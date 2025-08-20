Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado Iury Costa 20.08.25 15h10 A etapa de Belém segue até o dia 24 de agosto. (Foto: Divulgação) A 5ª Etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis começou no dia 14 e segue até o próximo dia 24 de agosto, em Belém. As partidas estão sendo realizadas em três espaços da cidade: Club28, Afluar e Casa de Praia. Organizada pela Federação Paraense de Tênis (FPT), a competição reúne atletas de diversas categorias e encerra o calendário estadual da modalidade em 2025. Segundo o presidente da FPT, Celestino Rocha, o torneio cumpre duas funções: fechar a temporada e preparar os atletas para desafios fora do Estado. “Encerramos o calendário paraense em grande estilo, com jogos em três clubes de referência na modalidade. É um momento de celebração e, ao mesmo tempo, de preparação para que nossos atletas tenham mais oportunidades de competir fora do Estado”, disse. Rocha também avaliou o crescimento do beach tennis no Pará. “Nosso objetivo é consolidar o esporte localmente, dando visibilidade aos talentos paraenses e garantindo que o Pará esteja representado em campeonatos de alto nível em todo o Brasil.” VEJA MAIS Mania: Campeonato de Paraense de Beach Tennis tem início no Pará Clube Competição organizada pela FPT está dividida em duas etapas Federação promove curso de capacitação para professores de beach tennis A modalidade está crescendo e precisa de técnicos capacitados A FPT destacou ainda o impacto da etapa anterior, realizada em julho, em Santarém, que registrou grande participação. Com disputas em andamento, a etapa de Belém segue até o dia 24 de agosto. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beach tennis campeonato paraense de beach tennis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES BEACH TENNIS Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado 20.08.25 15h10 MMA SPORT CLUB Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço 19.08.25 11h29 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16 Belém recebe primeira edição da Meia Maratona da Amazônia em setembro Evento terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km e abrirá simbolicamente a programação do COP30 14.08.25 18h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25