MMA Sport Club

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro

Jorge Ulisses
fonte

UFC INICIA “TOUR DAS LETRAS” NO RIO DE JANEIRO (Divulgação)

O retorno do UFC ao Rio de Janeiro já começou a movimentar a cidade. A organização inicia nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, o "Tour das Letras" pela capital carioca. A iniciativa serve de aquecimento para o UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, e terá na luta principal o ex-campeão peso-leve e maior finalizador da história do UFC, Charles Oliveira, enfrentando o atual No. 8 da divisão, Mateusz Gamrot. Até a data do evento, as letras gigantes do UFC estarão expostas em três pontos da cidade para esquentar o clima entre os fãs e garantir ótimas fotos.O tour começa no Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, onde as letras ficarão expostas até 1 de outubro. A segunda parada será na Praia de Copacabana, na altura do Posto 4, até o dia 6 de outubro. A última parada será na Farmasi Arena, palco do UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, com as letras expostas para fotos de 7 a 11 de outubro.

 Para mais informações sobre o UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, visite ufc.com.br/rio
 
Serviço:

TOUR DAS LETRAS DO UFC

- Museu do Amanhã

Local: Praça Mauá, 1 - Centro

Data: 25 de setembro a 1 de outubro

 - Praia de Copacabana – Posto 4

Data: 2 a 6 de outubro
 
- Farmasi Arena

Local: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401

Data: 7 a 11 de outubro


Charles do Bronx tem novo adversário definido para UFC Rio

Após a lesão de Rafael Fiziev deixar a presença de Charles do Bronx no UFC Rio ameaçada, o brasileiro já tem um adversário definido para o evento do dia 11 de outubro. Após algumas provocações nas redes sociais, o polonês Mateusz Gamrot terá a oportunidade de medir forças com o Leão Embaçado na luta principal.Em post compartilhado com as contas oficiais do Ultimate, o ex-campeão dos leves (até 70,3 kg.) reafirmou o desejo de competir em frente aos fãs brasileiros e agradeceu a disposição de Gamrot, que ocupa a oitava posição no ranking da categoria e vem de vitória contra Ľudovít Klein em maio deste ano.

Dana White contrata brasileira para o UFC após batalha no Contender

O Brasil possui mais dois representantes no UFC. Na última terça-feira (23), em Las Vegas (EUA), além de Rafael Bipolar, Jeisla Chaves também aproveitou a oportunidade de competir no reality Contender Series, mas, ao contrário do compatriota, sofreu no octógono. Tudo porque A Braba protagonizou uma batalha com Sofia Montenegro e venceu por decisão dividida. Como assistiu de camarote, Dana White exaltou as atletas.

Conor McGregor faz exigência extravagante para retornar no UFC Casa Branca

Longe dos octógonos há mais de quatro anos, Conor McGregor já falou em diversas ocasiões sobre seu retorno às competições. Mais recentemente, após o anúncio do UFC na Casa Branca, o irlandês voltou a manifestar o interesse de enfrentar Michael Chandler. No entanto, talvez não seja tão fácil assim para Dana White e os engravatados do Ultimate conseguirem trazer o Notório de volta no que pode ser uma das noites mais importantes da história do esporte. “US$ 100 milhões para lutar na Casa Branca, juntamente com 100 “vistos dourados” dos EUA para mim, minha família e amigos Estou ansioso para entreter o mundo da luta mais uma vez. Um prazer que nunca considero garantido!”, afirmou o lutador, que já falou sobre o desejo de se tornar presidente da Irlanda no passado.

Cris Cyborg e Renan Problema disputam títulos em card da PFL na França 

Os brasileiros Cris Cyborg e Renan Problema foram escolhidos para liderar o card da PFL do próximo dia 13 de dezembro, em Lyon, na França. A multicampeã entrará em ação no ‘co-main event’ do show, em disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) da liga, enquanto o gigante de 2.03m de altura vai em busca do título dos pesos-pesados.

 

MMA Sport Club
MMA Sport Club

Mais esportes

UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro

26.09.25 11h03

Jorge Ulisses

Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão

23.09.25 10h30

MMA Sport Club

Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal

19.09.25 14h19

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

MMA SPORT CLUB

Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro

12.09.25 10h37

MMA SPORT CLUB

Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro

05.09.25 14h26

MMA SPORT CLUB

Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al

03.09.25 10h05

MMA SPORT CLUB

Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026

29.08.25 18h16

MMA SPORT CLUB

ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas

26.08.25 15h36

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

22.08.25 12h54

