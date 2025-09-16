Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez Aila Beatriz Inete 16.09.25 9h25 Paraense perdeu luta por pontos (Reprodução / X / UFC Brasil) Após a derrota para a norte-americana Tatiana Suarez, que ocorreu no último sábado (13), no Noche UFC, em San Antonio, nos Estados Unidos, a paraense Amanda Lemos falou publicamente sobre o revés. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a lutadora lamentou o resultado, mas parabenizou a adversária pela vitória e agradeceu ao time e aos fãs pelo apoio. "Dói pra um caralh* não ouvir nosso nome [no final da luta], mas é isso. Foram muitas coisas que só eu e os meus sabemos. Nunca dei desculpas e não vai ser agora que vou dar. Parabéns à Tatiana, que fez o jogo dela e saiu com a vitória. Obrigada a todos que torceram e ao meu time, que fez de tudo para que eu pudesse fazer essa luta", declarou Lemos por meio de uma publicação no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Amanda perdeu por decisão unânime dos juízes após três rounds de combate no último sábado. A paraense acabou sendo neutralizada pelo jogo de wrestling de Tatiana e acabou derrotada. Com isso, Lemos chegou à quinta derrota da carreira e se distanciou da disputa do cinturão. Apesar disso, ela segue na quarta posição do ranking do peso-palha feminino (até 52 kg). VEJA MAIS UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. Enquanto isso, a norte-americana divide a primeira posição do ranking com a brasileira Virna Jandiroba, que irá enfrentar Mackenzie Dern no dia 25 de outubro, no UFC Abu Dhabi. A vencedora do confronto deve encarar Tatiana Suarez para definir quem será a próxima desafiante ao cinturão. Amanda, que tem 38 anos, é natural de Belém. Ela está no UFC desde 2017 e já teve a chance de disputar o cinturão da categoria em 2023, quando enfrentou a chinesa Weili Zhang, mas perdeu por decisão unânime dos juízes. Além dos cinco reveses, a paraense tem 15 vitórias e um empate na carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada 16.09.25 8h33 Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial 16.09.25 0h43 PRESÍDIO Robinho é flagrado falando sozinho no presídio de Tremembé, revela jornalista paraense Ex-jogador condenado por agressão sexual enfrenta dificuldades na prisão, segundo Ulisses Campbell 15.09.25 19h10