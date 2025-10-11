UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera

Charles 'do Bronx' Oliveira não precisou de muito, apenas um round e metade de outro. Ao finalizar o polonês Mateusz Gamrot com um mata-leão neste sábado, o paulista de 35 anos correu para abraçar os 14 mil torcedores que foram prestigiar o UFC Fight Night no Rio de Janeiro, realizado pela 13ª vez na capital carioca.

Desde o início o brasileiro tentou levar a luta dos peso leve (até 70 kg) para o chão, e por lá ficou por todo o primeiro round. Quase fechou o combate por ali mesmo, mas foi interrompido pelo gongo.

Depois de um breve descanso, a luta voltou para o segundo assalto com os dois oponentes trocando golpes de pé. Mas o ponto forte do Bronx não era por ali. Ele atacou a cintura de Gamrot, voltou para o jiu-jitsu e pouco tempo depois colocou ponto final no combate.

Emocionado, Charles pulou as grades do octógono e abraçou alguns fãs que assistiram a finalização de perto. No discurso, inflamou ainda mais a torcida e pediu por uma luta com Max Holloway.

Charles do Bronx se consolida ainda mais como o maior finalizador da história do UFC. Com o triunfo deste sábado, o paulista chegou à 21ª vitória desta maneira. Mais do que o triunfo em casa, a conquista simboliza a volta por cima do brasileiro, que em sua última apresentação foi nocauteado e perdeu o cinturão para Ilia Topuria, na luta principal do UFC 317.

OUTROS BRASILEIROS O UFC no Rio esteve recheado de participações brasileiras. Todas as 12 lutas tiveram participações de lutadores do País. No entanto, nem todos saíram vitoriosos. Foram 8 vitorias brasileiras e 4 derrotas. Vale destacar que a primeira luta da noite foi justamente entre dois representantes do Brasil. Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização no segundo round.

Além de Oliveira, o card principal contou com outro nome bastante conhecido do UFC: Deiveson Figueiredo, o 'Deus da Guerra'. O paraense ex-campeão do peso palha (57 kg) venceu o norte-americano Montel Jackson em decisão dividida, o que foi algo curioso e controverso. Com o triunfo, o Deiveson volta a reencontrar o caminho das conquistas após dois tropeços seguidos na organização.

Outro duelo que vale o destaque é de Bia Mesquita contra a russa Irina Alekseeva no peso galo feminino (61 kg). A brasileira fez sua estreia no UFC depois de construir uma sólida carreira no jiu-jitsu, modalidade que lhe deu imensa fama ao redor do mundo. Ela fez valer a reputação e, assim como Charles, venceu com uma mata-leão no segundo round.

Confira o resultado das lutas do UFC Fight Night, no Rio: Card principal: Charles do Bronx (BRA) venceu Mateusz Gamrot (POL) por finalização no 2º round; Deiveison Figueiredo (BRA) venceu Montel Jackson (EUA) por decisão dividida; Joel Álvarez (ESP) venceu Vicente Luque (BRA) por decisão unânime; Mario Pinto (POR) venceu Jhonata Diniz (BRA) por nocaute no segundo round; Kaan Ofli (AUS) venceu Ricardo Carcacinha (BRA) por finalização no primeiro round;

Card preliminar: Michael Aswell Jr (EUA) venceu Lucas Almeida (BRA) por nocaute no primeiro round; Jafel Filho (BRA) venceu Clayton Carpenter (EUA) por finalização no primeiro round; Vitor Petrino (BRA) venceu Thomas Petersen (EUA) por nocaute no terceiro round; Bia Mesquita (BRA) venceu Irina Alekseeva (RUS) por finalização no segundo round; Lucas Rocha (BRA) venceu Stewart Nicoll (AUS) por decisão unânime; Júlia Polastri (BRA) venceu Karolina Kowalkiewicz (POL) por nocaute no terceiro round; Luan Lacerda (BRA) venceu Saimon Oliveira (BRA)por finalização no segundo round.