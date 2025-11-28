Em evento de retorno de Amanda Nunes, paraense Deiveson Figueiredo vai encarar russo no UFC UFC 324 será realizado no dia 24 de janeiro, em Las Vegas Aila Beatriz Inete 28.11.25 9h29 Paraense voltará a luta após pouco mais de três meses (Carmen Mandato/Getty Images/AFP) Cerca de três meses após a vitória sobre Montel Jackson, o paraense Deiveson Figueiredo voltará ao octógono. O Ultimate confirmou, na quinta-feira (27), o UFC 324 - evento que marca o retorno da brasileira Amanda Nunes - e anunciou que Daico, o “Deus da Guerra”, enfrentará o russo Umar Nurmagomedov no dia 24 de janeiro, em Las Vegas. O duelo colocará frente a frente o primeiro colocado do ranking da categoria e o sexto. O russo lidera a divisão e foi o último a desafiar o campeão, o georgiano Merab Dvalishvili, que enfrenta Petr Yan em dezembro. Nurmagomedov perdeu a disputa do cinturão por decisão, mas se recuperou ao vencer Mario Bautista em outubro. Deiveson, atual sexto no ranking, também vem de vitória - sobre Montel Jackson, em outubro. O triunfo foi decisivo para as pretensões do paraense, que havia acumulado duas derrotas seguidas, para Cory Sandhagen e Petr Yan. VEJA MAIS Makhachev conquista cinturão e iguala recorde de 16 vitórias seguidas de Anderson Silva no UFC Lutador russo domina luta e encerra o curto reinado de seis meses do australiano Jack Della Maddalena Após deixar a PFL, paraense Larissa Pacheco mira retorno ao UFC: 'Estou pronta para entrar' Lutadora busca novas oportunidades no evento após passagem pela organização entre 2014 e 2015 Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida A expectativa é que o vencedor do combate se aproxime de uma futura disputa de cinturão. Figueiredo pode, inclusive, subir ainda mais na classificação. Vale destacar que, entre os seis primeiros do ranking, apenas Daico e o chinês Song Yadong ainda não enfrentaram Dvalishvili. Aos 37 anos, Deiveson é ex-campeão peso-mosca do UFC. Ele subiu para o peso-galo em 2023 e, desde então, busca entrar no topo da divisão. Seu cartel soma 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Recentemente, o lutador passou por um susto ao sofrer um acidente de carro em Belém. O atleta estava dirigindo pela rua quando foi atingido por um outro veículo. Felizmente, não houve feridos. Nurmagomedov, de 29 anos, tem apenas uma derrota na carreira, justamente para o atual campeão, e acumula 19 vitórias no cartel quase perfeito. O UFC 324 é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos. Além do retorno da ex-dupla-campeã Amanda Nunes, que enfrenta a atual campeã do peso-galo feminino, Kayla Harrison, a noite terá Justin Gaethje e Paddy Pimblett disputando o cinturão interino dos leves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Shooto Brasil 134 encerra temporada com disputa inédita de cinturão na Upper Arena 28.11.25 11h46 MMA Em evento de retorno de Amanda Nunes, paraense Deiveson Figueiredo vai encarar russo no UFC UFC 324 será realizado no dia 24 de janeiro, em Las Vegas 28.11.25 9h29 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MMA Sport Club Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 25.11.25 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00