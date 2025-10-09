Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão O Liberal 09.10.25 10h22 Deiveson é ex-campeão do peso-mosca (@ufc) O paraense Deiveson Figueiredo tem uma luta marcada para o próximo sábado (11) no UFC Rio. O evento será realizado no Rio de Janeiro e é importante para as pretensões do lutador dentro da organização. Segundo Daico, o Deus da Guerra, o objetivo é vencer o estadunidense Montel Jackson e, assim, tentar uma disputa pelo cinturão da categoria dos galos (61 kg). O atual campeão da divisão é o georgiano Merab Dvalishvili, que venceu Cory Sandhagen por decisão unânime no último dia 4 de outubro e manteve o título. Em entrevista ao site especializado Ag. Fight, Deiveson afirmou que, além de se recuperar das duas derrotas que tem, quer vencer para voltar a lutar por um cinturão do UFC. A aposta de Figueiredo é que o campeão já venceu a maioria dos lutadores que estão à sua frente no ranking do UFC. Atualmente, Daico é o sexto colocado, e apenas ele e o chinês Song Yadong, quinto na lista, ainda não enfrentaram Dvalishvili. VEJA MAIS Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) “Esse é o plano: vencer um cara que está com várias vitórias [seguidas] e ter uma chance pelo cinturão, enfrentando o Merab. Os caras de nome da categoria, da minha posição, o Merab já bateu em quase todos, só falta lutar comigo. Vencendo essa luta, eu vou continuar treinando forte, mirando nele. É com ele que eu quero lutar. Fui desafiado por ele, ele já mostrou a todos que tem interesse em lutar comigo. Então, vamos fazer essa luta acontecer. Pode ter certeza de que eu vou trabalhar para sair vencedor no sábado e enfrentá-lo”, declarou o paraense. Deiveson tem 37 anos e já viveu tempos de glória no Ultimate. O lutador é ex-campeão da categoria peso-mosca. Daico subiu para os galos em 2023, após dificuldades para bater o peso da divisão inferior. Na nova categoria, o paraense acumulou três triunfos consecutivos, mas perdeu a sequência ao ser derrotado por Petr Yan e, em seguida, por Cory Sandhagen, que depois disputou o título contra Merab e também foi superado. Ainda na entrevista, o paraense elogiou o estilo de luta do georgiano e demonstrou confiança em um possível confronto entre os dois. “É o mesmo jogo de sempre. Um cara que é versátil: uma hora ele troca, outra hora coloca [para baixo]. É o mesmo jogo que eu faço. E apesar de ele ter um gás muito bom, eu também posso treinar, como sempre treinei. Quem me conhece sabe que eu entro para lutar cinco rounds sem cansar. E mesmo com a idade que eu estou, ainda tenho gás para enfrentá-lo”, apontou Deiveson. Para que a luta contra Merab possa acontecer, o paraense precisa vencer no próximo sábado. O adversário de Daico não perde há seis lutas e aparece em 15º lugar no ranking da categoria. Figueiredo e Jackson farão a segunda luta principal do UFC Rio. O main event será entre o brasileiro Charles “Do Bronx” Oliveira e o polonês Mateusz Gamrot. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma ufc deiveson figueiredo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 CORRIDA DO CÍRIO 2025 Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro 08.10.25 16h08 Mais esportes Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro. 07.10.25 13h39 MMA Sport Club Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) 07.10.25 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00