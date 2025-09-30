Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida O Liberal 30.09.25 12h25 Paraense planeja lutar em breve (Reprodução / PFL) A paraense Larissa Pacheco, bicampeã da PFL (Professional Fighters League), voltou a falar sobre a superluta que fez contra a paranaense Cris Cyborg, em outubro de 2024. A lutadora afirmou que acha que venceu o duelo e disse que gostaria de uma revanche contra a ex-campeã do UFC. "Eu fico feliz com o resultado, com a carreira que construí, com as coisas que fiz ao longo desses anos. Consegui bater grandes atletas. Hoje eu estou esperando mais uma luta, quem sabe uma revanche [contra a Cyborg]. Ela não quer me dar, não sei por quê, talvez por saber que vai ser uma luta muito difícil e que ela não sairá com a vitória dessa vez", disse a paraense em entrevista à ESPN, durante o evento Spaten Fight Night 2. "Mas é isso, estou feliz demais com tudo o que está acontecendo, com o que aconteceu na minha carreira. Espero que a gente tenha logo um combate para poder lutar para vocês", completou. VEJA MAIS Wanderlei Silva quebra nariz e leva pontos após 'nocaute' em confusão Ex-lutador de MMA foi nocauteado em briga generalizada no final da luta Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão Larissa e Cyborg travaram uma verdadeira batalha no evento da PFL chamado Battle of the Giants, que contou também com o duelo entre Francis Ngannou e Renan "Problema" Ferreira, na luta principal. As duas protagonizaram um embate de gerações e, no final, a veterana saiu com a vitória por decisão unânime dos juízes. "Eu acho que ganhei aquela luta. Muitas pessoas vieram falar comigo, viram também [que ganhei]. Acho que foi uma luta muito dividida, dura, em que talvez ela não acreditasse que eu fosse a atleta que sou e consegui dar esse embate para ela. Muita gente falou que foi unânime, isso foi o juiz que decidiu, mas, analisando a luta, eu vi várias vezes que foi um grande combate, que dava para ter dado tanto para mim quanto para ela", apontou Pacheco. Cris Cyborg está com uma luta marcada para dezembro, contra a australiana Sara Collins, na PFL. A brasileira, considerada uma lenda do MMA, tem 40 anos, com um cartel de 28 vitórias e apenas duas derrotas. Já Larissa tem 31 anos, 23 triunfos e cinco reveses na carreira. A paraense está sem lutar desde outubro do ano passado e ainda não tem duelo confirmado. 