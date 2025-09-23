Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão

O Shooto Brasil 132 marcou o retorno da organização ao Rio de Janeiro, no palco já tradicional da Upper Arena. A edição trouxe grandes combates e confirmou mais uma defesa de cinturão bem executada na categoria dos meio-pesados.

Na luta principal da noite, o goiano Wildemar “Negueba” manteve o título ao derrotar Cleber Sousa por TKO no 2º round. Após um primeiro assalto com pouca movimentação, a definição veio no segundo round, quando Negueba executou uma queda sobre o paulista. No momento da aterrissagem, Cleber sofreu uma entorse grave no joelho, não conseguindo continuar, sendo imediatamente retirado do cage sob fortes dores.

No co-main event, Francisco Flávio superou Aridriano Oliveira por decisão dividida, em um combate equilibrado e estudado do início ao fim.

Outros destaques ficaram por conta do brutal nocaute de João Oliveira, que acertou um high kick e apagou seu adversário no terceiro round de luta, além da vitória de Geraldo Freitas sobre Rogério Faraó, em uma luta em sua maioria do tempo disputada em pé. Freitas conectou os melhores golpes e garantiu o triunfo por decisão unânime.

Shooto Brasil 132 19/09/2025 – Upper Arena, Rio de Janeiro

Wildemar Negueba venceu Cleber Sousa por TKO (lesão no joelho) no 2º round

Francisco Flávio venceu Aridriano Oliveira por decisão dividida

Fabio Henrique Dourado venceu Nyldean Paes por finalização (guilhotina) no 1º round

João Oliveira venceu Willian Prado por nocaute (high kick) no 3º round

Danilo de Souza Martins venceu Davon Duncan por TKO (cotoveladas) no 1º round

Geraldo Freitas venceu Rogério Faraó por decisão unânime

Lucas Ananias venceu Jorge da Costa por TKO (socos) no 1º round

Carlos Satiro venceu Wilber Rocha por decisão unânime

Ernane Pimenta venceu Kellison Souza por TKO (abandono) no 1º round

Jorge Lucas venceu Esteferson da Silva por finalização (katagatame) no 1º round

Diego Lopes revela que aceitaria enfrentar Charles do Bronx no UFC Rio

Com a saída de Rafael Fiziev por lesão, a luta principal do UFC Rio, agendado para o dia 11 de outubro, segue sem definição. Apesar da ausência do cazaque, o nome de Charles ‘do Bronx’ continua no card, e a organização agora busca um novo adversário para o ex-campeão dos leves (70 kg). Entre os possíveis substitutos, um dos que já manifestaram interesse foi Diego Lopes, destaque em ascensão na divisão dos penas (66 kg).

Em entrevista ao canal ‘Laerte Vianna na Área – MMA’, o brasileiro radicado no México declarou que aceitaria o confronto sem pensar duas vezes, caso fosse chamado pela organização. Lopes ainda elogiou a trajetória do compatriota, mas deixou claro que está sempre pronto para desafios, independentemente do nome ou das circunstâncias.

“Claro. Por que não? Claro que eu toparia. Ainda mais porque o Charles é uma lenda do esporte brasileiro. Como eu sempre tenho falado, eu nunca vou negar nenhuma luta. Se o UFC acha que eu sou o cara indicado para lutar com ele e me ligar, claro que sim. Sem nenhum problema. Sem pensar duas vezes”, afirmou.

Melvin Guillard anuncia aposentadoria após quebrar sequência de 12 lutas sem vitória

Sem vencer no MMA desde 2014, Melvin Guillard finalmente voltou a triunfar e, em seguida, tomou uma decisão importante. No último sábado (20), na Louisiana (EUA), o ex-lutador do UFC nocauteou Terry Wiggins de forma fulminante, encerrando a má fase que durava 12 lutas (11 derrotas e um ‘no contest’). Após comemorar o ‘feito’, o norte-americano, de 42 anos, decidiu se aposentar do esporte.

Melk Costa desafia atleta que causou polêmica com Patrício Pitbull no UFC Paris

O paraense Melk Costa protagonizou uma troca de provocações nas redes sociais com Losene Keita, estreante do UFC. A interação começou após uma publicação do belga no ‘Instagram’, feita em tom de desabafo dias depois do cancelamento de sua estreia oficial na organização, contra Patrício ‘Pitbull’, no UFC Paris.Na legenda, Keita escreveu: “Todo mundo teve algo a dizer nas últimas semanas. Eu só tenho uma coisa a dizer: quem é o próximo?” — numa tentativa de virar a página após a frustração. A postagem, no entanto, rapidamente ganhou repercussão e recebeu uma resposta direta do paraense.

“Eu já te convidei, mas parece que você não quer uma estreia difícil”, comentou Melk.

O europeu não deixou barato e rebateu: “Relaxa, Milk Boy. Se o UFC me pedir pra lutar com você, eu vou te espancar.” A discussão prosseguiu com mais uma provocação do manauara: “Você desistiu da luta com o Patrício. Inventou desculpas pra não bater o peso. Acha mesmo que pode me vencer? Eu só quero essa luta porque o UFC me deu quatro pedreiras — agora quero uma fácil”

Brena Cardozo e Leidiane Fernandes avançam para a final do Fight do Milhão

A final feminina do Fight do Milhão está definida. O Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart, em Vila Velha (Espírito Santo) recebeu a edição 140 do Jungle Fight na noite deste sábado. Na primeira semifinal, Leidiane Fernandes venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida. Na luta que fechou o card, Brena Cardozo venceu Queila Braga e ficou com a última vaga do GP.

Confira o resultado completo do evento:

Jungle Fight 140

20 de setembro de 2025, em Vila Velha-ES

CARD DO EVENTO:

Brena Cardozo venceu Queila Braga por decisão unânime (tripo 30-27)

Leidiane Fernandes venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Junio Mendes venceu Abner Rodrigues por nocaute técnico aos 3min1s do R1

André Monstro venceu Hyago BRT por decisão unânime

Yuri Santos venceu Caio Cocão por finalização a 1min do R2

Hamyrez Oliveira venceu Geovani Barbosa por finalização aos 4min54s do R2

João Pereira venceu Emerson Fernandes por nocaute técnico a 1min29s do R1

Luiz Henrique venceu Frank Bispo por nocaute técnico aos 3min31s do R2

Gustavo Rocha venceu Allef Magrão por finalização a 1min40s do R1

João Victor venceu Dennis Predador por nocaute técnico aos 3min29s do R1

Igor Zanucio venceu Reynaldo Lanes por finalização aos 1min38s do R1

João André e Kaue Araújo empataram por decisão dos juízes (29-27, 27-29, 28-28)

Danilo Bambam venceu Mathias Camaleão por nocaute técnico aos 3min30s do R1