Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas

Entre waza-ari, imobilizações e ippons, os irmãos Ravi e Raira Bortega, de 16 e 14 anos, respectivamente, crescem lado a lado dentro e fora dos tatames. O que começou apenas como uma atividade extracurricular tem se tornado um plano de vida e carreira para os dois. Juntos, com muita dedicação, eles vêm conquistando espaço e reconhecimento no cenário nacional do judô.

"O judô, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes para mim. É a coisa que eu mais faço no meu dia a dia, que eu mais pratico. E eu quero levar para a vida, quero conseguir mais medalhas, mais títulos", destacou Ravi Bortega, que, em setembro, conquistou o bronze nos Jogos da Juventude, na categoria até 55 kg.

ASSISTA

Ravi começou no judô por influência do tio. Inicialmente, era apenas uma atividade física na escola, mas logo o esporte se tornou uma paixão. Ele passou a disputar campeonatos e o interesse aumentou ainda mais. Hoje, coleciona medalhas em competições regionais e nacionais.

Assim, vendo o irmão treinar, Raira também se interessou pelo esporte e começou a praticar. Oito anos depois, a judoca já tem estampadas no peito inúmeras medalhas.

"O judô entrou na minha vida por influência do meu irmão. A minha mãe viu que ele começou a gostar e me colocou também no esporte de defesa. E o judô é muito importante para mim, é uma ajuda para ter autodisciplina. E também é uma coisa que me motiva todos os dias", destacou Raira.

Neste ano, Raira foi campeã regional, além de ter sido vice-campeã brasileira na categoria sub-13 e de acumular duas medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Para a sensei Luana Golveia, que treina os dois, é satisfatório ver os irmãos se destacando e evoluindo a cada treino. Segundo ela, Ravi e Raira têm talento e futuro na modalidade.

"Eles são excelentes atletas, se dedicam muito, fazem acontecer. Não adianta a gente querer, tem que fazer. E é o que eles fazem: procuram sempre estar evoluindo, buscando desafios maiores e treinam muito. Têm talento, força de vontade, são dedicados e vão chegar longe", destacou a treinadora.

Treino e parceria

Apesar de serem de categorias diferentes, a parceria dos dois se estende para o tatame. Eles contaram que sempre há trocas entre eles e, vez ou outra, treinam juntos. Mas, como todo irmão, também têm as brigas.

"Às vezes a gente nem gosta de treinar junto porque rola briga, mas eu tento apaziguar na hora, só que é ela que mais parte para a porrada [risos]", contou Ravi. "Só que, mesmo com essa briga, a gente consegue trocar experiência, fazer um judô bacana", completou.

Mesmo com as brigas de irmãos, Raira disse que Ravi está sempre ajudando e que vê-lo treinando também é uma motivação.

"Eu vejo ele todos os dias, aí, quando eu tenho alguma dificuldade no treino, ele me ajuda. Ou quando eu tenho dificuldade em casa, ele também me ajuda. É uma coisa que me motiva", ressaltou a atleta.

Sonho olímpico

Como todo atleta de modalidade olímpica, o sonho dos irmãos é chegar às Olimpíadas. Ravi contou que já vê o esporte como uma profissão e, assim como a irmã, pretende seguir no universo das lutas até chegar aos Jogos Olímpicos.

"Eu acho que o judô traz muitas coisas boas pra gente. Meu sonho é estar nas Olimpíadas, como todo judoca, e também em um mundial", afirmou.

No próximo dia 28 de outubro é celebrado o Dia do Judô. A data foi escolhida para valorizar e promover os princípios do esporte, como respeito e disciplina. E assim, seguindo a filosofia da modalidade, Ravi e Raira vão escrevendo juntos uma história marcada por disciplina e amor ao esporte.