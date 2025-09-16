Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela'

Após a derrota para a norte-americana Tatiana Suarez, que ocorreu no último sábado (13), no Noche UFC, em San Antonio, nos Estados Unidos, a paraense Amanda Lemos falou publicamente sobre o revés. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a lutadora lamentou o resultado, mas parabenizou a adversária pela vitória e agradeceu ao time e aos fãs pelo apoio.

"Dói pra um caralh* não ouvir nosso nome [no final da luta], mas é isso. Foram muitas coisas que só eu e os meus sabemos. Nunca dei desculpas e não vai ser agora que vou dar. Parabéns à Tatiana, que fez o jogo dela e saiu com a vitória. Obrigada a todos que torceram e ao meu time, que fez de tudo para que eu pudesse fazer essa luta", declarou Lemos por meio de uma publicação no Instagram.

Amanda perdeu por decisão unânime dos juízes após três rounds de combate no último sábado. A paraense acabou sendo neutralizada pelo jogo de wrestling de Tatiana e acabou derrotada. Com isso, Lemos chegou à quinta derrota da carreira e se distanciou da disputa do cinturão. Apesar disso, ela segue na quarta posição do ranking do peso-palha feminino (até 52 kg).

Enquanto isso, a norte-americana divide a primeira posição do ranking com a brasileira Virna Jandiroba, que irá enfrentar Mackenzie Dern no dia 25 de outubro, no UFC Abu Dhabi. A vencedora do confronto deve encarar Tatiana Suarez para definir quem será a próxima desafiante ao cinturão.

Amanda, que tem 38 anos, é natural de Belém. Ela está no UFC desde 2017 e já teve a chance de disputar o cinturão da categoria em 2023, quando enfrentou a chinesa Weili Zhang, mas perdeu por decisão unânime dos juízes. Além dos cinco reveses, a paraense tem 15 vitórias e um empate na carreira.