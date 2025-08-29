Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026

O sonho inusitado de promover o UFC Casa Branca vai se tornar realidade. Na última quinta-feira (28), Dana White confirmou a realização do evento histórico para o dia 4 de julho de 2026, em Washington (EUA), após reunião oficial com representantes da residência presidencial.

O card será montado no gramado sul da sede do governo norte-americano e promete marcar época na história da organização. A ideia vinha sendo discutida há meses e chegou a ser anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas enfrentava dúvidas logísticas e estruturais. Questões como a montagem do octógono, a presença de público e a viabilidade financeira chegaram a preocupar o mandatário do UFC, que agora garante ter solucionado todos os entraves para viabilizar o show especial em comemoração ao Dia da Independência.

“Tive um grande dia. Estou prestes a decolar aqui de Washington, DC. Tivemos uma reunião na Casa Branca. Não poderia ter sido melhor. Será incrível. O card da Casa Branca está confirmado. Trarei mais detalhes sobre isso nas próximas semanas, mas fechamos o acordo hoje”, declarou White em vídeo publicado nas redes sociais.

Com a confirmação, surgem também as primeiras especulações sobre possíveis participantes. Jon Jones e Conor McGregor já manifestaram interesse em compor o card histórico, mas Dana White prefere manter cautela. O dirigente chegou a descartar, inclusive, a presença de Bones no evento, ressaltando que as definições só serão anunciadas nas próximas semanas.

Islam Makhachev x Jack Della Maddalena como luta principal do UFC 322

Dana White confirmou nesta quinta-feira (28) que Islam Makhachev e Jack Della Maddalena farão a luta principal do UFC 322, no dia 15 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). A informação foi divulgada pelo presidente da organização em suas redes sociais.

A luta marca a estreia de Makhachev na divisão dos meio-médios (até 77 kg). Ex-campeão peso-leve (70,3 kg), o russo aceitou subir de categoria em busca de um novo desafio e da possibilidade de se tornar campeão em duas divisões.

Aos 33 anos, Makhachev soma um cartel de 27 vitórias e apenas uma derrota, vindo de uma sequência de 15 triunfos consecutivos, sendo considerado um dos atletas mais dominantes da atualidade. Em sua antiga divisão, foram quatro defesas: diante de Alexander Volkanovski (2x), Dustin Poirier e Renato Moicano.

Já Jack Della Maddalena vive grande fase e é o atual campeão da divisão até 77 kg, título conquistado recentemente após vitória convincente sobre Belal Muhammad no UFC 315. Natural de Perth, na Austrália, o lutador soma 18 vitórias e duas derrotas no MMA profissional. Ele está invicto no UFC, com nove vitórias seguidas, boa parte delas por nocaute.

Rayanne dos Santos anuncia pausa no UFC após descobrir gravidez

A lutadora paraense do UFC Rayanne dos Santos anunciou, nesta quarta-feira (28), que está grávida de seu primeiro filho. A novidade foi compartilhada em seu perfil oficial no Instagram e marca uma pausa em sua trajetória no MMA profissional, pelo menos durante a gestação e os primeiros meses da maternidade.

O bebê é fruto do relacionamento com o também lutador Kolton Englund, que atua nos Estados Unidos. Em um post emocionado, Rayanne celebrou o novo momento pessoal e agradeceu pela “bênção” que chegou em sua vida:

“Estamos muito felizes com essa bênção de Deus na nossa vida. Nosso primeiro filho (a) veio no tempo certo, no tempo de Deus! Não tenho palavras para descrever esse momento tão lindo. Estou tão apaixonada por esse bebê que está crescendo em meu ventre. Já te amamos tanto, nosso (a) futuro faixa-preta”, escreveu a atleta.

Vadim Nemkov renova com a PFL após proposta inferior do UFC

O futuro de Vadim Nemkov, campeão meio-pesado com o reinado mais longo da história do Bellator, está definido. O lutador russo renovou contrato com a PFL por mais dois anos e recusou uma proposta do UFC que, segundo ele, oferecia metade do valor proposto por sua atual organização.

O lutador revelou a negociação em entrevista ao canal Ushatayka, antes mesmo de o fundador da PFL, Donn Davis, confirmar o acerto nas redes sociais.

“Agora assinei um novo contrato com a PFL. Quando o anterior terminou, houve negociações com o UFC, mas houve alguns mal-entendidos, além de as condições serem duas vezes piores do que na PFL”, declarou Nemkov.

Fight do Milhão: Jungle anuncia semifinais do GP feminino em Vila Velha-ES

O Jungle Fight 140, que celebra os 22 anos da organização, já tem data e local marcados. O evento, que recebe uma etapa decisiva do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão, será realizado no ginásio poliesportivo João Goulart, o “Tartarugão”, no próximo dia 20 de setembro, em Vila Velha (ES).

O SporTV 3 e o canal Combate transmitem o card completo, ao vivo, a partir das 20h (horário de Brasília). Agora, chegou a hora de definir as finalistas que irão disputar o prêmio de R$ 500 mil, o maior da história do MMA brasileiro.

Em uma das semifinais, a baiana Layze Cerqueira, que garantiu sua vaga ao finalizar Fernanda Barbosa, encara a carioca Yasmin Guimarães, que superou Leidiane Fernandes por decisão dividida.