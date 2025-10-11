Popó e Werdum selam a paz em reencontro no Rio: 'O esporte venceu mais uma vez' Estadão Conteúdo 11.10.25 22h47 Um mês depois da confusão que marcou o Spaten Fight Night, Acelino Popó Freitas e Fabrício Werdum voltaram a se encontrar - desta vez, em clima de conciliação. O reencontro aconteceu no Rio de Janeiro, a caminho de um evento do UFC, e foi registrado por Rafael Cordeiro, treinador e fundador da Kings MMA, que atuou como mediador entre os dois ex-campeões. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra os atletas lado a lado, trocando cumprimentos e sorrisos, em contraste com o cenário de tensão que dominou o ringue semanas atrás. "Estamos aqui no Rio de Janeiro, indo para o UFC, com esse time de primeira. Muito bom encontrar o campeão Popó, o nosso campeão Werdum e, de certa forma, selar que o esporte venceu mais uma vez", afirmou Cordeiro. A fala do técnico foi acompanhada pela resposta bem-humorada de Popó, que reforçou a mensagem de superação após o episódio turbulento. "Com certeza, o esporte sempre vence, nunca perde. Só perde quando a gente cai - e está todo mundo em pé", disse o tetracampeão mundial de boxe, arrancando risadas dos presentes. A postagem recebeu reações de nomes históricos dos esportes de combate. Rodrigo Minotauro e Pedro Rizzo, ambos ex-lutadores de renome internacional, elogiaram o gesto de reconciliação e destacaram a importância de transformar rivalidades em exemplos de respeito e maturidade dentro do esporte. O empresário e influenciador Pablo Marçal, também presente no encontro, revelou que teve papel ativo na reaproximação. Segundo ele, foi necessário convencer Werdum a participar do momento de paz. "Feliz em promover essa pacificação entre vocês, irmãos. Fui no quarto do Werdum buscar ele e o mestre Cordeiro pra resolver isso com o Popó", escreveu nas redes sociais. A confusão que originou o desentendimento ocorreu em 27 de setembro, durante o Spaten Fight Night, após Wanderlei Silva ser desclassificado por aplicar golpes ilegais em Popó. O clima se agravou quando membros das duas equipes invadiram o ringue, gerando empurrões e agressões. Werdum, que estava no córner de Wanderlei, acabou se envolvendo diretamente na briga. Desde então, Popó havia se afastado dos holofotes e anunciado o fim de sua trajetória no boxe profissional, até resolver essa pendência com Werdum. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó Werdum COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Trasladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39