Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses Iury Costa 25.08.25 17h47 A FEPABT também pretende descentralizar os torneios e promover convocações anuais para uma seleção estadual. (Foto: Divulgação) Foi formalizada a Federação Paraense de Beach Tennis (FEPABT), que passa a ser a entidade responsável pela organização e desenvolvimento da modalidade no estado. A federação surge em um cenário de crescimento da prática, que já conta com atletas participantes de torneios regionais e nacionais. Segundo o presidente da FEPABT, Rodrigo Alfaia, a criação atende a uma demanda de praticantes e técnicos por uma gestão formal, capaz de oferecer suporte, competições estruturadas e rankings oficiais. "A criação da federação representa não apenas um marco para os praticantes, mas também um passo estratégico para o fortalecimento do esporte como ferramenta de integração social, turismo esportivo e desenvolvimento econômico na região", ressalta O processo de fundação incluiu contatos com a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e a Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). Atualmente, mais de 600 atletas disputam rankings e competições no estado, distribuídos entre duplas masculinas, femininas, mistas e categorias de base. Belém, Redenção e Bragança estão entre os municípios com maior número de praticantes. VEJA MAIS Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado Em Tucuruí, paraenses fecham o Amazônia Open Sunset de beach tennis com títulos; confira No encerramento do torneio, atletas locais foram os grandes vencedores dos torneios BT10 Entre as primeiras ações da nova entidade está a realização do Circuito Paraense de Beach Tennis. A quinta etapa da competição ocorrerá em Barcarena, entre 29 e 31 de agosto de 2025, em parceria com o Cabana Clube. Será a primeira vez que a cidade recebe o evento, que reunirá atletas de várias regiões e deve movimentar o calendário esportivo local. A FEPABT também pretende descentralizar os torneios e promover convocações anuais para uma seleção estadual, com o objetivo de disputar competições nacionais e ampliar a visibilidade do beach tennis paraense. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)