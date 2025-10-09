Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos

O paraense Deiveson Figueiredo tem uma luta marcada para o próximo sábado (11) no UFC Rio. O evento será realizado no Rio de Janeiro e é importante para as pretensões do lutador dentro da organização. Segundo Daico, o Deus da Guerra, o objetivo é vencer o estadunidense Montel Jackson e, assim, tentar uma disputa pelo cinturão da categoria dos galos (61 kg).

O atual campeão da divisão é o georgiano Merab Dvalishvili, que venceu Cory Sandhagen por decisão unânime no último dia 4 de outubro e manteve o título. Em entrevista ao site especializado Ag. Fight, Deiveson afirmou que, além de se recuperar das duas derrotas que tem, quer vencer para voltar a lutar por um cinturão do UFC.

A aposta de Figueiredo é que o campeão já venceu a maioria dos lutadores que estão à sua frente no ranking do UFC. Atualmente, Daico é o sexto colocado, e apenas ele e o chinês Song Yadong, quinto na lista, ainda não enfrentaram Dvalishvili.

“Esse é o plano: vencer um cara que está com várias vitórias [seguidas] e ter uma chance pelo cinturão, enfrentando o Merab. Os caras de nome da categoria, da minha posição, o Merab já bateu em quase todos, só falta lutar comigo. Vencendo essa luta, eu vou continuar treinando forte, mirando nele. É com ele que eu quero lutar. Fui desafiado por ele, ele já mostrou a todos que tem interesse em lutar comigo. Então, vamos fazer essa luta acontecer. Pode ter certeza de que eu vou trabalhar para sair vencedor no sábado e enfrentá-lo”, declarou o paraense.

Deiveson tem 37 anos e já viveu tempos de glória no Ultimate. O lutador é ex-campeão da categoria peso-mosca. Daico subiu para os galos em 2023, após dificuldades para bater o peso da divisão inferior. Na nova categoria, o paraense acumulou três triunfos consecutivos, mas perdeu a sequência ao ser derrotado por Petr Yan e, em seguida, por Cory Sandhagen, que depois disputou o título contra Merab e também foi superado.

Ainda na entrevista, o paraense elogiou o estilo de luta do georgiano e demonstrou confiança em um possível confronto entre os dois.

“É o mesmo jogo de sempre. Um cara que é versátil: uma hora ele troca, outra hora coloca [para baixo]. É o mesmo jogo que eu faço. E apesar de ele ter um gás muito bom, eu também posso treinar, como sempre treinei. Quem me conhece sabe que eu entro para lutar cinco rounds sem cansar. E mesmo com a idade que eu estou, ainda tenho gás para enfrentá-lo”, apontou Deiveson.

Para que a luta contra Merab possa acontecer, o paraense precisa vencer no próximo sábado. O adversário de Daico não perde há seis lutas e aparece em 15º lugar no ranking da categoria.

Figueiredo e Jackson farão a segunda luta principal do UFC Rio. O main event será entre o brasileiro Charles “Do Bronx” Oliveira e o polonês Mateusz Gamrot.