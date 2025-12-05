Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil

Os grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos nesta sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), em um evento realizado em Washington, capital dos Estados Unidos. O sorteio determinou a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição.

Na ocasião, as bolinhas organizaram os 12 grupos do Mundial. Cada chave é composta por quatro equipes, com uma seleção vinda de cada um dos quatro potes previamente divulgados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Os times conheceram seus adversários na fase de grupos e a sequência dos jogos, exceto as equipes que ainda se classificarão pela repescagem em março.

Detalhes da Definição dos Grupos

A FIFA já havia revelado, na semana passada, a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está garantido no pote 1, assumindo a posição de cabeça de chave em um dos 12 grupos do torneio, que apresentará um novo formato com 48 seleções a partir do próximo ano.

Lista dos Potes e Seleções

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul;

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul; Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2.