT também pretende descentralizar os torneios e promover convocações anuais para uma seleção estadual. (Foto: Divulgação)

Foi formalizada a Federação Paraense de Beach Tennis (FEPABT), que passa a ser a entidade responsável pela organização e desenvolvimento da modalidade no estado. A federação surge em um cenário de crescimento da prática, que já conta com atletas participantes de torneios regionais e nacionais.

Segundo o presidente da FEPABT, Rodrigo Alfaia, a criação atende a uma demanda de praticantes e técnicos por uma gestão formal, capaz de oferecer suporte, competições estruturadas e rankings oficiais. 

“A criação da federação representa não apenas um marco para os praticantes, mas também um passo estratégico para o fortalecimento do esporte como ferramenta de integração social, turismo esportivo e desenvolvimento econômico na região”, ressalta 

O processo de fundação incluiu contatos com a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e a Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). Atualmente, mais de 600 atletas disputam rankings e competições no estado, distribuídos entre duplas masculinas, femininas, mistas e categorias de base. Belém, Redenção e Bragança estão entre os municípios com maior número de praticantes.

VEJA MAIS

image Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém
Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado

image Em Tucuruí, paraenses fecham o Amazônia Open Sunset de beach tennis com títulos; confira
No encerramento do torneio, atletas locais foram os grandes vencedores dos torneios BT10

Entre as primeiras ações da nova entidade está a realização do Circuito Paraense de Beach Tennis. A quinta etapa da competição ocorrerá em Barcarena, entre 29 e 31 de agosto de 2025, em parceria com o Cabana Clube. Será a primeira vez que a cidade recebe o evento, que reunirá atletas de várias regiões e deve movimentar o calendário esportivo local.

A FEPABT também pretende descentralizar os torneios e promover convocações anuais para uma seleção estadual, com o objetivo de disputar competições nacionais e ampliar a visibilidade do beach tennis paraense.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

beach tennis

federação paraense de beach tennis

fepabt
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

BEACH TENNIS

Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado

Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses

25.08.25 17h47

Mais esportes

Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal

Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio.

25.08.25 13h11

TÁ CHEGANDO!

Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio

A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio

24.08.25 5h00

vice-campeãs

All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas

Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB

22.08.25 16h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

Futebol

Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes

Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça

25.08.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda