Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas

Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida

Aila Beatriz Inete
fonte

Paraense venceu após duas derrotas (Reprodução / X / UFC)

Em “casa”, o paraense Deiveson Figueiredo se recuperou das duas derrotas seguidas que acumulava. No último sábado (11), no UFC Rio, realizado no Rio de Janeiro, Daico, o Deus da Guerra, superou o norte-americano Montel Jackson por decisão dividida dos juízes. O combate foi na categoria peso-galo (até 61 kg). 

Esta foi a quarta vitória do paraense na categoria dos galos. Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson subiu de divisão em 2023 por conta das dificuldades para bater o peso. Ele vinha de duas derrotas consecutivas, para Petr Yan e Cory Sandhagen, respectivamente.

Após o duelo, ainda no octógono, Daico se emocionou, celebrou a vitória e destacou a vontade de lutar pelo cinturão contra o georgiano Merab Dvalishvili.

VEJA MAIS 

image Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio

image Após confusão em ringue, Popó anuncia aposentadoria do boxe: 'Foi vergonhoso'
Confusão no Spaten Fight Night e agressão de Wanderlei Silva levaram Popó a anunciar fim da carreira na luta

image Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos
Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão

“Eu estou feliz de estar lutando com vocês [público]”, disse Deiveson. “Eu treinei para esse cara como se fosse o melhor da categoria. Eu não escondo de ninguém a vontade que eu tenho de lutar contra o Merab [Dvalishvili], mas eu tenho que treinar muito para enfrentar ele, porque ele já bateu em quase todos os caras da categoria. Só falta eu, e eu não quero dar esse gosto para ele.”

Deiveson e Montel fizeram uma luta equilibrada, com estratégias bem definidas de ambos os lados. O paraense conseguiu pontuar bem com golpes precisos e quedas, controlando o ritmo do combate.

Os três rounds foram parecidos, com trocação inicial e domínio no chão por parte de Daico. No final, a decisão foi para os juízes. Dois deles marcaram 29/28 para o brasileiro, para delírio dos torcedores no Rio de Janeiro.

O triunfo, além de recolocar Deiveson no caminho das vitórias, encerrou uma sequência de seis lutas invicto de Montel Jackson. O norte-americano é o atual 15º colocado da categoria.

Já o paraense ocupa o sexto lugar no ranking da divisão, e apenas ele e o chinês Song Yadong, quinto da lista, ainda não enfrentaram Dvalishvili pelo cinturão. Com a vitória, Daico fica mais próximo de uma disputa de título.

Agora, Deiveson Figueiredo tem um cartel de 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Já Montel Jackson soma 15 triunfos e três reveses.

Na luta principal do UFC Rio, Charles “Do Bronx” Oliveira venceu o polonês Mateusz Gamrot por finalização no segundo round, na categoria dos leves (até 70 kg).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mma

ufc

luta
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MMA

Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas

Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida

12.10.25 18h42

Mais esportes

Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição

10.10.25 12h30

Homenagem

Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu

Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 11h36

MMA Sport Club

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio

10.10.25 10h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

Foco

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

12.10.25 16h48

Futebol e fé

Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré

12.10.25 16h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda