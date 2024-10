Cris Cyborg leva a melhor sobre a paraense Larissa Pacheco e fica com o cinturão da PFL

Lenda do MMA mundial, a paranaense Cris Cyborg fez história novamente ao conquistar o cinturão do peso-leve feminino da PFL (Professional Fighters League). A lutadora venceu a paraense Larissa Pacheco por decisão unânime no último sábado (19), em Riad, na Arábia Saudita.

Em uma luta tensa e muito movimentada, a experiência de Cyborg fez a diferença. Com a vitória, Cris garantiu mais um cinturão e o posto de campeã em todas as organizações em que lutou. Até o momento, a brasileira tem títulos em cinco eventos diferentes: UFC, Strikeforce, Invicta, Bellator e por último a PFL.

Enquanto Cyborg conseguiu mais uma vitória, a paraense Larissa Pacheco conheceu a sua quinta derrota da carreira, a primeira em quatro anos. A lutadora de Marituba, Região Metropolitana de Belém, estava invicta há 10 lutas e era a atual campeã do peso-pena da organização, além de ter conquistado o título dos leves na PFL.

Como foi a luta

Tanto Cris quanto Larissa são atletas extremamente agressivas, com a base na luta em pé. Mais experiente e com um longo histórico de nocautes, a paranaense começou o duelo mais agressiva e com muito volume de golpes - um de suas características.

Enquanto isso, Pacheco tentava absorver os golpes para soltar uma resposta à altura. Em um bom momento, ainda no primeiro round, Larissa acertou um direito em Cyborg e abriu um corte no rosto da adversária, mas não foi o suficiente para finalizar o duelo.

No segundo round, Cris também foi melhor e mesclou os golpes com quedas. Já Larissa seguiu apostando nos contragolpes, no entanto, sem sucesso. O terceiro assalto foi menos movimentado entre as duas. A paraense foi superior, pois conseguiu levar a paranaense para o chão e aplicou o ground and pound.

Já o penúltimo round foi o mais equilibrado entre as lutadoras. Todo disputado em pé, Larissa e Cyborg foram para a trocação franca. No último, Cris manteve o seu ritmo e jogo, e quase consegue liquidar a fatura, mas a paraense resistiu bem.

No final, os juízes viram a vantagem da paranaense que conquistou mais um cinturão para a sua coleção.

No combate principal, o camaronês Francis Ngannou venceu o brasileiro Renan Problema por nocaute técnico no primeiro round e ficou com o título do peso-pesado da PFL.