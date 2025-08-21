Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro Aila Beatriz Inete 21.08.25 9h14 Paraense precisa voltar a vencer para manter sonho do cinturão vivo (Carmen Mandato/Getty Images/AFP) Cinco meses após sofrer a segunda derrota seguida no UFC, o paraense Deiveson Figueiredo volta a subir no octógono. O adversário da vez é o estadunidense Montel Jackson, na categoria dos galos (até 61kg). A luta está marcada para o dia 11 de outubro, no UFC Rio, no Rio de Janeiro, que terá Charles Do Bronx Oliveira no main event. O confronto também marca o retorno de Deiveson após a lesão no joelho sofrida contra Cory Sandhagen, em maio, no UFC Des Moines. Na ocasião, o paraense foi derrotado por conta da contusão e precisou se afastar dos treinos. Agora, já recuperado, está em preparação para o próximo combate. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, tenta repetir o feito na divisão dos galos. O lutador já fez cinco confrontos na categoria, venceu três e perdeu dois. Natural de Soure, no Marajó, busca se recuperar para voltar à fila da disputa do cinturão. VEJA MAIS UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ Com duas derrotas seguidas, paraense Michel Pereira tem novo compromisso no UFC Lutador vai encarar o norte-americano Kyle Daukaus na categoria peso-médio da organização Paraense Amanda Lemos tem luta marcada contra norte-americana para setembro no UFC Lutadora volta a lutar após vitória sobre a brasileira Iasmin Lucindo A tarefa, porém, não deve ser fácil. Montel Jackson está em ascensão no Ultimate e não perde há seis lutas. Seu último combate também foi em maio, contra o peruano Daniel Marcos, vencido por decisão unânime. Atualmente, ocupa a 15ª posição no ranking dos galos e, com uma vitória sobre o paraense, pode subir na lista que define os desafiantes ao título. O atual campeão é o georgiano Merab Dvalishvili. Aos 33 anos, Jackson soma 15 vitórias e apenas duas derrotas. Mais experiente, Deiveson tem 24 triunfos, cinco reveses e um empate. O UFC Rio terá como main event o duelo entre Charles Do Bronx Oliveira e Rafael Fiziev na divisão dos leves (até 70,3 kg). Vicente Luque, Vitor Petrino e Jhonata Diniz também estão confirmados no evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro 21.08.25 9h14 BEACH TENNIS Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado 20.08.25 15h10 MMA SPORT CLUB Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço 19.08.25 11h29 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Vitória Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio Time rubro-negro repete triunfo sobre o Colorado e garante vaga nas quartas de final do torneio continental 21.08.25 0h02