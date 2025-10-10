Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição O Liberal 10.10.25 12h30 Paraense, do lado esquerdo, vai disputar a competição entre outubro e novembro, na Argentina (Reprodução / Instagram) Finalista do Troféu Romulo Maiorana de 2023, a paraense Graziella Lima Castilho vai representar o Pará no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica. A ginasta foi convocada pela Seleção Brasileira e disputará o torneio, que ocorrerá entre outubro e novembro, em Posadas, na Argentina. Graziella é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, localizado em Curitiba, no Paraná. Além dela, outras duas ginastas da equipe foram convocadas: Angelina Rezende e Laura da Silva. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Esta é a primeira convocação da paraense para a Seleção Brasileira voltada a uma competição internacional. Em 2023, Graziella foi finalista do Troféu Romulo Maiorana, que premia os melhores atletas do ano no Estado em várias modalidades. O Campeonato Sul-Americano será realizado entre os dias 27 de outubro e 3 de dezembro. Graziella ainda terá um período de preparação com a equipe brasileira antes da disputa. A convocação representa um passo importante na carreira da jovem atleta paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Homenagem Dia do Cabelo Maluco: mãe cria penteado inspirado no Círio de Nazaré para filha atleta de jiu-jitsu Juliana Vaz foi para a escola com uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré 10.10.25 11h36 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 CORRIDA DO CÍRIO 2025 Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro 08.10.25 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00