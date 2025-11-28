Capa Jornal Amazônia
Em evento de retorno de Amanda Nunes, paraense Deiveson Figueiredo vai encarar russo no UFC

UFC 324 será realizado no dia 24 de janeiro, em Las Vegas

Aila Beatriz Inete
fonte

Paraense voltará a luta após pouco mais de três meses (Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

Cerca de três meses após a vitória sobre Montel Jackson, o paraense Deiveson Figueiredo voltará ao octógono. O Ultimate confirmou, na quinta-feira (27), o UFC 324 - evento que marca o retorno da brasileira Amanda Nunes - e anunciou que Daico, o “Deus da Guerra”, enfrentará o russo Umar Nurmagomedov no dia 24 de janeiro, em Las Vegas.

O duelo colocará frente a frente o primeiro colocado do ranking da categoria e o sexto. O russo lidera a divisão e foi o último a desafiar o campeão, o georgiano Merab Dvalishvili, que enfrenta Petr Yan em dezembro. Nurmagomedov perdeu a disputa do cinturão por decisão, mas se recuperou ao vencer Mario Bautista em outubro.

Deiveson, atual sexto no ranking, também vem de vitória - sobre Montel Jackson, em outubro. O triunfo foi decisivo para as pretensões do paraense, que havia acumulado duas derrotas seguidas, para Cory Sandhagen e Petr Yan.

A expectativa é que o vencedor do combate se aproxime de uma futura disputa de cinturão. Figueiredo pode, inclusive, subir ainda mais na classificação. Vale destacar que, entre os seis primeiros do ranking, apenas Daico e o chinês Song Yadong ainda não enfrentaram Dvalishvili.

Aos 37 anos, Deiveson é ex-campeão peso-mosca do UFC. Ele subiu para o peso-galo em 2023 e, desde então, busca entrar no topo da divisão. Seu cartel soma 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Recentemente, o lutador passou por um susto ao sofrer um acidente de carro em Belém. O atleta estava dirigindo pela rua quando foi atingido por um outro veículo. Felizmente, não houve feridos. 

Nurmagomedov, de 29 anos, tem apenas uma derrota na carreira, justamente para o atual campeão, e acumula 19 vitórias no cartel quase perfeito.

O UFC 324 é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos. Além do retorno da ex-dupla-campeã Amanda Nunes, que enfrenta a atual campeã do peso-galo feminino, Kayla Harrison, a noite terá Justin Gaethje e Paddy Pimblett disputando o cinturão interino dos leves.

