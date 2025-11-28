Em evento de retorno de Amanda Nunes, paraense Deiveson Figueiredo vai encarar russo no UFC

Cerca de três meses após a vitória sobre Montel Jackson, o paraense Deiveson Figueiredo voltará ao octógono. O Ultimate confirmou, na quinta-feira (27), o UFC 324 - evento que marca o retorno da brasileira Amanda Nunes - e anunciou que Daico, o “Deus da Guerra”, enfrentará o russo Umar Nurmagomedov no dia 24 de janeiro, em Las Vegas.

O duelo colocará frente a frente o primeiro colocado do ranking da categoria e o sexto. O russo lidera a divisão e foi o último a desafiar o campeão, o georgiano Merab Dvalishvili, que enfrenta Petr Yan em dezembro. Nurmagomedov perdeu a disputa do cinturão por decisão, mas se recuperou ao vencer Mario Bautista em outubro.

Deiveson, atual sexto no ranking, também vem de vitória - sobre Montel Jackson, em outubro. O triunfo foi decisivo para as pretensões do paraense, que havia acumulado duas derrotas seguidas, para Cory Sandhagen e Petr Yan.

VEJA MAIS

A expectativa é que o vencedor do combate se aproxime de uma futura disputa de cinturão. Figueiredo pode, inclusive, subir ainda mais na classificação. Vale destacar que, entre os seis primeiros do ranking, apenas Daico e o chinês Song Yadong ainda não enfrentaram Dvalishvili.

Aos 37 anos, Deiveson é ex-campeão peso-mosca do UFC. Ele subiu para o peso-galo em 2023 e, desde então, busca entrar no topo da divisão. Seu cartel soma 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Recentemente, o lutador passou por um susto ao sofrer um acidente de carro em Belém. O atleta estava dirigindo pela rua quando foi atingido por um outro veículo. Felizmente, não houve feridos.

Nurmagomedov, de 29 anos, tem apenas uma derrota na carreira, justamente para o atual campeão, e acumula 19 vitórias no cartel quase perfeito.

O UFC 324 é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos. Além do retorno da ex-dupla-campeã Amanda Nunes, que enfrenta a atual campeã do peso-galo feminino, Kayla Harrison, a noite terá Justin Gaethje e Paddy Pimblett disputando o cinturão interino dos leves.