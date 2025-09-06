Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC

Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés.

Aila Beatriz Inete
fonte

Francês dominou e finalizou o duelo no primeiro round (Reprodução / UFC / Instagram)

O paraense Brendson Ribeiro foi dominado e perdeu para o francês Oumar Sy neste sábado (6), no UFC Paris. A derrota veio por nocaute técnico ainda no primeiro round do combate. Com isso, o lutador chega ao segundo revés seguido na organização.

Natural de Vila Maú, interior do Pará, Ribeiro está no UFC desde 2024, após participação no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. No entanto, o lutador meio-pesado (até 93 kg) ainda não conseguiu se destacar no Ultimate. Até o momento, foram seis lutas e quatro derrotas.

Em contrapartida, o francês Oumar Sy se recuperou da derrota que sofreu em junho para Alonzo Menifield. Com isso, o atleta soma 12 triunfos e apenas um revés na carreira.

VEJA MAIS 

image Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

image Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026

image Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio
Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro

A luta

Antes do combate, Brendson estava confiante de que nem o jogo nem a pressão da torcida parisiense iriam afetar sua performance. Contudo, desde o início, Oumar tomou a iniciativa e conseguiu levar o duelo ao chão. Mesmo sem muita ação, o francês aplicou alguns golpes enquanto o paraense tentava se defender.

Em uma das tentativas, Brendson encaixou uma kimura no adversário, mas não conseguiu a finalização. Apesar disso, o lutador escapou e o combate voltou a ficar em pé. Porém, Sy seguiu bem melhor no octógono e, em poucos segundos, derrubou o paraense, foi para as costas e castigou Ribeiro com socos até o árbitro interromper o duelo, para o delírio da torcida em Paris.

Com o resultado, o paraense, que tem 29 anos, chega à oitava derrota no cartel, que soma 17 vitórias e uma luta sem resultado. O baixo aproveitamento na organização pode colocar em risco a permanência de Brendson, que renovou contrato com o UFC em março deste ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mma

ufc
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

UFC Fight Night 258

Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6)

Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris

06.09.25 8h00

BASQUETE

De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão

Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro

05.09.25 16h28

MMA SPORT CLUB

Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro

05.09.25 14h26

Futebol feminino

Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15

Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

05.09.25 12h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PROTESTO

Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão

Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada

05.09.25 21h24

NÃO RESISITIU

Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda

O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

05.09.25 22h18

Futebol

António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa

Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM

06.09.25 14h05

SÉRIE B

Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B

05.09.25 21h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda