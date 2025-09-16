Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título Jorge Ulisses 16.09.25 12h12 Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título (Divulgação) Em noite histórica para o boxe mundial, Terence Crawford superou Saul ‘Canelo’ Álvarez por decisão unânime neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e entrou para um seleto grupo de lendas do esporte. Com o resultado, o norte-americano se tornou o primeiro pugilista da era moderna a conquistar o status de campeão indiscutível em três categorias diferentes.Com a vitória, Crawford agora é o campeão indiscutível do peso super médio, ganhando os títulos da WBA, do WBC, da WBO, da IBF, além de ganhar o cinturão da The Ring Magazine. Terence subiu duas categorias de peso para conquistar este feito histórico. Nos últimos anos, o norte-americano havia conquistado os mesmos cinturões em duas outras categorias, significando que ele é o primeiro atleta homem a ser campeão indiscutível em três divisões de peso, juntando-se a Claressa Shields, que fez o mesmo no boxe feminino. O triunfo também aumentou o cartel invicto de ‘’Bud’’, que agora tem 42 vitórias em 42 lutas profissionais disputadas. Canelo, por sua vez, sofreu a terceira derrota de sua vitoriosa carreira e agora tem um cartal de 63-3-2 (63 vitórias, três derrotas e dois empates. - Muita gente duvidou de mim. Falaram que eu nunca tinha vencido alguém de nome. As pessoas têm me ignorado por anos. Um ninguém pode ganhar de alguém e eu provei isso hoje - comentou Crawford. Diego Lopes leva bolada para casa em bônus por vitória no Noche UFC Diego Lopes vai retornar para o México com um reforço significativo na conta bancária. O nocaute arrasador contra Jean Silva na luta principal do Noche UFC rendeu ao Franja um dos bônus de Performance da Noite, cujo valor corresponde a US$ 50 mil (Mais de R$ 267 mil, na cotação atual). Além dele, o mexicano Santiago Luna também foi premiado com a mesma bonificação pelo triunfo contra Quang Le na primeira luta do card principal. Com vasta experiência no MMA, Thaiane Souza busca reabilitação na carreira após três derrotas seguidas. Atleta da CM System que estreou no Invicta FC, Pancadão garante lenha sobrando para reverter essa fase. Com 32 anos e atleta da CM System em Curitiba (PR), Thaiane Souza é peso-mosca atual do Invicta FC. Natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, “Pancadão” possui 11 vitórias e nove vitórias no cartel. O atual momento da brasileira conta com três derrotas seguidas. O que leva para Thaiane mais motivação ainda para próximas etapas: “Derrotas fazem parte da vida de um atleta, fases boas, fases ruins, já são 14 anos lutando e 12 anos como profissional de MMA, já tive muitos altos e baixos e poucas gurias da minha época se mantiveram no topo e muitas ainda ficaram pelo caminho. É um esporte difícil e duro, mas é aquele ditado: quando a caminhada fica dura, só os duros continuam caminhando e a ideia sempre será essa. Se cair, levantar, rever a rota, ver como passar pelos obstáculos e seguir”, garantiu confiante. Tatiana Suarez vence Amanda Lemos no Noche UFC Duas ex-desafiantes ao cinturão peso-palha (52 kg) ficaram frente a frente em um grande confronto do Noche UFC neste sábado (13). E em um clássico duelo de estilos, quem levou a melhor foi Tatiana Suarez, que usou seu wrestling para dominar Amanda Lemos e sair com a vitória na decisão unânime dos juízes. Com a derrota, a brasileira se afastou de uma eventual disputa de título na categoria. LFA 216: Aieza Bertolso brilha em Mato Grosso e conquista cinturão contra Lany Silva Diante de um grande público, em Cuiabá, O LFA 216 (Legacy Fighting Alliance) fez seu retorno ao Brasil na edição 216, com treze combates eletrizantes que revelaram a força das novas promessas do MMA nacional.No evento principal, a estrela da casa Aieza Bertolso não decepcionou os torcedores cuiabanos. Enfrentando a então campeã peso-palha Lany Silva, a lutadora mostrou personalidade e técnica apurada ao conquistar uma finalização por chave de braço no 2º round, tirando o título das mãos do rival. 