O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

Jorge Ulisses
fonte

Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito alto’ (Divulgação)

A equipe Fighting Nerds recebeu um reforço de peso enquanto seus principais atletas se preparam para os maiores desafios de suas carreiras. Com Caio Borralho e Mauricio Ruffy prestes a entrarem em ação no UFC Paris, Jean Silva confirmado no UFC Noche e Carlos Prates a dois meses do UFC 322, o time paulista contou com a presença especial de Lyoto Machida, que levou seus filhos para participar de um treino de sparring.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Fighting Nerds, o ex-campeão do UFC elogiou o sistema de treinamento adotado pela equipe. Machida destacou o alto nível técnico dos sparrings e afirmou ter gostado da metodologia aplicada, que consiste em duelos isolados acompanhados de perto pelos demais atletas. Apesar de demandar mais tempo, o brasileiro ressaltou que o modelo proporciona uma evolução notável nos praticantes.

"Muito bons os sparrings, nível técnico muito alto. Gostei muito do sistema, né… sparrings isolados, dois caras fazendo e todo mundo olhando. Gasta mais tempo, sim, mas a melhora é indiscutível.”, disse Lyoto Machida.

Craig Jones finaliza Chael Sonnen  na superluta do CJI 2

Chael Sonnen voltou à ativa na noite do último domingo (31), mas viveu momentos complicados no Craig Jones Invitational 2, evento de luta agarrada, em Las Vegas. Escalado de última hora para substituir o campeão olímpico de luta greco-romana Gable Stevenson, o norte-americano acabou finalizado duas vezes pelo anfitrião e multicampeão do jiu-jitsu, Craig Jones.

O confronto, programado para três rounds de cinco minutos, teve um roteiro semelhante nas duas tentativas. Sonnen iniciou levando o australiano ao solo, mas acabou surpreendido com um justo buggy choke. A pressão foi tamanha que o veterano apagou. Recuperado, o norte-americano insistiu em continuar, mas voltou a ser vítima da mesma finalização, novamente sendo colocado para dormir pelo estrangulamento.

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam cinturão vago do UFC em outubro

Dana White anunciou algumas novidades na noite desta quinta-feira. A principal delas, ao menos para os fãs brasileiros, é que Weili Zhang vai subir de categoria para desafiar Valentina Shevchenko em novembro. Com isso, o cinturão do peso palha vai ficar vago e será disputado por duas brasileiras: Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, no dia 25 de outubro, no UFC 321, em Abu Dhabi.

Jairzinho Rozenstruik aplica nocaute brutal e conquista título em evento de boxe

Jairzinho Rozenstruik reafirmou sua força no ringue ao conquistar o primeiro título dos pesados do Dirty Boxing Championship. O surinamita nocauteou Rakim Cleveland de forma impressionante no evento principal do DBX 3, realizado na última sexta-feira (29) no The Hangar, no Regatta Harbour, em Miami (EUA), e chegou a 14ª vitória pela via rápida.

MMA Sport Club
.
MMA Sport Club

MMA SPORT CLUB

Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

03.09.25 10h05

MMA SPORT CLUB

Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026

29.08.25 18h16

MMA SPORT CLUB

ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas

26.08.25 15h36

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

22.08.25 12h54

MMA SPORT CLUB

Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço

19.08.25 11h29

MMA Sport Club

UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+

12.08.25 10h43

Jorge Ulisses

Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China

08.08.25 15h30

Jorge Ulisses

Selva MMA realiza sua terceira edição no próximo sábado na cidade de Gurupá(Pa)

05.08.25 12h16

MMA SPORT CLUB

Khabib Nurmagomedov abre o jogo e explica por que não quer mais lutar

29.07.25 9h47

MMA SPORT CLUBE

Confira como foi o confronto Brasil x Argentina no Strike Fight Championship em Portel, no Marajó

25.07.25 12h05

