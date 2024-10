Em noite para esquecer, paraense Michel Pereira é dominado e perde para norte-americano no UFC

O paraense Michel Pereira teve uma noite para esquecer - ou aprender - no UFC na noite do último sábado (19), em Las Vegas. Natural de Tucumã, sudeste do Pará, o lutador foi nocauteado pelo norte-americano Anthony Hernandez no quinto round e viu a sequência de oito vitórias consecutivas cair.

Está foi a terceira derrota de Michel no UFC. O Paraense Voador, como é conhecido, está na organização desde 2019 e está foi a primeira vez que ele foi nocauteado no evento. O paraense não sabia o que era perder desde 2020, quando foi desclassificado da luta contra Diego Sanchez por conta de um golpe ilegal.

Contra Hernandez, 13ª do ranking dos médios, Michel tinha a oportunidade de mostrar que era um lutador para figurar no topo da categoria. No entanto, em seu primeiro main event no UFC, o paraense foi dominado pelo adversário.

Como foi a luta

Michel começou o combate querendo acabar com a luta logo. Com um soco forte no corte de Hernandez, o paraense teve a sua melhor chance de encerrar o duelo. Após o golpe, o lutador foi para cima do norte-americano e quase liquidou a fatura. Contudo, o Anthony conseguiu se recuperar e virou o jogo.

O norte-americano é conhecido pelo gás "infinito" e essa característica fez toda a diferença. Após o baque inicial, Hernandez foi para cima de Pereira e não deu mais espaço para o paraense, que sentiu bastante.

Com isso, nos rounds seguintes, enquanto o paraense, que ficou visivelmente cansado, tentava tirar um golpe ou finalização da cartola, Anthony controlava o combate. No quinto round, a situação não foi diferente.

Michel Pereira passou a lutar no automático e não tinha mais forças nos golpes e muito menos para tentar encerrar a luta. Com isso, Hernandez levou o duelo para o chão e castigou o paraense no ground and pound e o árbitro encerrou o combate.

Esta foi a sexta vitória seguida do norte-americano. Com a perfomance, o lutador deve subir ainda mais no ranking, enquanto o paraense pode ter a posição afetada. Após três compromissos no ano, o brasileiro só deve voltar a lutar no próximo ano.