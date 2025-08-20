Capa Jornal Amazônia
Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém

Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado

Iury Costa
fonte

A etapa de Belém segue até o dia 24 de agosto. (Foto: Divulgação)

A 5ª Etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis começou no dia 14 e segue até o próximo dia 24 de agosto, em Belém. As partidas estão sendo realizadas em três espaços da cidade: Club28, Afluar e Casa de Praia.

Organizada pela Federação Paraense de Tênis (FPT), a competição reúne atletas de diversas categorias e encerra o calendário estadual da modalidade em 2025.

Segundo o presidente da FPT, Celestino Rocha, o torneio cumpre duas funções: fechar a temporada e preparar os atletas para desafios fora do Estado.

 “Encerramos o calendário paraense em grande estilo, com jogos em três clubes de referência na modalidade. É um momento de celebração e, ao mesmo tempo, de preparação para que nossos atletas tenham mais oportunidades de competir fora do Estado”, disse.

Rocha também avaliou o crescimento do beach tennis no Pará.
“Nosso objetivo é consolidar o esporte localmente, dando visibilidade aos talentos paraenses e garantindo que o Pará esteja representado em campeonatos de alto nível em todo o Brasil.”

A FPT destacou ainda o impacto da etapa anterior, realizada em julho, em Santarém, que registrou grande participação.

Com disputas em andamento, a etapa de Belém segue até o dia 24 de agosto.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

