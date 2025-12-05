Veja como ficaram todos os grupos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, México e Estados Unidos, teve os grupos definidos e apresentará pela primeira vez o formato com 48 seleções. A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória.

Novo formato da Copa do Mundo terá 48 seleções

Com a expansão adotada pela Fifa, a competição passa de 32 para 48 equipes. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro países. Avançam aos mata-matas os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros. O novo modelo cria a fase dos 16-avos de final antes das tradicionais oitavas de final, elevando o total para 104 partidas.

Brasil cai no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti

O Brasil foi cabeça de chave no Grupo C e terá pela frente adversários de perfis distintos. O confronto mais aguardado da chave é contra Marrocos, semifinalista da Copa de 2022. Escócia e Haiti completam o grupo e também chegam com expectativas diferentes na competição.

Brasil – cabeça de chave e favorito histórico ao título;

– cabeça de chave e favorito histórico ao título; Marrocos – principal adversário do grupo, semifinalista em 2022;

– principal adversário do grupo, semifinalista em 2022; Escócia – seleção europeia competitiva e em crescimento;

– seleção europeia competitiva e em crescimento; Haiti – equipe que busca surpreender.

Duelos equilibrados e grupos de destaque

O sorteio também formou chaves consideradas equilibradas e com confrontos que podem impactar diretamente o andamento da competição.

Todos os grupos da Copa do Mundo 2026

Abaixo, a lista completa dos países que compõem os 12 grupos da competição:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, vencedor Play-off D;

México, África do Sul, Coreia do Sul, vencedor Play-off D; Grupo B: Canadá, vencedor Play-off A, Catar, Suíça;

Canadá, vencedor Play-off A, Catar, Suíça; Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti;

Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti; Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, vencedor Play-off C;

Estados Unidos, Paraguai, Austrália, vencedor Play-off C; Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador;

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador; Grupo F: Holanda, Japão, vencedor Play-off B, Tunísia;

Holanda, Japão, vencedor Play-off B, Tunísia; Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia;

Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia; Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai;

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai; Grupo I: França, Senegal, vencedor Play-off 2, Noruega;

França, Senegal, vencedor Play-off 2, Noruega; Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia;

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia; Grupo K: Portugal, vencedor Play-off 1, Uzbequistão, Colômbia;

Portugal, vencedor Play-off 1, Uzbequistão, Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá.

Chaveamento até a final terá impacto do novo sistema

Com a classificação dos dois primeiros colocados e dos oito melhores terceiros, a estrutura do mata-mata será mais extensa e definida previamente pela Fifa. O posicionamento dos vencedores dos grupos garante que as seleções mais bem ranqueadas só se enfrentem em uma possível final, desde que avancem como líderes de suas chaves.