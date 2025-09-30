Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320 Jorge Ulisses 30.09.25 16h58 Alex Poatan pega Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320 (Reprodução / Instagram @alexpoatanpereira) O brasileiro Alex “Poatan” Pereira está determinado a reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Neste sábado (4), o ex-campeão retorna ao octógono para encarar Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Confiante, o paulista assegura que a história será diferente desta vez. No vídeo promocional divulgado pelo UFC em seu canal oficial no YouTube, o striker manteve um discurso centrado e reforçou que o foco está em apresentar um desempenho convincente. Para ele, a missão vai além de vencer: é sobre dominar o adversário e entregar um espetáculo ao público. “Acredito que posso ser muito melhor do que ele, que posso vencer, anular o jogo dele e dar um show para todo mundo. Vai ser uma grande luta e eu estou indo para ganhar. Estou com os pés no chão. Vai ser uma luta diferente e eu vou recuperar o meu cinturão”, declarou Poatan. Apesar da firmeza nas palavras, o brasileiro evitou provocações exageradas, mas não poupou críticas ao oponente. Segundo ele, as promessas feitas por Ankalaev antes do primeiro embate ficaram apenas no discurso. “Ele também falou antes da primeira luta que ia fazer muitas coisas e não fez nada. Onde que o Ankalaev me machucou?”, disparou. LFA 221 em Brasília terá duas disputas de cinturão mundial em novembro O LFA 221 está confirmado para o dia 7 de novembro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). A edição marcará a terceira passagem da organização pela capital federal em 2025 e terá como destaque duas disputas de cinturão mundial feminino. O UFC Fight Pass transmite o card principal ao vivo para o Brasil e o resto do mundo. Popó vence Wanderlei por desclassificação no Spaten Realizado neste sábado (27), em São Paulo, o Spaten Fight Night 2 tinha tudo para ser um verdadeiro show de lutas e entretenimento, mas acabou em pancadaria, num triste episódio para o boxe no Brasil. Na luta principal da noite, Popó venceu Wanderlei Silva por desclassificação após cabeçadas em sequência de “Wand”, o que é ilegal. Com o duelo já encerrado, integrantes de ambas as equipes chegaram às vias de fato ainda dentro do ringue, e Wanderlei chegou a ser atingido por um golpe, caindo desacordado. Carlos Ulberg nocauteia Dominick Reyes no UFC Austrália Na luta principal do UFC Austrália, realizado neste sábado (27), Carlos Ulberg nocauteou Dominick Reyes e se consolidou no topo da lista na corrida pelo próximo “title shot” na divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Com o resultado, o neozelandês — top 3 no ranking — chegou a nove vitórias consecutivas, segunda maior marca da história da categoria no UFC. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA SPORT CLUB Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320 30.09.25 16h58 Mais esportes UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro 26.09.25 11h03 Jorge Ulisses Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão 23.09.25 10h30 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 MMA SPORT CLUB Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro 05.09.25 14h26 MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 MMA SPORT CLUB Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 29.08.25 18h16 MMA SPORT CLUB ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas 26.08.25 15h36