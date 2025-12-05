Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. Caio Maia 05.12.25 14h00 - Atualizado em 05.12.25 16h15 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) Os grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos nesta sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), em um evento realizado em Washington, capital dos Estados Unidos. O sorteio determinou a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. VEJA MAIS Veja como ficaram todos os grupos da Copa do Mundo de 2026 A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória Na ocasião, as bolinhas organizaram os 12 grupos do Mundial. Cada chave é composta por quatro equipes, com uma seleção vinda de cada um dos quatro potes previamente divulgados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Os times conheceram seus adversários na fase de grupos e a sequência dos jogos, exceto as equipes que ainda se classificarão pela repescagem em março. Assista Detalhes da Definição dos Grupos A FIFA já havia revelado, na semana passada, a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está garantido no pote 1, assumindo a posição de cabeça de chave em um dos 12 grupos do torneio, que apresentará um novo formato com 48 seleções a partir do próximo ano. Lista dos Potes e Seleções Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul; Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes sorteio da copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.12.25 16h15 Campeonato Português Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 05.12.25 16h15 Futebol Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. 05.12.25 16h05 Campeonato Espanhol Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34