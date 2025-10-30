Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo sofre acidente de carro em Belém Apesar do susto, atleta saiu sem ferimentos; ele explicou nas redes sociais Iury Costa 30.10.25 14h04 Nas redes sociais, o atleta explicou o caso. (@ufc) O ex-campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, sofreu um acidente de carro em Belém nesta quinta-feira (30). Nas redes sociais, o atleta publicou um vídeo em que mostra seu veículo destruído. “Obrigado Deus pelo livramento. Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bitencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia está em fuga,surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna, atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes”, disse. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Apesar do susto, o atleta não saiu sem ferimentos graves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave deiveson figueiredo ufc acidente COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES "LIVRAMENTO" Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo sofre acidente de carro em Belém Apesar do susto, atleta saiu sem ferimentos; ele explicou nas redes sociais 30.10.25 14h04 De Ananindeua para o mundo Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte 29.10.25 13h33 FUTEBOL Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada 28.10.25 17h18 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização 28.10.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46