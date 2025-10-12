Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida Aila Beatriz Inete 12.10.25 18h42 Paraense venceu após duas derrotas (Reprodução / X / UFC) Em “casa”, o paraense Deiveson Figueiredo se recuperou das duas derrotas seguidas que acumulava. No último sábado (11), no UFC Rio, realizado no Rio de Janeiro, Daico, o Deus da Guerra, superou o norte-americano Montel Jackson por decisão dividida dos juízes. O combate foi na categoria peso-galo (até 61 kg). Esta foi a quarta vitória do paraense na categoria dos galos. Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson subiu de divisão em 2023 por conta das dificuldades para bater o peso. Ele vinha de duas derrotas consecutivas, para Petr Yan e Cory Sandhagen, respectivamente. Após o duelo, ainda no octógono, Daico se emocionou, celebrou a vitória e destacou a vontade de lutar pelo cinturão contra o georgiano Merab Dvalishvili. VEJA MAIS Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio Após confusão em ringue, Popó anuncia aposentadoria do boxe: 'Foi vergonhoso' Confusão no Spaten Fight Night e agressão de Wanderlei Silva levaram Popó a anunciar fim da carreira na luta Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão “Eu estou feliz de estar lutando com vocês [público]”, disse Deiveson. “Eu treinei para esse cara como se fosse o melhor da categoria. Eu não escondo de ninguém a vontade que eu tenho de lutar contra o Merab [Dvalishvili], mas eu tenho que treinar muito para enfrentar ele, porque ele já bateu em quase todos os caras da categoria. Só falta eu, e eu não quero dar esse gosto para ele.” Deiveson e Montel fizeram uma luta equilibrada, com estratégias bem definidas de ambos os lados. O paraense conseguiu pontuar bem com golpes precisos e quedas, controlando o ritmo do combate. Os três rounds foram parecidos, com trocação inicial e domínio no chão por parte de Daico. No final, a decisão foi para os juízes. Dois deles marcaram 29/28 para o brasileiro, para delírio dos torcedores no Rio de Janeiro. O triunfo, além de recolocar Deiveson no caminho das vitórias, encerrou uma sequência de seis lutas invicto de Montel Jackson. O norte-americano é o atual 15º colocado da categoria. Já o paraense ocupa o sexto lugar no ranking da divisão, e apenas ele e o chinês Song Yadong, quinto da lista, ainda não enfrentaram Dvalishvili pelo cinturão. Com a vitória, Daico fica mais próximo de uma disputa de título. Agora, Deiveson Figueiredo tem um cartel de 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Já Montel Jackson soma 15 triunfos e três reveses. Na luta principal do UFC Rio, Charles "Do Bronx" Oliveira venceu o polonês Mateusz Gamrot por finalização no segundo round, na categoria dos leves (até 70 kg). 