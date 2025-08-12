UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+

O UFC anunciou um dos contratos de mídia mais impactantes de sua história. A partir de 2026, todos os eventos da organização nos Estados Unidos serão transmitidos exclusivamente pelo serviço de streaming Paramount+, em um acordo de sete anos avaliado em US$ 7,7 bilhões (aproximadamente R$ 42 bilhões na cotação atual). Para ter o direito de transmitir os eventos do UFC ao vivo pelos próximos sete anos, a Paramount vai pagar à organização o valor de 7,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 42 bilhões na cotação atual). A nova parceria entra em vigor a partir de 2026, após o fim do contrato anterior, com a ‘ESPN’, que expira no final desta temporada.

“Esse histórico acordo com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Pela primeira vez na história, os fãs nos Estados Unidos vão ter acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de Pay-Per-View, fazendo com que seja mais barato e acessível assistir as maiores lutas em uma enorme plataforma. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição disponibilizada pelas emissoras Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e todo mundo que assiste e ama esse esporte”, comemorou Dana White, presidente do UFC

Jungle Fight 139 define finalistas do GP peso-leve do Fight do Milhão

Marcado para o próximo sábado (16), na Arena BRB Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), o Jungle Fight 139 será palco das aguardadas semifinais do GP peso-leve masculino do Fight do Milhão. Quatro atletas entram em ação em busca da tão sonhada vaga na final que vale 500 mil reais

Anthony Hernandez vence Roman Dolidze no UFC Vegas 109

onhecido pela grande energia apresentada nas lutas, Anthony Hernandez fez mais uma vítima com sua especialidade na pressão e luta agarrada. Favorito nas casas de apostas, o atleta não tomou conhecimento de Roman Dolidze e dominou rival em todas as áreas que confronto se desenrolou

Brasil vs Argentina: Vicente Luque encara Santiago Ponzinibbio no UFC Rio

O UFC confirmou nesta segunda-feira (11) mais um confronto para o aguardado card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). O brasileiro Vicente Luque medirá forças com o argentino Santiago Ponzinibbio em um duelo crucial para o futuro de ambos na divisão dos meio-médios (77 kg).