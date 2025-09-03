Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al Jorge Ulisses 03.09.25 10h05 Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito alto’ (Divulgação) A equipe Fighting Nerds recebeu um reforço de peso enquanto seus principais atletas se preparam para os maiores desafios de suas carreiras. Com Caio Borralho e Mauricio Ruffy prestes a entrarem em ação no UFC Paris, Jean Silva confirmado no UFC Noche e Carlos Prates a dois meses do UFC 322, o time paulista contou com a presença especial de Lyoto Machida, que levou seus filhos para participar de um treino de sparring. Em vídeo publicado nas redes sociais da Fighting Nerds, o ex-campeão do UFC elogiou o sistema de treinamento adotado pela equipe. Machida destacou o alto nível técnico dos sparrings e afirmou ter gostado da metodologia aplicada, que consiste em duelos isolados acompanhados de perto pelos demais atletas. Apesar de demandar mais tempo, o brasileiro ressaltou que o modelo proporciona uma evolução notável nos praticantes. "Muito bons os sparrings, nível técnico muito alto. Gostei muito do sistema, né… sparrings isolados, dois caras fazendo e todo mundo olhando. Gasta mais tempo, sim, mas a melhora é indiscutível.”, disse Lyoto Machida. Craig Jones finaliza Chael Sonnen na superluta do CJI 2 Chael Sonnen voltou à ativa na noite do último domingo (31), mas viveu momentos complicados no Craig Jones Invitational 2, evento de luta agarrada, em Las Vegas. Escalado de última hora para substituir o campeão olímpico de luta greco-romana Gable Stevenson, o norte-americano acabou finalizado duas vezes pelo anfitrião e multicampeão do jiu-jitsu, Craig Jones. O confronto, programado para três rounds de cinco minutos, teve um roteiro semelhante nas duas tentativas. Sonnen iniciou levando o australiano ao solo, mas acabou surpreendido com um justo buggy choke. A pressão foi tamanha que o veterano apagou. Recuperado, o norte-americano insistiu em continuar, mas voltou a ser vítima da mesma finalização, novamente sendo colocado para dormir pelo estrangulamento. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam cinturão vago do UFC em outubro Dana White anunciou algumas novidades na noite desta quinta-feira. A principal delas, ao menos para os fãs brasileiros, é que Weili Zhang vai subir de categoria para desafiar Valentina Shevchenko em novembro. Com isso, o cinturão do peso palha vai ficar vago e será disputado por duas brasileiras: Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, no dia 25 de outubro, no UFC 321, em Abu Dhabi. Jairzinho Rozenstruik aplica nocaute brutal e conquista título em evento de boxe Jairzinho Rozenstruik reafirmou sua força no ringue ao conquistar o primeiro título dos pesados do Dirty Boxing Championship. O surinamita nocauteou Rakim Cleveland de forma impressionante no evento principal do DBX 3, realizado na última sexta-feira (29) no The Hangar, no Regatta Harbour, em Miami (EUA), e chegou a 14ª vitória pela via rápida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes colunas mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 MMA SPORT CLUB Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 29.08.25 18h16 MMA SPORT CLUB ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas 26.08.25 15h36 ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas 22.08.25 12h54 MMA SPORT CLUB Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço 19.08.25 11h29 MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Jorge Ulisses Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China 08.08.25 15h30 Jorge Ulisses Selva MMA realiza sua terceira edição no próximo sábado na cidade de Gurupá(Pa) 05.08.25 12h16 MMA SPORT CLUB Khabib Nurmagomedov abre o jogo e explica por que não quer mais lutar 29.07.25 9h47 MMA SPORT CLUBE Confira como foi o confronto Brasil x Argentina no Strike Fight Championship em Portel, no Marajó 25.07.25 12h05