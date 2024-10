Yuri Siqueira é destaque no MMA paraense

O atleta paraense Yuri Matheus Lima Siqueira, de 25 anos, é um dos atuais destaques no cenário do MMA no Pará. Lutando na categoria peso-galo (até 61 kg), Yuri vem de vitória no evento VIP Combat, que aconteceu em setembro na cidade de Vigia (PA). O atleta é bicampeão brasileiro de Muay Thai e começou a treinar Karatê aos 12 anos e Muay Thai aos 14. Em seu cartel, ele acumula 31 vitórias e apenas 4 derrotas, e agora está 100% focado e dedicado ao MMA profissional.

Larissa Pacheco projeta confronto contra Cris Cyborg na PFL: "Será uma loteria"

Depois de quase um ano desde sua última aparição no cage, a bicampeã da Professional Fighters League (PFL), Larissa Pacheco, já tem um importante compromisso marcado para o próximo sábado (19). A paraense vai enfrentar a campeã do peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, que fará sua estreia na PFL, em Riad, capital da Arábia Saudita. A luta entre as brasileiras será o único confronto feminino programado para o card do evento.

Larissa, que se mudou para os Estados Unidos nesta temporada por questões financeiras, relata uma rotina intensa de preparação, que começa logo cedo pela manhã. Ela conta com uma equipe que a ajuda na preparação física, bem como em outros aspectos, como controle da alimentação e do sono. Por isso, Pacheco acredita que realizou o melhor trabalho possível para enfrentar a compatriota.

"Eu me preparei em todas as áreas para chegar lá e não deixar brechas nessa luta. Se acontecer [a derrota], é porque tinha que acontecer, mas o que posso dizer é que nós nos preparamos muito. Eu me preparei muito para dar um show", garantiu Pacheco.

Pacheco já conquistou vitórias importantes na carreira, como a contra Kayla Harrison, em novembro de 2022, quando garantiu o título dos leves após duas derrotas seguidas para a norte-americana. Agora, ela busca mais uma vitória contra uma adversária de peso, mas sem perder de vista sua maior oponente.

"A luta, para mim, é sempre uma superação contra mim mesma. A minha maior oponente ali sou eu mesma. Eu sempre lutei para me superar a cada momento, e esse é o objetivo", finalizou Larissa.

O confronto entre Larissa Pacheco e Cris Cyborg será o primeiro entre as atletas, mas elas não serão as únicas a representar o Brasil no card da PFL. O goiano Renan "Problema" Ferreira fará a luta principal do evento contra Francis Ngannou, ex-campeão do UFC.

Gegard Mousasi acusa PFL de quebra de contrato e pede R$ 85 milhões em indenização

Gegard Mousasi iniciou uma batalha judicial contra as organizações Bellator e PFL, buscando uma indenização milionária após ser dispensado. Em um processo de 81 páginas, o ex-campeão peso-médio (até 83,9 kg) acusa as empresas de quebra de contrato, práticas anticompetitivas e outras irregularidades. De acordo com o processo, Mousasi tinha direito a bolsas de até US$ 850 mil por luta, incluindo bônus por vitória. Após expor publicamente sua insatisfação e ameaçar entrar com uma ação judicial, o veterano foi dispensado pela PFL em maio deste ano. Em busca de justiça, Mousasi cobra uma indenização de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual).

Fabrício Werdum revela danos no cérebro em ação contra o UFC

Um novo registro no processo antitruste do UFC revelou declarações de 51 lutadores apoiando o acordo proposto para finalizar o caso, que já dura uma década.

O UFC chegou a um acordo de US$ 375 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões) para encerrar o processo, aberto em 2014 por lutadores que competiram na organização, entre eles Cung Le. Um acordo inicial de US$ 335 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) para lutadores que atuaram no evento entre 2010 e 2017 foi rejeitado pelo juiz Richard Boulware, em julho, que remarcou a continuação do caso para 3 de fevereiro de 2025.

“Enquanto lutava no UFC, sofri muitas concussões. Temo que, durante minha carreira, tenha sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE) e esteja percebendo sintomas comuns de TCE e encefalopatia traumática crônica (CTE), como irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia e perda de memória. Tenho muitas lesões e cicatrizes no cérebro, além de um cisto localizado no centro do meu cérebro, tornando a cirurgia impossível até o momento."

Michel Pereira minimiza status de azarão

Mais de cinco anos após estrear no Ultimate, Michel Pereira fará sua primeira luta principal na organização, no UFC Las Vegas 99, neste sábado (19). Apesar de estar preparado para lutar cinco rounds pela primeira vez desde setembro de 2018, quando ainda competia no evento coreano Heat, o "Paraense Voador" não acredita que a luta vá durar tanto.

Em entrevista coletiva durante o "media day" do evento, na última quarta-feira (16), Michel garantiu estar treinado para cinco rounds, mas acredita que o combate terminará antes disso.

“Estou muito preparado. Treinei muito para cinco rounds, mas não acho que a luta vá durar tudo isso. Vamos esperar e ver o que acontece, mas não acredito que vá até o fim", afirmou.

Outro ponto abordado foi o fato de Michel Pereira chegar para o duelo contra Anthony Hernandez como leve azarão nas casas de apostas. Sobre isso, o brasileiro garantiu não se importar e reconheceu o mérito do adversário.

“Não ligo muito para isso, porque ele vem de quatro ou cinco vitórias seguidas na divisão, e eu tive que recomeçar nessa categoria. Entendo as pessoas que pensam assim. É mérito dele, e eu respeito isso. Aos poucos, estou conquistando meu espaço nessa nova categoria”, finalizou.