Após vitória, paraense revela renovação de contrato com o UFC: 'Foi um gás'

O paraense Brendson Ribeiro brilhou no UFC na noite do último sábado (15), em Las Vegas, no UFC Vegas 104. Diante do cazaque Diyar Nurgozhay, o lutador venceu o combate com uma finalização no segundo round. Com o triunfo, o atleta brasileiro conquistou sua segunda vitória seguida na organização. Além do resultado positivo, Brendson ainda terminou o final de semana com o contrato renovado com o Ultimate.

Após a luta, em entrevista ao UFC Brasil, o paraense revelou que conseguiu a renovação logo após a pesagem para a luta na sexta-feira (14). Diyar não bateu o peso dos meio-pesado (até 93 kg), chegando a mais de dois quilos acima do permitido. Mesmo assim, o lutador paraense aceitou lutar, e, como bônus, Brendson ficou com 25% da bolsa do adversário e teve seu contrato renovado.

"Eu só queria lutar. Quando me falaram [que Diyar não tinha batido o peso], em nenhum momento eu pensei em sair da luta. Eu sou um funcionário do UFC e aceitei lutar, e o UFC me agraciou com 25% da bolsa dele e mais a renovação do meu contrato. Isso foi um gás a mais para chegar aqui hoje e finalizar o meu adversário invicto. Invicto até trombar comigo no octógono do UFC", revelou o paraense.

VEJA MAIS

A luta contra o atleta do Cazaquistão era a última do seu contrato inicial com a organização. Ainda na entrevista, o lutador revelou que passou a semana doente, com uma gripe forte. Apesar do susto, o brasileiro conseguiu se recuperar a tempo para o combate.

Na luta, Brendson usou sua experiência para superar o adversário. O primeiro round foi mais de estudo, com trocas de chutes e mais ação por parte do brasileiro. Já na segunda etapa, o cazaque tentou surpreender o paraense levando a luta para o solo. No entanto, o lutador estava atento e conseguiu fazer a transição.

Nesse momento, Brendson encaixou uma kimura, que obrigou Diyar a desistir do combate. A finalização foi a 17ª vitória de Brendson em um cartel de sete derrotas. Enquanto isso, Nurgozhay conheceu o seu primeiro revés na carreira.

"Eu fiquei surpreso por ele ter aguentado minhas mãos duras, mas, como sou um cara completo, quando vi que poderia pegar ali, finalizei logo", disse Brendson em entrevista no octógono.

Agora, o paraense vai se recuperar do duelo e aguardar a organização definir o próximo adversário.