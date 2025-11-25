Palmeiras leva virada do Grêmio e chega ao 5º jogo sem vitória no Brasileirão

O Palmeiras começou melhor e parecia pronto para se recolocar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, após Facundo Torres abrir o placar. Mas, a partir do fim do primeiro tempo, o Grêmio tomou o controle da partida, buscou a virada com dois pênaltis e venceu por 3 a 2, em duelo válido pela 36ª rodada da competição.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a cinco partidas sem vitória. O próximo desafio é a final da Libertadores, marcada para sábado, às 18h, em Lima.

No Brasileirão, a equipe alviverde permanece com 70 pontos, enquanto o Flamengo abriu vantagem, chegando a 75, restando apenas seis pontos em disputa. Já o Grêmio, com 46 pontos e na 10ª colocação, ainda sonha com uma vaga na Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil.

Primeiro tempo equilibrado

O Palmeiras iniciou o jogo com postura ofensiva, explorando a velocidade dos atacantes e pressionando o Grêmio. O time gaúcho, por sua vez, chegava com menos frequência, mas levava perigo.

Aos 24 minutos, Ramón Sosa avançou pela esquerda e cruzou com precisão para Facundo Torres, que marcou de cabeça, abrindo o placar para o Palmeiras.

O Grêmio reagiu nos minutos finais da primeira etapa. Aos 48, após cobrança de lateral de Marcos Rocha, a bola foi escorada na área e Amuzu finalizou de primeira, deixando tudo igual.

Grêmio vira com dois pênaltis

No segundo tempo, o técnico do Grêmio promoveu mudanças e colocou Willian no lugar de Edenílson para aumentar o poder ofensivo. A equipe respondeu em campo.

Aos 16 minutos, após cruzamento na área, Aníbal Moreno cometeu falta. Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Carlos Vinícius, que sofreu a infração, converteu e virou o jogo.

Aos 36, o Grêmio teve outro pênalti a favor. Giay fez falta sobre Arthur dentro da área. Mesmo sem grande intensidade no lance, o VAR recomendou cartão vermelho para Giay. Willian cobrou e marcou o terceiro gol, aos 39.

Nos acréscimos, o Palmeiras ainda conseguiu descontar com Benedetti, de cabeça, mas não houve tempo para buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 2 PALMEIRAS

GRÊMIO - Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenílson (Willian); Pavón (Alysson), Carlos Vinicius e Amuzu (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael (Riquelme Fillipi) e Jefté; Moreno (Andreas Pereira), Emi Martínez, Felipe Anderson e Mauricio (Luighi); Facundo Torres (Allan) e Ramón Sosa (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Facundo Torres, aos 24, Amuzu, aos 48 minutos do 1º tempo; Carlos Vinícius, aos 16, Willian, aos 39, Benedetti, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Carlos Vinícius, Amuzu, Luighi, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Abel Ferreira.

CARTÃO VERMELHO - Giay.

PÚBLICO - 26.149 torcedores.

RENDA - R$ 1.314.249,00.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).