Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320

O brasileiro Alex “Poatan” Pereira está determinado a reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Neste sábado (4), o ex-campeão retorna ao octógono para encarar Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Confiante, o paulista assegura que a história será diferente desta vez. No vídeo promocional divulgado pelo UFC em seu canal oficial no YouTube, o striker manteve um discurso centrado e reforçou que o foco está em apresentar um desempenho convincente. Para ele, a missão vai além de vencer: é sobre dominar o adversário e entregar um espetáculo ao público. “Acredito que posso ser muito melhor do que ele, que posso vencer, anular o jogo dele e dar um show para todo mundo. Vai ser uma grande luta e eu estou indo para ganhar. Estou com os pés no chão. Vai ser uma luta diferente e eu vou recuperar o meu cinturão”, declarou Poatan.

Apesar da firmeza nas palavras, o brasileiro evitou provocações exageradas, mas não poupou críticas ao oponente. Segundo ele, as promessas feitas por Ankalaev antes do primeiro embate ficaram apenas no discurso. “Ele também falou antes da primeira luta que ia fazer muitas coisas e não fez nada. Onde que o Ankalaev me machucou?”, disparou.

LFA 221 em Brasília terá duas disputas de cinturão mundial em novembro

O LFA 221 está confirmado para o dia 7 de novembro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). A edição marcará a terceira passagem da organização pela capital federal em 2025 e terá como destaque duas disputas de cinturão mundial feminino. O UFC Fight Pass transmite o card principal ao vivo para o Brasil e o resto do mundo.

Popó vence Wanderlei por desclassificação no Spaten

Realizado neste sábado (27), em São Paulo, o Spaten Fight Night 2 tinha tudo para ser um verdadeiro show de lutas e entretenimento, mas acabou em pancadaria, num triste episódio para o boxe no Brasil. Na luta principal da noite, Popó venceu Wanderlei Silva por desclassificação após cabeçadas em sequência de “Wand”, o que é ilegal. Com o duelo já encerrado, integrantes de ambas as equipes chegaram às vias de fato ainda dentro do ringue, e Wanderlei chegou a ser atingido por um golpe, caindo desacordado.

Carlos Ulberg nocauteia Dominick Reyes no UFC Austrália

Na luta principal do UFC Austrália, realizado neste sábado (27), Carlos Ulberg nocauteou Dominick Reyes e se consolidou no topo da lista na corrida pelo próximo “title shot” na divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Com o resultado, o neozelandês — top 3 no ranking — chegou a nove vitórias consecutivas, segunda maior marca da história da categoria no UFC.