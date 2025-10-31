Após deixar a PFL, paraense Larissa Pacheco mira retorno ao UFC: 'Estou pronta para entrar' Lutadora busca novas oportunidades no evento após passagem pela organização entre 2014 e 2015 Aila Beatriz Inete 31.10.25 10h23 Paraense foi bicampeã da PFL (Reprodução / PFL) Após ser dispensada da Professional Fighters League (PFL), onde foi bicampeã da categoria peso-leve, a paraense Larissa Pacheco mira o retorno ao UFC. Em entrevista ao site especializado MMA Fighting, a lutadora falou sobre a vontade de voltar à organização da qual fez parte aos 19 anos. Natural de Marituba, Larissa mandou um recado direto ao presidente do Ultimate, Dana White, e afirmou estar pronta para mostrar uma nova fase na carreira. “Dana, eu estou aqui! Estou à disposição”, declarou a lutadora. “Estou aqui para provar que tenho capacidade de estar aí [no UFC], de mostrar um ótimo resultado, de mostrar uma Larissa diferente. Afinal, eu era muito criança quando entrei no UFC. E hoje eu tenho maturidade, eu tenho estrutura, tanto para bater o peso quanto para chegar lá e dar show. Estou disposta a lutar eventos fora também, para mostrar para o Dana e para o Mick [Maynard], que mandam nessa parte, que eu estou aqui”, afirmou a paraense. Larissa lutou no UFC em 2014 e 2015. Na organização, ela enfrentou duas atletas que mais tarde se tornariam campeãs: a brasileira Jéssica “Bate-Estaca” Andrade e a francesa Germaine de Randamie, mas acabou derrotada nas duas ocasiões. Após ser dispensada, a paraense não desistiu e trilhou outros caminhos até chegar à PFL, que inovou com um formato de torneio diferente. VEJA MAIS Ex-campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo sofre acidente de carro em Belém Apesar do susto, atleta saiu sem ferimentos; ele explicou nas redes sociais Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização Na organização, Larissa conquistou dois cinturões e se destacou no cenário mundial do MMA feminino, o que lhe rendeu uma superluta contra a paranaense e lenda da categoria, Cris Cyborg, em outubro do ano passado. Na luta, após cinco rounds intensos, Larissa perdeu por decisão e não voltou a lutar desde então. Na última semana, para surpresa de muitos, a PFL anunciou a saída da paraense da empresa. Agora, ela busca um novo evento para seguir a carreira e alcançar voos ainda maiores. Atualmente, Larissa tem sido parceira de treino da brasileira Amanda Nunes, que fez história no UFC ao se tornar a primeira mulher campeã de duas categorias diferentes na organização e defender ambos os títulos. A “Leoa” deve abandonar a aposentadoria para encarar Kayla Harrison, atual campeã do peso-galo feminino (61 kg). A norte-americana, inclusive, é uma velha conhecida de Larissa: as duas já se enfrentaram três vezes na PFL, com duas vitórias para Harrison e uma para Pacheco. “A parceria com a Amanda também está agregando. Só mostra a minha potência como atleta. É só chamar que eu estou pronta para entrar. Mas, se tiver que provar, também estou pronta para provar”, destacou a paraense. “É a minha meta de vida hoje. Eu já cheguei em muitos lugares. Agora é de volta para casa e, quem sabe, logo, logo chegar ao cinturão do UFC também”, finalizou Larissa. Aos 31 anos, a paraense soma 23 vitórias e cinco derrotas no cartel profissional. 