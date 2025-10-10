Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Finalista do Troféu Romulo Maiorana de 2023, a paraense Graziella Lima Castilho vai representar o Pará no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica. A ginasta foi convocada pela Seleção Brasileira e disputará o torneio, que ocorrerá entre outubro e novembro, em Posadas, na Argentina.

Graziella é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, localizado em Curitiba, no Paraná. Além dela, outras duas ginastas da equipe foram convocadas: Angelina Rezende e Laura da Silva.

Esta é a primeira convocação da paraense para a Seleção Brasileira voltada a uma competição internacional. Em 2023, Graziella foi finalista do Troféu Romulo Maiorana, que premia os melhores atletas do ano no Estado em várias modalidades.

O Campeonato Sul-Americano será realizado entre os dias 27 de outubro e 3 de dezembro. Graziella ainda terá um período de preparação com a equipe brasileira antes da disputa. A convocação representa um passo importante na carreira da jovem atleta paraense.