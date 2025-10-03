Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro

A cidade de Anajás, no arquipélago do Marajó (PA), será o grande palco de mais uma edição do Ultra BNF MMA, que chega ao seu 14º evento no próximo dia 4 de outubro. Reconhecido como um dos principais espetáculos de artes marciais mistas da região, o torneio promete agitar o público com duelos eletrizantes e muita adrenalina.O Main Event da noite traz um confronto de grande rivalidade: Branco enfrenta Tayson em uma luta aguardada por fãs e praticantes de MMA. A expectativa é de uma verdadeira guerra dentro do octógono, colocando frente a frente dois nomes que carregam garra, resistência e espírito de campeão.

No Co-Main Event, outro combate de destaque chama atenção: Jonas, conhecido como “Anjo da Noite”, encara Preto. O duelo deve colocar em xeque estilos diferentes de luta, o que aumenta ainda mais a curiosidade do público sobre o resultado.

Além das disputas principais, o evento trará um card diversificado, com atletas locais e regionais que buscam reconhecimento e espaço no cenário das artes marciais. Lutas equilibradas, jovens promessas e veteranos de octógono formam o espetáculo, que já movimenta a cidade e promete lotar a arena em Anajás.O Ultra BNF MMA XIV contará com a condução do apresentador Jailson Bom , reforçando a seriedade e o compromisso com a qualidade da competição.

Outro ponto de destaque é o apoio da gestão municipal. O prefeito Vivaldo Mendes, conhecido como Boró, tem sido um incentivador do esporte na região, especialmente das modalidades de combate, que mobilizam grande parte da juventude de Anajás. Seu envolvimento direto fortalece o evento e reafirma o compromisso da administração com o desenvolvimento esportivo e social da cidade.Com esse cenário, o dia 4 de outubro promete ser marcado por emoção, rivalidade e celebração da força do MMA no Pará.

Card de Lutas – Ultra BNF MMA XIV (Anajás-PA)

Main Event: Branco vs Tayson

Co-Main Event: Jonas “Anjo da Noite” vs Preto

Dinalson vs Adriano

Kauli vs Caçador de Alma

Cão de Briga vs Alejandro

FK da FL vs FP Pitbull

Paulo vs Street Cobra

Robert vs Jacaré

Oitava semana do Contender Series tem quatro lutadores contratados

O Dana White’s Contender Series voltou a movimentar o cenário do MMA na última terça-feira (30), em Las Vegas (EUA). No oitavo episódio da nona temporada, quatro atletas impressionaram o presidente do UFC e asseguraram contratos com a maior organização de artes marciais mistas do mundo: Damian Pinas, Louis Jourdain, Christopher Alvidrez e Kurtis Campbell.

Benevides recebe palestra inédita com grandes nomes das artes marciais no dia 7 de outubro

O município de Benevides (PA) será palco de um encontro histórico para os amantes das artes marciais. No dia 07 de outubro (terça-feira), o CT Cova dos Leões recebe a Palestra de Artes Marciais com a presença de dois ícones do esporte nacional e internacional: Mestre Pedra, campeão mundial no MMA, e Mestre Sabá, considerado um dos maiores treinadores de wrestling do Brasil.O evento tem como objetivo compartilhar conhecimento, técnicas e experiências com atletas, treinadores e praticantes de diferentes modalidades de luta. Além do aspecto técnico, a palestra vai abordar a importância da disciplina, da superação e do esporte como ferramenta de transformação social.

Com a realização deste evento, Benevides se firma como um dos polos de incentivo às artes marciais no Pará, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento e valorizando a prática esportiva como caminho para o desenvolvimento humano e social.

Wanderlei Silva anuncia processo contra filho de Popó

Wanderlei Silva anunciou nesta quarta-feira (1) que tomará medidas judiciais contra Rafael Freitas, filho de Popó, após ter sido brutalmente agredido ao final da luta principal do Spaten Fight Night 2, realizada no último sábado (27), em São Paulo. Segundo o ‘Cachorro Louco’, o ataque foi um ato criminoso e resultou em sérias lesões faciais.“Estou muito machucado, por dentro e por fora. Quebrei os dois ossos orbitais e o nariz em quatro lugares. Fui agredido covardemente, pelas costas, num evento que sequer tinha segurança adequada. Isso não pode ficar impune. Quero justiça”, afirmou Wand em vídeo publicado nas redes sociais.

Colisão Fight Night 9.0 promete agitar Goianésia do Pará

O município de Goianésia do Pará (PA) será o palco de fortes emoções no próximo dia 04 de outubro de 2025, às 21h, com a realização da Colisão Fight Night – Edição 9.0. O evento, que já se consolidou como um dos principais espetáculos de lutas da região, promete reunir grandes atletas, rivalidades intensas e a energia vibrante da torcida local.No Main Event da noite, o experiente Well Mutante (Goianésia do Pará/PA) encara o talentoso Dhemes Gavião Branco (Tailândia/PA) em um confronto que promete ser eletrizante do início ao fim.

Alex Poatan minimiza provocação de treinador de Ankalaev e rebate: ‘Ele vai ter uma surpresa’

Alex Poatan pode entregar uma grande surpresa para o treinador de Magomed Ankalaev no UFC 320, marcado para o próximo sábado (4). Sukhrab Magomedov, principal responsável por preparar o russo, desdenhou do nível do brasileiro na luta em pé, o que para o pataxó soa apenas como provocação ou fuga da realidade.Em vídeo publicado pelo canal oficial do UFC no YouTube, Sukhrab Magomedov classificou a técnica do brasileiro como “padrão” e ultrapassada. Além disso, o russo acredita que o ex-campeão não tem velocidade e apenas mão pesada, mas sem poder de nocaute.

“Alex Pereira não pode nos surpreender com nada. Sua técnica é padrão, seu striking é padrão. Ele é um velho kickboxer, ele não tem velocidade. Mão pesada? Alex tem punch, mas não daquele tipo que pode te nocautear”, disse o treinador.

Em resposta, Poatan afirmou que as palavras do russo são apenas uma forma de promover a luta e garantiu que, se essa realmente for a mentalidade da equipe de Ankalaev, eles serão surpreendidos no próximo sábado.“Com certeza, é só conversa. Ele viu isso na minha luta com Ankalaev, mas também viu em todas as outras lutas. Quero dizer, até o árbitro disse (na luta contra Rountree) que em 30 anos nunca tinha visto nada igual. Mas tudo bem, deixa ele pensar assim. Vai ser uma surpresa para ele.”, disse Poatan, em entrevista ao MMA Junkie.