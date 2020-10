Mania: Campeonato de Paraense de Beach Tennis tem início no Pará Clube

No ritmo do crescimento nacional do beach tennis, o Pará vai também no mesmo caminho na busca da popularidade da modalidade que está virando ‘febre’ nos clubes e associações.

A Federação Paraense de Tênis [FPF] dá largada para o primeiro campeonato de beach tennis, realizando na sede do Pará Clube, na Lomas Valentina, a 1ª etapa do certame regional com presença de 100 tenistas nas classes 1ª, 2ª e 3ª masculino e feminino e mais duplas mistas.

A segunda, prevista para o mês de novembro, terá como local à sede campestre da Assembleia Paraense.

“O Beach tennis é o esporte que mais cresce em todo o Brasil e no Pará não poderia ser diferente. Esta modalidade vem virando uma febre”, diz Roberto Kataoka, presidente da FPT.

O beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. Já no ano de 1996 o esporte começou a se profissionalizar.

O este esporte tem uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton e suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos. Segundo a ITF ele é praticado por mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes, independentemente de sexo e idade.

No Brasil, chegou em 2008 com sua parada no Rio de Janeiro. Desde então, o beach tennis vem crescendo rapidamente para outras cidades litorâneas brasileiras.

CBT

A Confederação Brasileira de Tênis [CBT] regula o esporte no país juntamente com as demais federações de cada estado . Apesar do esporte ser relativamente novo no Brasil, o país já conseguiu resultados significativos como o terceiro lugar no Campeonato Mundial em Ravenna (2008), o primeiro lugar na Copa das Nações em Aruba (2010), campeão no mundial por equipes (2013), campeão mundiais na Cervia (2016), campeão Sul-Americano (2014) e campeão Pan-Americano (2014, 2015, 2016 e 2017).

O sucesso do beach tennis deve-se pela facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona mesmo para quem nunca praticou antes. É uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.