Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado

Foi formalizada a Federação Paraense de Beach Tennis (FEPABT), que passa a ser a entidade responsável pela organização e desenvolvimento da modalidade no estado. A federação surge em um cenário de crescimento da prática, que já conta com atletas participantes de torneios regionais e nacionais.

Segundo o presidente da FEPABT, Rodrigo Alfaia, a criação atende a uma demanda de praticantes e técnicos por uma gestão formal, capaz de oferecer suporte, competições estruturadas e rankings oficiais.

“A criação da federação representa não apenas um marco para os praticantes, mas também um passo estratégico para o fortalecimento do esporte como ferramenta de integração social, turismo esportivo e desenvolvimento econômico na região”, ressalta

O processo de fundação incluiu contatos com a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e a Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). Atualmente, mais de 600 atletas disputam rankings e competições no estado, distribuídos entre duplas masculinas, femininas, mistas e categorias de base. Belém, Redenção e Bragança estão entre os municípios com maior número de praticantes.

Entre as primeiras ações da nova entidade está a realização do Circuito Paraense de Beach Tennis. A quinta etapa da competição ocorrerá em Barcarena, entre 29 e 31 de agosto de 2025, em parceria com o Cabana Clube. Será a primeira vez que a cidade recebe o evento, que reunirá atletas de várias regiões e deve movimentar o calendário esportivo local.

A FEPABT também pretende descentralizar os torneios e promover convocações anuais para uma seleção estadual, com o objetivo de disputar competições nacionais e ampliar a visibilidade do beach tennis paraense.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)