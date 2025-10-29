Capa Jornal Amazônia
Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial

Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte

Aila Beatriz Inete
fonte

Paraense conquistou ouro no torneio (Arquivo pessoal)

A paraense Ana Beatriz Brandão, faixa-preta de Jiu-Jitsu, conquistou, no último fim de semana, o título do Orange County Open, disputado na Califórnia, nos Estados Unidos, na categoria médio. O resultado marca mais um importante passo na trajetória da atleta, que hoje mora no exterior e representa o Pará em competições internacionais.

Natural de Ananindeua, Ana começou no Jiu-Jitsu aos 15 anos, em um projeto social da cidade. Lá, a paraense descobriu uma paixão inexplicável pelo esporte e percebeu que, por meio dele, poderia transformar a sua realidade. Com isso, a lutadora passou a treinar com foco na profissionalização e a disputar competições. Aos 18 anos, ela foi para São Paulo, se tornou campeã brasileira e conquistou medalha no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu.

“Com o tempo, fui conquistando meu espaço nos campeonatos e realizei muitos sonhos", lembrou Ana em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal. "Hoje, como faixa-preta, sou medalhista do Campeonato Brasileiro, do Pan-Americano e de vários Opens de Jiu-Jitsu”, destacou a paraense. 

No meio do caminho, Ana precisou dar uma pausa na carreira por conta da maternidade, o que, segundo ela, deu mais gás e determinação para alcançar resultados ainda melhores.

image Paraense foi medalhista no Pan-Americano de 2024 (Arquivo pessoal)

Com isso, o título conquistado no Orange County Open simboliza a retomada de uma trajetória que tem tudo para ser ainda mais vitoriosa.

“O Jiu-Jitsu me ensinou a ser resiliente, a confiar em Deus e a nunca desistir, mesmo quando o caminho parece difícil”, destacou Ana Beatriz.

“Neste fim de semana, competi novamente e conquistei o título de campeã, colocando em prática tudo que venho trabalhando dentro e fora dos treinos: presença, fé e confiança”, completou.

A paraense também morou no Canadá, onde disputou vários torneios. Agora, em temporada nos EUA, a lutadora quer evoluir ainda mais, conquistar novos títulos, ser campeã mundial e inspirar outras pessoas que, assim como ela, sonham em conquistar o mundo por meio do esporte. 

“Um dos meus objetivos é ser campeã mundial, estar entre os melhores da categoria. Mas eu acredito também que uma das minhas missões é mostrar para essa garotada de Belém que eles também podem, porque eu vim de uma família humilde. Eu vim de um projeto social, de um lugar onde não tinha condições [financeiras], mas consegui. Quero mostrar que eles também conseguem mudar a realidade deles por meio do esporte. Minha missão é inspirar outras pessoas a acreditarem que é possível vencer dentro e fora dos tatames”, finalizou Ana Beatriz.

