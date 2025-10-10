Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" o paraense, que já foi campeão peso mosca do UFC (até 56,7kg), vê seu duelo no UFC Rio, marcado para o próximo sábado (11), como uma grande oportunidade de chegar ao topo da divisão peso galo e conquistar seu segundo cinturão no Ultimate. No entanto, seus planos não param por aí.Em entrevista coletiva no media day do UFC Rio, Deiveson destacou que seu objetivo atual é vencer Montel Jackson para se aproximar de uma disputa pelo título da divisão dos galos (até 61,2kg), uma vez que é um dos poucos desafios inéditos para o campeão Merab Dvalishvili.

“Meu objetivo é vencer sábado e estou pronto para enfrentar Merab Dvalishvili. É um sonho meu e sei que tenho potencial para vencer”, contou Deiveson Figueiredo. O paraense revelou que, além do sonho de conquistar o duplo campeonato, suas ambições se estendem para além das oito grades do octógono. Deiveson pensa em entrar para a política e investir em projetos voltados à revelação de novos campeões. “Ao me aposentar, preciso me tornar deputado para ajudar os necessitados de Marajó”.

Após perder o cinturão dos moscas para Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo se reencontrou na divisão dos galos e enfileirou três vitórias consecutivas. Porém, a boa fase terminou ao ser emparelhado com Petr Yan, sendo derrotado por decisão unânime.Na sequência, o brasileiro acabou superado por Cory Sandhagen após sofrer uma lesão no joelho. Agora, Deiveson tem a chance de voltar aos caminhos da vitória contra Montel Jackson, na luta co-principal do UFC Rio.

Charles do Bronx se emociona com carinho dos fãs em treino aberto no UFC Rio: ‘Me segurei para não chorar’

Charles do Bronx está curtindo ao máximo a experiência de liderar o UFC Rio, evento que acontece neste sábado (11). Grande nome do MMA, o ex-campeão peso leve (até 70,3 kg) sentiu na pele o amor dos fãs brasileiros ao se apresentar no treino aberto, realizado na última quarta-feira (8), no BarraShopping, e expressou sua gratidão.Ao aparecer para o público, Charles foi ovacionado imediatamente e se emocionou com a presença do público. Visivelmente feliz com a reação dos fãs, o maior finalizador da história do UFC prometeu fazer história no octógono mais uma vez e garantiu que irá vencer Mateusz Gamrot. “Na realidade, me segurei para não chorar. Sonhei durante muito tempo com isso, poder estar realizando esse sonho gigantesco. Quando falo sobre legado, olha isso. É da criança ao mais velho. Então, estou feliz demais”, disse a lenda do MMA.

Bia Mesquita celebra estreia no UFC Rio

Reconhecida como uma das maiores atletas da história do Jiu-Jitsu, Bia Mesquita está pronta para um novo desafio em sua carreira. A multicampeã na arte suave fará sua aguardada estreia no UFC no card do Rio de Janeiro, neste sábado (11), em duelo contra a russa Irina Alekseeva. Com 10 títulos mundiais no Jiu-Jitsu, a “Lady Goat” chega ao octógono confiante e motivada para iniciar um novo capítulo em sua trajetória vitoriosa, agora na maior organização de MMA do mundo. “É só alegria, né? Não poderia ser melhor. Estar estreando aqui no Rio, com o calor dos brasileiros, principalmente, e poder ver bem de pertinho como é esse tratamento incrível que o UFC dá para os atletas. Eu já sabia um pouquinho, porque antes de chegar aqui, eu já tinha perguntado bastante de como seria, para poder me preparar psicologicamente (risos). Mas é ainda mais incrível, é um sonho se realizando e é felicidade que deixa o coração a mil para só dar meu show no sábado”

Natalício Conquista mais um Nocaute Relâmpago no Pitbull Fight 68

O experiente lutador Natalício "Mototaxista / Shogun" Nascimento Filho continua a ser uma força dominante no MMA nacional. Com um cartel profissional extenso e sólido, que ultrapassa as 20 vitórias, "Shogun" comprova não apenas sua longevidade, mas principalmente o seu temido poder de nocaute.Em sua luta mais recente, na Edição 68 do Pitbull Fight Championship em Castanhal (PA), Natalício entregou uma performance avassaladora. Enfrentando o atleta Paulo Babalu, o lutador não deu chances ao seu oponente.

O resultado foi uma vitória por Nocaute (KO) no 1º Round, que é o maior destaque de seu cartel atual. Esse triunfo relâmpago solidifica o status de nocauteador de Natalício e reafirma que ele é um atleta que finaliza seus confrontos de forma rápida, decisiva e espetacular.

Silvado "Formigão" e Lucas "Galo Branco" confirmados no ABFC 29 em Parauapebas

O 29º ABCF Fighting, que ocorrerá no Ginásio Poliesportivo de Parauapebas no dia 18 de outubro, terá dois combates de destaque envolvendo os atletas Silvado "Formigão" e Lucas "Galo Branco"."Formigão" é um atleta que representa a cidade de Redenção e a equipe CT Formigão Fighter e terá pela frente o atleta Ruan da Silva "Carrasco' .Lucas Andrade também representa a cidade de Redenção e faz parte da equipe CT Formigão Fighter lutará pelo cinturão da categoria peso mosca (57 Kg) contra o atleta Emerson Oliveira.

Carlos Tizil reencontra caminho das vitórias

Depois de dois anos afastado do cage, Carlos Tizil voltou a competir e reencontrou o caminho das vitórias no evento de MMA japonês Knock Out. O paraense, ex-campeão do LFA e contratado pelo UFC em 2022, enfrentou um dos períodos mais duros de sua trajetória esportiva, mas garante que hoje está mais maduro, fortalecido e confiante no futuro.“Foi incrível estar de volta depois de dois anos, em uma regra diferente do MMA. Uma regra parecida, mas que acredito ser mais agressiva por conta dos pisões e dos chutes de ‘tiro de meta’ na cabeça, quando o adversário está no chão. Foi muito bom provar para mim mesmo e para quem duvidou do que eu estava fazendo nesse tempo sem lutar. Eu venci dando um show em uma regra que não permite finalização, só nocaute”, relembrou Tizil, que já conquistou duas vitórias no Japão.

Hoje, aos 30 anos, Carlos Tizil vive uma fase de reconstrução no Japão, mas mantém viva a chama do sonho de voltar ao maior palco do MMA mundial.“Eu fui para o UFC depois de ser campeão do LFA, e agora estou lutando no Japão. Estou feliz com o momento da minha carreira. Tenho alguns objetivos para cumprir no Japão, no Knock Out, mas meu sonho ainda está vivo. O UFC apenas me liberou, eu não fui mandado embora. Então acredito que, com mais uma luta de MMA ou uma vitória marcante, eu possa estar de volta. Mas esse não é o objetivo no momento”, concluiu Carlos Tizil.