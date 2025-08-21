Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio

Cinco meses após sofrer a segunda derrota seguida no UFC, o paraense Deiveson Figueiredo volta a subir no octógono. O adversário da vez é o estadunidense Montel Jackson, na categoria dos galos (até 61kg). A luta está marcada para o dia 11 de outubro, no UFC Rio, no Rio de Janeiro, que terá Charles Do Bronx Oliveira no main event.

O confronto também marca o retorno de Deiveson após a lesão no joelho sofrida contra Cory Sandhagen, em maio, no UFC Des Moines. Na ocasião, o paraense foi derrotado por conta da contusão e precisou se afastar dos treinos. Agora, já recuperado, está em preparação para o próximo combate.

Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, tenta repetir o feito na divisão dos galos. O lutador já fez cinco confrontos na categoria, venceu três e perdeu dois. Natural de Soure, no Marajó, busca se recuperar para voltar à fila da disputa do cinturão.

A tarefa, porém, não deve ser fácil. Montel Jackson está em ascensão no Ultimate e não perde há seis lutas. Seu último combate também foi em maio, contra o peruano Daniel Marcos, vencido por decisão unânime. Atualmente, ocupa a 15ª posição no ranking dos galos e, com uma vitória sobre o paraense, pode subir na lista que define os desafiantes ao título. O atual campeão é o georgiano Merab Dvalishvili.

Aos 33 anos, Jackson soma 15 vitórias e apenas duas derrotas. Mais experiente, Deiveson tem 24 triunfos, cinco reveses e um empate.

O UFC Rio terá como main event o duelo entre Charles Do Bronx Oliveira e Rafael Fiziev na divisão dos leves (até 70,3 kg). Vicente Luque, Vitor Petrino e Jhonata Diniz também estão confirmados no evento.