UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro

O retorno do UFC ao Rio de Janeiro já começou a movimentar a cidade. A organização inicia nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, o "Tour das Letras" pela capital carioca. A iniciativa serve de aquecimento para o UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, e terá na luta principal o ex-campeão peso-leve e maior finalizador da história do UFC, Charles Oliveira, enfrentando o atual No. 8 da divisão, Mateusz Gamrot. Até a data do evento, as letras gigantes do UFC estarão expostas em três pontos da cidade para esquentar o clima entre os fãs e garantir ótimas fotos.O tour começa no Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, onde as letras ficarão expostas até 1 de outubro. A segunda parada será na Praia de Copacabana, na altura do Posto 4, até o dia 6 de outubro. A última parada será na Farmasi Arena, palco do UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, com as letras expostas para fotos de 7 a 11 de outubro.

Para mais informações sobre o UFC Fight Night: Oliveira x Gamrot, visite ufc.com.br/rio



Serviço:

TOUR DAS LETRAS DO UFC

- Museu do Amanhã

Local: Praça Mauá, 1 - Centro

Data: 25 de setembro a 1 de outubro

- Praia de Copacabana – Posto 4

Data: 2 a 6 de outubro



- Farmasi Arena

Local: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401

Data: 7 a 11 de outubro



Charles do Bronx tem novo adversário definido para UFC Rio

Após a lesão de Rafael Fiziev deixar a presença de Charles do Bronx no UFC Rio ameaçada, o brasileiro já tem um adversário definido para o evento do dia 11 de outubro. Após algumas provocações nas redes sociais, o polonês Mateusz Gamrot terá a oportunidade de medir forças com o Leão Embaçado na luta principal.Em post compartilhado com as contas oficiais do Ultimate, o ex-campeão dos leves (até 70,3 kg.) reafirmou o desejo de competir em frente aos fãs brasileiros e agradeceu a disposição de Gamrot, que ocupa a oitava posição no ranking da categoria e vem de vitória contra Ľudovít Klein em maio deste ano.

Dana White contrata brasileira para o UFC após batalha no Contender

O Brasil possui mais dois representantes no UFC. Na última terça-feira (23), em Las Vegas (EUA), além de Rafael Bipolar, Jeisla Chaves também aproveitou a oportunidade de competir no reality Contender Series, mas, ao contrário do compatriota, sofreu no octógono. Tudo porque A Braba protagonizou uma batalha com Sofia Montenegro e venceu por decisão dividida. Como assistiu de camarote, Dana White exaltou as atletas.

Conor McGregor faz exigência extravagante para retornar no UFC Casa Branca

Longe dos octógonos há mais de quatro anos, Conor McGregor já falou em diversas ocasiões sobre seu retorno às competições. Mais recentemente, após o anúncio do UFC na Casa Branca, o irlandês voltou a manifestar o interesse de enfrentar Michael Chandler. No entanto, talvez não seja tão fácil assim para Dana White e os engravatados do Ultimate conseguirem trazer o Notório de volta no que pode ser uma das noites mais importantes da história do esporte. “US$ 100 milhões para lutar na Casa Branca, juntamente com 100 “vistos dourados” dos EUA para mim, minha família e amigos Estou ansioso para entreter o mundo da luta mais uma vez. Um prazer que nunca considero garantido!”, afirmou o lutador, que já falou sobre o desejo de se tornar presidente da Irlanda no passado.

Cris Cyborg e Renan Problema disputam títulos em card da PFL na França

Os brasileiros Cris Cyborg e Renan Problema foram escolhidos para liderar o card da PFL do próximo dia 13 de dezembro, em Lyon, na França. A multicampeã entrará em ação no ‘co-main event’ do show, em disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) da liga, enquanto o gigante de 2.03m de altura vai em busca do título dos pesos-pesados.