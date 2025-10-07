Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) Jorge Ulisses 07.10.25 10h34 Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) (Divulgação) O município de Jacundá, no sudeste do Pará, foi palco de uma noite inesquecível de artes marciais mistas no último sábado (4). A 13ª edição do Açaí Fight Combat (AFC) levou milhares de fãs ao Ginásio Jacundazinho, consolidando o evento como uma das principais vitrines do MMA regional. Noite de emoções e rivalidades locais Com início às 20h, o card trouxe atletas de diversas cidades do Pará em duelos cheios de técnica, garra e emoção. A luta principal colocaria frente a frente dois representantes da casa: Wender Farias e Ítalo Vanor, confronto que movimentou o público antes mesmo do início do evento. No entanto, o embate terminou em “No Contest” (sem resultado oficial), após uma ocorrência que impediu a definição do vencedor — deixando aberta a possibilidade de uma revanche em próximas edições. Nocautes e finalizações empolgam o público Se a luta principal terminou sem vencedor, o restante do card compensou com atuações impressionantes e vitórias relâmpago. Destaque para Magno Silva “Açaí”, que venceu Pixilinga por nocaute técnico ainda no primeiro round, e para Lucas Terremoto, que derrubou Bombadinho com um nocaute limpo aos 3 minutos e 20 segundos do primeiro assalto. Outros nomes como Junior Farinha, Ligeirinho e Luan Veloso também brilharam, mostrando a força e o crescimento do MMA paraense. Resultados oficiais do Açaí Fight Combat 13 Confira o desempenho completo dos atletas na 13ª edição do AFC: 1 Samuel Reis venceu Lly Coringa por desclassificação (golpe ilegal) – 3:45 do 2º round 2 Victor 320 venceu Klayvert por nocaute técnico – 4:34 do 3º round 3 Luan Veloso venceu Dhion Lucas por nocaute técnico – 0:17 do 3º round 4 Junior Farinha venceu Rampage Jackson por finalização – 2:58 do 1º round 5 Gustavo Ligeirinho venceu Toquinho por finalização – 4:56 do 1º round 6 Lucas Terremoto venceu Bombadinho por nocaute – 3:20 do 1º round 7 Magno Açaí venceu Pixilinga por nocaute técnico – 1:50 do 1º round 8 Ítalo Vanor x Wender Farias – Sem resultado (No Contest) Evento consolida tradição esportiva Mais uma vez, o Açaí Fight Combat reforça seu papel de destaque no cenário esportivo do Pará, revelando talentos, atraindo patrocinadores e garantindo espetáculo para o público. A cada edição, o evento reafirma por que é considerado um dos maiores torneios de MMA da região Norte — unindo organização, emoção e a paixão dos atletas paraenses pelas artes marciais. Alex Poatan nocauteia Ankalaev no 1º round O Brasil voltou ao topo do meio-pesado (até 93 kg) do UFC. Alex Poatan, motivado para dar o troco em Magomed Ankalaev, prometeu e cumpriu com sua palavra no octógono. Neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), o renomado striker fez o russo engolir suas palavras, nocauteou facilmente no primeiro round, se tornando campeão da categoria pela segunda vez. Trump Anuncia a Data da Luta do UFC na Casa Branca O presidente Donald Trump finalmente anunciou a data da tão esperada luta pelo Ultimate Fighting Championship (UFC) que ele planeja sediar na Casa Branca.A luta, nascida do aparente amor de Trump pelo esporte e da amizade com o CEO e presidente do UFC, Dana White, acontecerá em 14 de junho de 2026, marcando o 80º aniversário do presidente, de acordo com a Reuters. Ex-queridinho de Dana no UFC deixa carreira de lutador e vira corretor de imóveis nos EUA Sage Northcutt, que chegou a ser considerado uma das maiores apostas de Dana White no UFC, deu uma pausa na carreira e foi anunciado como novo corretor de imóveis da empresa Rose District, nos Estados Unidos. O lutador, conhecido pelo apelido “Super”, agora inicia uma nova fase profissional fora do cage. Popó anuncia aposentadoria Acelino Popó Freitas anunciou sua aposentadoria dos ringues nessa segunda-feira durante entrevista coletiva do Fight Music Show 7. Atração das seis primeiras edições do torneio, o tetracampeão mundial de boxe compareceu ao evento para anunciar a luta entre Davi Brito e Sacha Bali, que irá substituir o duelo entre o boxeador e Diego Alemão. Popó, de 50 anos, desfalcou o FMS 7 por ter passado por uma cirurgia na mão direita, após a briga entre as equipes dele e de Wanderlei Silva ocorrida no Spaten Fight Night. - Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim. Passar pelo o que eu passei naquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer, não pelo dinheiro. Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. E esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para Mamá (Brito, organizador do evento), falar para Cremilda (Thome, também da organização) e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. - afirmou Popó, se referindo aos organizadores do Fight Music Show e como se sentiu após a confusão generalizada no Spaten Fight Night. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 