Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo sofre acidente de carro em Belém

Apesar do susto, atleta saiu sem ferimentos; ele explicou nas redes sociais

Iury Costa
fonte

Nas redes sociais, o atleta explicou o caso. (@ufc)

O ex-campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, sofreu um acidente de carro em Belém nesta quinta-feira (30). Nas redes sociais, o atleta publicou um vídeo em que mostra seu veículo destruído. 

“Obrigado Deus pelo livramento. Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bitencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia está em fuga,surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna, atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes”, disse.

Apesar do susto, o atleta não saiu sem ferimentos graves.

 

Palavras-chave

deiveson figueiredo

ufc

acidente
.
