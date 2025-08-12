UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ Jorge Ulisses 12.08.25 10h43 UFC faz acordo milionário com a Paramount (Divulgação) O UFC anunciou um dos contratos de mídia mais impactantes de sua história. A partir de 2026, todos os eventos da organização nos Estados Unidos serão transmitidos exclusivamente pelo serviço de streaming Paramount+, em um acordo de sete anos avaliado em US$ 7,7 bilhões (aproximadamente R$ 42 bilhões na cotação atual). Para ter o direito de transmitir os eventos do UFC ao vivo pelos próximos sete anos, a Paramount vai pagar à organização o valor de 7,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 42 bilhões na cotação atual). A nova parceria entra em vigor a partir de 2026, após o fim do contrato anterior, com a ‘ESPN’, que expira no final desta temporada. “Esse histórico acordo com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Pela primeira vez na história, os fãs nos Estados Unidos vão ter acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de Pay-Per-View, fazendo com que seja mais barato e acessível assistir as maiores lutas em uma enorme plataforma. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição disponibilizada pelas emissoras Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e todo mundo que assiste e ama esse esporte”, comemorou Dana White, presidente do UFC Jungle Fight 139 define finalistas do GP peso-leve do Fight do Milhão Marcado para o próximo sábado (16), na Arena BRB Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), o Jungle Fight 139 será palco das aguardadas semifinais do GP peso-leve masculino do Fight do Milhão. Quatro atletas entram em ação em busca da tão sonhada vaga na final que vale 500 mil reais Anthony Hernandez vence Roman Dolidze no UFC Vegas 109 onhecido pela grande energia apresentada nas lutas, Anthony Hernandez fez mais uma vítima com sua especialidade na pressão e luta agarrada. Favorito nas casas de apostas, o atleta não tomou conhecimento de Roman Dolidze e dominou rival em todas as áreas que confronto se desenrolou Brasil vs Argentina: Vicente Luque encara Santiago Ponzinibbio no UFC Rio O UFC confirmou nesta segunda-feira (11) mais um confronto para o aguardado card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). O brasileiro Vicente Luque medirá forças com o argentino Santiago Ponzinibbio em um duelo crucial para o futuro de ambos na divisão dos meio-médios (77 kg). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes colunas mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Jorge Ulisses Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China 08.08.25 15h30 Jorge Ulisses Selva MMA realiza sua terceira edição no próximo sábado na cidade de Gurupá(Pa) 05.08.25 12h16 MMA SPORT CLUB Khabib Nurmagomedov abre o jogo e explica por que não quer mais lutar 29.07.25 9h47 MMA SPORT CLUBE Confira como foi o confronto Brasil x Argentina no Strike Fight Championship em Portel, no Marajó 25.07.25 12h05 MMA Sport Club Porto Fight realiza sua 11ª edição em Porto de Moz 22.07.25 10h13 MMA SPORT CLUB MAG Fight realiza sua terceira edição nesta sexta-feira em Magalhães Barata 17.07.25 10h07 MMA Sport Club Confira o que aconteceu no Ultra Breves Night 12 na cidade de Breves 15.07.25 9h57 MMA Sport Club Confira o que aconteceu no Salvaterra Marajó Fight 11 em Salvaterra, na Ilha do Marajó 11.07.25 10h29 MMA Sport Club Salvaterra Marajó Fight realiza sua 11ª edição neste sábado, em Salvaterra, na Ilha do Marajó 04.07.25 10h20