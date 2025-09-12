Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro

Belém receberá no dia 20 de setembro de 2025, às 19h, a edição amadora do Strike Fight Championship (SFC), evento de artes marciais mistas (MMA) que será realizado na sede da Roxo Strike Team, localizada na Avenida Roberto Camelier, nº 724, bairro Jurunas.

A competição reunirá atletas amadores da capital e de outras regiões, proporcionando visibilidade a novos talentos do MMA e contribuindo para o fortalecimento do esporte na cidade. O evento também é uma oportunidade para o público acompanhar de perto combates dentro das regras oficiais da modalidade, em uma estrutura voltada para oferecer segurança e entretenimento aos espectadores.

O SFC Amador é organizado pela Roxo Strike Team, equipe reconhecida pelo trabalho de formação e desenvolvimento de atletas no cenário local. Segundo os organizadores, a proposta é criar um espaço para que praticantes em início de carreira possam vivenciar a experiência de um campeonato profissional e, ao mesmo tempo, aproximar a comunidade das artes marciais.

Mais informações sobre ingressos e programação podem ser obtidas pelos telefones (91) 98646-6137 e (91) 99301-5576, além do perfil oficial no Instagram: @roxostriketeam.

Charles do Bronx garante que não vai se aposentar e explica motivação para lutar no UFC Rio

Charles do Bronx garantiu que não pretende se aposentar e explicou o motivo pelo qual aceitou a luta principal no UFC Rio, marcada para 11 de outubro de 2025. Em entrevista ao ‘The Ariel Helwani Show’, o brasileiro destacou que ainda se sente motivado e que há muito por acontecer em sua carreira.

“Nem penso nisso. Não sinto a mínima vontade de parar. Me sinto bem, estou bem em tudo que venho fazendo, mas não é meu momento de aposentar. Tem muita coisa para acontecer. Enquanto você sente prazer e tesão naquilo que está fazendo, tem que continuar fazendo. Ainda estou vivo e sinto que tem muita coisa para acontecer. Ainda estou no jogo”, afirmou Charles.

Jungle Fight anuncia o card da edição em Vila Velha-ES

O Jungle Fight 140 será realizado no dia 20 de setembro, no ginásio poliesportivo João Goulart, o Tartarugão, em Vila Velha-ES. A atração principal da noite será a semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão: a fluminense Brena Cardozo enfrenta a paulista Queila Braga, enquanto a baiana Layze Cerqueira encara a fluminense Yasmin Guimarães. As vencedoras avançam para a grande final em outubro, no Ibirapuera-SP, valendo meio milhão de reais.

Confira abaixo o card completo da edição

Jungle Fight 140

Ginásio do Tartarugão, Vila Velha, Espírito Santo

20 de setembro de 2025

57kg: Brena Cardozo (RJ) x Queila Braga (SP)

57kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Layze Cerqueira (BA)

57kg: Leidiane Fernandes (RJ) x Fernanda Ribeiro Barbosa (SP)

120kg: Abner Rodrigues Ferreira (ES) x Geraldo Junio Mendes Rodrigues (MG)

120kg: André Miranda (BA) x Hyago Vieira Silva (RJ)

77kg: Yuri Santos (ES) x Caio Fernandes Cocão (ES)

66kg: Hamyrez Oliveira (ES) x Geovani Nascimento Barbosa (RN)

77kg: Bryan The Lion (RO) x André Fischer (DF)

61kg: João Vitor Pereira (MG) x Emerson Fernandes do Amaral (PA)

57kg: Frank Bispo (ES) x Luiz Henrique da Silva (RJ)

84kg: Allef Magrão (ES) x Gustavo Guilherme Canuto Rocha (MG)

57kg: Driely Neves Coutinho (ES) x Luiza Lima Costa (BA)

66kg: Dennis Duarte de Oliveira (ES) x João Victor Oliveira (BA)

77kg: Reynaldo Paes (ES) x Igor Delesposte Zanuncio (ES)

70kg: João André Luna (ES) x Kaue Araújo dos Santos (MT)

61kg: Mathias Melgaço Guedes (ES) x Danilo Marques Teixeira (RJ)

Shooto Brasil 132 coloca cinturão dos meio-pesados em disputa

O Shooto Brasil está de volta ao Rio de Janeiro para sua 132ª edição, marcada para o próximo dia 19, na tradicional Upper Arena, com direito a disputa de cinturão na luta principal da edição.Wildemar Matheus, o “Negueba”, coloca pela primeira vez em jogo o cinturão dos meio-pesados. O goiano conquistou o título em dezembro de 2024, quando superou Flávio Magon, e agora encara o experiente paulista Cleber Souza, campeão do SFT. Aos 40 anos, Cleber retorna ao Shooto após quase uma década de sua única participação, em 2016, com a missão de destronar Negueba e levar o título para São Paulo.

A luta coprincipal também chama atenção. O jovem Adriano Carvalho, considerado uma das maiores apostas da categoria dos moscas no Brasil, mede forças com o amazonense Francisco Flávio em um duelo que deve projetar o vencedor ao topo do cenário nacional.

O card completo ainda conta com nomes de peso. Nos penas, Rogério da Silva enfrenta Geraldo de Freitas. No feminino, Lorrany Santos, ex-Bellator, encara Natacha Lima. Já nos meio-pesados, Danilo “Guerreiro” terá pela frente o caribenho Davon Duncan, conhecido como “Arubeast”, em um duelo internacional.

Shooto Brasil 132 – Card completo

Upper Arena, Rio de Janeiro

Sexta-feira, 19 de setembro de 2025

Peso Meio-Pesado: Wildemar Matheus x Cleber de Sousa

Peso-Mosca: Francisco Flávio x Aridriano Carvalho

Peso-Mosca: Nildean Paes x Fábio Dourado

Peso-Pena: Willian Souza x João “The Diamond” Oliveira

Peso Meio-Médio: Danilo Souza x Davon Duncan

Peso-Pena: Rogério da Silva x Geraldo de Freitas

Peso -Galo: Lorrany Santos x Natacha Lima

Peso-Pena: Jorge Luis x Lucas Ananias

Peso-Mosca: Werick Douglas x Wilber Rocha

Peso Leve: Ernane Pimenta x Kellyson de Souza

Peso Leve: Esteferson da Silva x Jorge Lucas

Peso-Palha: Jéssica Cristina x Ranna Raissa