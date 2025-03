Paraense Brendson Ribeiro brilha no UFC Vegas 104 e finaliza rival invicto

No card principal do UFC Vegas 104, realizado neste sábado (15), o paraense Brendson Ribeiro confirmou sua boa fase e conquistou sua segunda vitória consecutiva na franquia. O lutador brasileiro demonstrou superioridade na luta em pé, assustou o adversário com um knockdown e, quando parecia que o confronto poderia mudar de rumo, finalizou Diyar Nurgozhay com uma kimura no segundo round.

Com o triunfo, Ribeiro, representante da equipe ‘Brazilian TKO’, agora soma duas vitórias e duas derrotas no UFC. Já o cazaque Nurgozhay sofreu a primeira derrota da carreira, após 11 lutas invicto.

A luta

A luta começou com ambos os atletas adotando uma postura cautelosa, estudando a movimentação um do outro. No confronto entre um destro e um canhoto, os lutadores trocavam chutes médios e altos, buscando medir a distância. No decorrer do primeiro round, Brendson aproveitou um avanço do adversário e conectou uma sequência de jab e direto precisos no queixo, derrubando Nurgozhay. Nos momentos finais da parcial, o brasileiro ainda tentou uma queda, mas o tempo expirou antes que pudesse capitalizar a ação.

Na segunda etapa, o lutador do Cazaquistão adotou uma estratégia diferente e conseguiu colocar Brendson no solo logo nos primeiros segundos. No entanto, ao tentar controlar a posição, foi surpreendido por uma rápida transição do brasileiro, que encaixou uma kimura e forçou a desistência do adversário, garantindo uma vitória por finalização.