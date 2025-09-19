Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal

No próximo sábado, 04 de outubro, a partir das 20h, no Ginásio Jacundazinho, o município de Jacundá-PA será palco da 13ª edição do Açaí Fight Combat (AFC), um dos maiores eventos de artes marciais da região. A noite promete fortes emoções, com atletas de diferentes cidades do Pará subindo ao octógono em busca de vitória, mas todas as atenções estarão voltadas para a luta principal.

O card é encabeçado pelo confronto entre Wender Farias, representante de Jacundá, e Ítalo Vanor, também da cidade. A disputa promete ser intensa, reunindo técnica, garra e rivalidade local, tornando o combate ainda mais esperado pelo público.Além da luta principal, o evento traz duelos de grande destaque, como o embate entre Magno Silva “Açaí”, de Nova Ipixuna, e Pixilinga, de Jacundá. Outros nomes conhecidos da cena regional, como Toquinho, Gustavo Ligerin, Rampart Jackson, Junior Farinha, Samuel Bombado, Lly Coringa, Luan Veloso, Dhion Lucas, Klayvert, Victor 320, Bombadinho e Lucas Terremoto, também marcarão presença.

O Açaí Fight Combat vem se consolidando como vitrine para talentos do MMA paraense, atraindo cada vez mais público e patrocinadores. Para esta edição, a expectativa é de casa cheia no Ginásio Jacundazinho, reafirmando o evento como tradição no calendário esportivo da região.

Fighting Nerds se pronuncia após sequência de derrotas no UFC

A Fighting Nerds parece atenta às demandas e necessidades que envolvem o mundo digital e o relacionamento com os fãs de MMA. E prova disso é a postura que a equipe tem adotado em suas redes sociais recentemente. Eleita a ‘Academia do Ano’ em 2024 na cerimônia do ‘Oscar do MMA’, o time sediado em São Paulo agora enfrenta sua primeira fase delicada no UFC, com uma sequência de derrotas de seus principais representantes. Ciente disso, os ‘Nerds’, em conjunto, emitiram um comunicado direcionado aos seus seguidores.

“Em apenas três anos no UFC chegamos muito perto do topo. Foram mais de 30 lutas nesse tempo, com uma taxa de aproveitamento recorde. Demos show em nossos combates e colecionamos bônus. Agora chegamos em um ponto que precisamos pôr os pés no chão e ver o que melhorar. Vamos acertar. Perdemos e mostramos nossas falhas, nosso lado humano. Mas isso vai aproximar o time da torcida. Temos certeza que após as críticas, virá muito carinho. Assim é o esporte. O futuro está em nossas mãos. Vamos treinar mais e vamos continuar falando, vendendo lutas e criando rivalidades. Sabemos da pressão e aceitamos as críticas. Seremos campeões”, destacou o comunicado.

Sexta semana do Contender Series com quatro atletas contratados pelo UFC

O Dana White’s Contender Series voltou a movimentar Las Vegas (EUA) na última terça-feira (16) – episódio 6 da nona temporada – com desempenhos que impressionaram Dana White e resultaram em quatro contratos assinados com o UFC. Entre eles, nomes que confirmaram o hype e outros que surpreenderam pela forma como conquistaram a vitória.

Contratos garantidos: Cody Chovancek, Thomas Gantt, Iwo Baraniewski e Hecher Sosa.

Destaque absoluto: o nocaute relâmpago de Baraniewski sobre Mahamed Aly.

Olho no futuro: Hecher Sosa amplia sequência dominante e surge como reforço imediato para a categoria dos galos.

Layze Cerqueira falha no peso e deixa Fight do Milhão

O Fight do Milhão no peso-mosca (até 57kg) feminino, assim como já havia acontecido nas quartas de final, trouxe novas mudanças no torneio já na pesagem. Nesta sexta-feira, em Vila Velha-ES, Layze Cerqueira voltou a falhar no corte de peso, e desta vez acabou eliminada antes da luta. A baiana, ex-campeã da divisão, ficou 400g acima do limite (57,5kg, em lutas sem cinturão em jogo) e ainda estourou o horário para subir na balança.

Com a saída de Layze Cerqueira da disputa, Leidiane Fernandes volta ao GP após pesar 57,4kg nesta sexta. Nas quartas de final, ela perdeu numa decisão dividida para Yasmin Fernandes, e agora terá a chance de revanche num segundo encontro entre elas, desta vez na semifinal. Brena Cardozo e Queila Braga bateram os mesmos 57,5kg e confirmaram a outra semifinal.

O evento TFC – Revelando Campeões agitou o público neste domingo (14), realizado na Rodovia do Tapanã, no CT Rhinos Top Team, em Belém. Reunindo grandes nomes das artes marciais, o card trouxe confrontos eletrizantes e emocionou os fãs da luta.

Na luta principal da noite, Sanderson Santos foi o grande destaque ao vencer Raimundo “Durinho” com um impressionante nocaute técnico ainda no primeiro round. O combate começou intenso, mas Sanderson mostrou superioridade desde os primeiros segundos, impondo seu ritmo e não dando chances ao adversário.