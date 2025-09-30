Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320

Jorge Ulisses
fonte

Alex Poatan pega Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320 (Reprodução / Instagram @alexpoatanpereira)

O brasileiro Alex “Poatan” Pereira está determinado a reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Neste sábado (4), o ex-campeão retorna ao octógono para encarar Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Confiante, o paulista assegura que a história será diferente desta vez. No vídeo promocional divulgado pelo UFC em seu canal oficial no YouTube, o striker manteve um discurso centrado e reforçou que o foco está em apresentar um desempenho convincente. Para ele, a missão vai além de vencer: é sobre dominar o adversário e entregar um espetáculo ao público. “Acredito que posso ser muito melhor do que ele, que posso vencer, anular o jogo dele e dar um show para todo mundo. Vai ser uma grande luta e eu estou indo para ganhar. Estou com os pés no chão. Vai ser uma luta diferente e eu vou recuperar o meu cinturão”, declarou Poatan.

Apesar da firmeza nas palavras, o brasileiro evitou provocações exageradas, mas não poupou críticas ao oponente. Segundo ele, as promessas feitas por Ankalaev antes do primeiro embate ficaram apenas no discurso. “Ele também falou antes da primeira luta que ia fazer muitas coisas e não fez nada. Onde que o Ankalaev me machucou?”, disparou.

LFA 221 em Brasília terá duas disputas de cinturão mundial em novembro

O LFA 221 está confirmado para o dia 7 de novembro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). A edição marcará a terceira passagem da organização pela capital federal em 2025 e terá como destaque duas disputas de cinturão mundial feminino. O UFC Fight Pass transmite o card principal ao vivo para o Brasil e o resto do mundo.

Popó vence Wanderlei por desclassificação no Spaten

Realizado neste sábado (27), em São Paulo, o Spaten Fight Night 2 tinha tudo para ser um verdadeiro show de lutas e entretenimento, mas acabou em pancadaria, num triste episódio para o boxe no Brasil. Na luta principal da noite, Popó venceu Wanderlei Silva por desclassificação após cabeçadas em sequência de “Wand”, o que é ilegal. Com o duelo já encerrado, integrantes de ambas as equipes chegaram às vias de fato ainda dentro do ringue, e Wanderlei chegou a ser atingido por um golpe, caindo desacordado.

Carlos Ulberg nocauteia Dominick Reyes no UFC Austrália

Na luta principal do UFC Austrália, realizado neste sábado (27), Carlos Ulberg nocauteou Dominick Reyes e se consolidou no topo da lista na corrida pelo próximo “title shot” na divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Com o resultado, o neozelandês — top 3 no ranking — chegou a nove vitórias consecutivas, segunda maior marca da história da categoria no UFC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mma sport club
MMA Sport Club
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MMA Sport Club

MMA SPORT CLUB

Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320

30.09.25 16h58

Mais esportes

UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro

26.09.25 11h03

Jorge Ulisses

Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão

23.09.25 10h30

MMA Sport Club

Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal

19.09.25 14h19

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

MMA SPORT CLUB

Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro

12.09.25 10h37

MMA SPORT CLUB

Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro

05.09.25 14h26

MMA SPORT CLUB

Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

03.09.25 10h05

MMA SPORT CLUB

Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026

29.08.25 18h16

MMA SPORT CLUB

ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas

26.08.25 15h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda