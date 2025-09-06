Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC

O paraense Brendson Ribeiro foi dominado e perdeu para o francês Oumar Sy neste sábado (6), no UFC Paris. A derrota veio por nocaute técnico ainda no primeiro round do combate. Com isso, o lutador chega ao segundo revés seguido na organização.

Natural de Vila Maú, interior do Pará, Ribeiro está no UFC desde 2024, após participação no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. No entanto, o lutador meio-pesado (até 93 kg) ainda não conseguiu se destacar no Ultimate. Até o momento, foram seis lutas e quatro derrotas.

Em contrapartida, o francês Oumar Sy se recuperou da derrota que sofreu em junho para Alonzo Menifield. Com isso, o atleta soma 12 triunfos e apenas um revés na carreira.

A luta

Antes do combate, Brendson estava confiante de que nem o jogo nem a pressão da torcida parisiense iriam afetar sua performance. Contudo, desde o início, Oumar tomou a iniciativa e conseguiu levar o duelo ao chão. Mesmo sem muita ação, o francês aplicou alguns golpes enquanto o paraense tentava se defender.

Em uma das tentativas, Brendson encaixou uma kimura no adversário, mas não conseguiu a finalização. Apesar disso, o lutador escapou e o combate voltou a ficar em pé. Porém, Sy seguiu bem melhor no octógono e, em poucos segundos, derrubou o paraense, foi para as costas e castigou Ribeiro com socos até o árbitro interromper o duelo, para o delírio da torcida em Paris.

Com o resultado, o paraense, que tem 29 anos, chega à oitava derrota no cartel, que soma 17 vitórias e uma luta sem resultado. O baixo aproveitamento na organização pode colocar em risco a permanência de Brendson, que renovou contrato com o UFC em março deste ano.