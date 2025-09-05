Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro

No próximo dia 13 de setembro de 2025, Belém será palco de um dos maiores eventos de artes marciais da região: The Rise – Amazônia, Brazil Edition. O espetáculo, que promete agitar os fãs de Muay Thai, acontecerá na Associação Boxe Thai, localizada na Rua Veiga Cabral, nº 1074, bairro Batista Campos.

O evento é uma realização do Simson Gym, em parceria com a Associação Boxe Thai Belém, e trará ao público confrontos eletrizantes entre atletas brasileiros e internacionais, celebrando a força, disciplina e cultura do Muay Thai.

Entre os combates já confirmados estão:

Lugard vs Maia

Tijtel vs Queiroz

Simson vs Silva

Vanier vs Gonzalez

Com o lema de resgatar a essência das artes marciais e valorizar o espírito guerreiro da Amazônia, o The Rise busca se consolidar como um evento de referência, aproximando atletas e admiradores da luta em uma noite que promete ser inesquecível.

A programação está marcada para iniciar às 18h, e mais informações podem ser obtidas pelo número (91) 98372-3379.Belém se prepara, portanto, para receber uma verdadeira celebração do Muay Thai, reunindo atletas, treinadores, admiradores e apoiadores em um espetáculo que promete ficar na memória do público.

Anderson Silva deve receber mais de R$ 56 milhões de indenização em processo contra o UFC

Anderson Silva será o maior beneficiado no acordo judicial do processo antitruste contra o UFC. Segundo informações divulgadas pelo jornalista John S. Nash, o brasileiro deve receber cerca de US$ 10,33 milhões (cerca de R$ 56,1 milhões) entre os 1.067 lutadores contemplados. O pagamento é referente à ação coletiva movida por atletas que alegaram práticas anticompetitivas por parte da organização entre 2010 e 2017.

O processo, iniciado em 2014 resultou em um acordo de US$ 375 milhões, aprovado em fevereiro de 2025 pelo juiz federal Richard Boulware. Do valor total, US$ 126 milhões foram destinados a honorários legais, enquanto os US$ 251 milhões restantes acabaram divididos entre os lutadores elegíveis.

Brendson Ribeiro em ação UFC Paris neste sábado

O lutador Brendson Ribeiro, natural de Vila Maú, interior do Pará, terá pela frente o francês Oumar Sy no octógono da capital francesa. O confronto está marcado para o dia 6 de setembro, durante o evento do UFC em Paris.Brendson, de 28 anos, vem de derrota para o russo Azamat Murzakanov, em junho, e agora busca reencontrar o caminho das vitórias para se consolidar na divisão dos meio-pesados (93kg). Com um cartel de 17 vitórias e 8 derrotas, o paraense estreou no UFC em fevereiro de 2024, após conquistar contrato por meio do Dana White’s Contender Series. Após dois reveses iniciais, ele emplacou duas vitórias consecutivas antes do tropeço mais recente.

Jon Jones é absolvido de acusações por suposta fuga de local de acidente nos EUA

Jon Jones, ex-campeão meio-pesado e peso-pesado do UFC, teve um importante alívio fora do octógono. O lutador foi absolvido das acusações criminais relacionadas a um suposto envolvimento em um acidente de carro no Novo México (EUA), seguido de fuga do local. A decisão veio após os promotores do caso retirarem oficialmente todas as denúncias contra o atleta, reconhecendo a credibilidade do álibi apresentado pela defesa.

Filme sobre ex-campeão do UFC é ovacionado em festival

A aguardada cinebiografia “The Smashing Machine”, estrelada por Dwayne “The Rock” Johnson, teve sua estreia mundial na última segunda-feira (1º), durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, e a reação não poderia ter sido mais positiva. Inspirado na trajetória de Mark Kerr, ex-campeão do UFC e ícone dos primórdios do MMA, o longa foi ovacionado por cerca de 15 minutos após a exibição, deixando The Rock emocionado e em lágrimas diante do público.