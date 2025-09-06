Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. Aila Beatriz Inete 06.09.25 16h46 Francês dominou e finalizou o duelo no primeiro round (Reprodução / UFC / Instagram) O paraense Brendson Ribeiro foi dominado e perdeu para o francês Oumar Sy neste sábado (6), no UFC Paris. A derrota veio por nocaute técnico ainda no primeiro round do combate. Com isso, o lutador chega ao segundo revés seguido na organização. Natural de Vila Maú, interior do Pará, Ribeiro está no UFC desde 2024, após participação no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. No entanto, o lutador meio-pesado (até 93 kg) ainda não conseguiu se destacar no Ultimate. Até o momento, foram seis lutas e quatro derrotas. Em contrapartida, o francês Oumar Sy se recuperou da derrota que sofreu em junho para Alonzo Menifield. Com isso, o atleta soma 12 triunfos e apenas um revés na carreira. VEJA MAIS Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro A luta Antes do combate, Brendson estava confiante de que nem o jogo nem a pressão da torcida parisiense iriam afetar sua performance. Contudo, desde o início, Oumar tomou a iniciativa e conseguiu levar o duelo ao chão. Mesmo sem muita ação, o francês aplicou alguns golpes enquanto o paraense tentava se defender. Em uma das tentativas, Brendson encaixou uma kimura no adversário, mas não conseguiu a finalização. Apesar disso, o lutador escapou e o combate voltou a ficar em pé. Porém, Sy seguiu bem melhor no octógono e, em poucos segundos, derrubou o paraense, foi para as costas e castigou Ribeiro com socos até o árbitro interromper o duelo, para o delírio da torcida em Paris. Com o resultado, o paraense, que tem 29 anos, chega à oitava derrota no cartel, que soma 17 vitórias e uma luta sem resultado. O baixo aproveitamento na organização pode colocar em risco a permanência de Brendson, que renovou contrato com o UFC em março deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 MMA SPORT CLUB Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro 05.09.25 14h26 Futebol feminino Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém 05.09.25 12h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14