Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

A equipe Fighting Nerds recebeu um reforço de peso enquanto seus principais atletas se preparam para os maiores desafios de suas carreiras. Com Caio Borralho e Mauricio Ruffy prestes a entrarem em ação no UFC Paris, Jean Silva confirmado no UFC Noche e Carlos Prates a dois meses do UFC 322, o time paulista contou com a presença especial de Lyoto Machida, que levou seus filhos para participar de um treino de sparring.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Fighting Nerds, o ex-campeão do UFC elogiou o sistema de treinamento adotado pela equipe. Machida destacou o alto nível técnico dos sparrings e afirmou ter gostado da metodologia aplicada, que consiste em duelos isolados acompanhados de perto pelos demais atletas. Apesar de demandar mais tempo, o brasileiro ressaltou que o modelo proporciona uma evolução notável nos praticantes.

"Muito bons os sparrings, nível técnico muito alto. Gostei muito do sistema, né… sparrings isolados, dois caras fazendo e todo mundo olhando. Gasta mais tempo, sim, mas a melhora é indiscutível.”, disse Lyoto Machida.

Craig Jones finaliza Chael Sonnen na superluta do CJI 2

Chael Sonnen voltou à ativa na noite do último domingo (31), mas viveu momentos complicados no Craig Jones Invitational 2, evento de luta agarrada, em Las Vegas. Escalado de última hora para substituir o campeão olímpico de luta greco-romana Gable Stevenson, o norte-americano acabou finalizado duas vezes pelo anfitrião e multicampeão do jiu-jitsu, Craig Jones.

O confronto, programado para três rounds de cinco minutos, teve um roteiro semelhante nas duas tentativas. Sonnen iniciou levando o australiano ao solo, mas acabou surpreendido com um justo buggy choke. A pressão foi tamanha que o veterano apagou. Recuperado, o norte-americano insistiu em continuar, mas voltou a ser vítima da mesma finalização, novamente sendo colocado para dormir pelo estrangulamento.

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam cinturão vago do UFC em outubro

Dana White anunciou algumas novidades na noite desta quinta-feira. A principal delas, ao menos para os fãs brasileiros, é que Weili Zhang vai subir de categoria para desafiar Valentina Shevchenko em novembro. Com isso, o cinturão do peso palha vai ficar vago e será disputado por duas brasileiras: Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, no dia 25 de outubro, no UFC 321, em Abu Dhabi.

Jairzinho Rozenstruik aplica nocaute brutal e conquista título em evento de boxe

Jairzinho Rozenstruik reafirmou sua força no ringue ao conquistar o primeiro título dos pesados do Dirty Boxing Championship. O surinamita nocauteou Rakim Cleveland de forma impressionante no evento principal do DBX 3, realizado na última sexta-feira (29) no The Hangar, no Regatta Harbour, em Miami (EUA), e chegou a 14ª vitória pela via rápida.