Veja como ficaram todos os grupos da Copa do Mundo de 2026 A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória O Liberal 05.12.25 16h14 A bandeira do Brasil é exibida em um telão durante o sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México (Foto de Roberto Schmidt / AFP) A Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, México e Estados Unidos, teve os grupos definidos e apresentará pela primeira vez o formato com 48 seleções. A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória. Novo formato da Copa do Mundo terá 48 seleções Com a expansão adotada pela Fifa, a competição passa de 32 para 48 equipes. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro países. Avançam aos mata-matas os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros. O novo modelo cria a fase dos 16-avos de final antes das tradicionais oitavas de final, elevando o total para 104 partidas. VEJA MAIS Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. Brasil cai no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti O Brasil foi cabeça de chave no Grupo C e terá pela frente adversários de perfis distintos. O confronto mais aguardado da chave é contra Marrocos, semifinalista da Copa de 2022. Escócia e Haiti completam o grupo e também chegam com expectativas diferentes na competição. Brasil – cabeça de chave e favorito histórico ao título; Marrocos – principal adversário do grupo, semifinalista em 2022; Escócia – seleção europeia competitiva e em crescimento; Haiti – equipe que busca surpreender. Duelos equilibrados e grupos de destaque O sorteio também formou chaves consideradas equilibradas e com confrontos que podem impactar diretamente o andamento da competição. Grupo A – México, África do Sul, Coreia do Sul e vencedor do Play-off D; Grupo D – Estados Unidos, Paraguai, Austrália e vencedor do Play-off C; Grupo E – Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador; Grupo H – Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai; Grupo J – Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia; Grupo L – Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Todos os grupos da Copa do Mundo 2026 Abaixo, a lista completa dos países que compõem os 12 grupos da competição: Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, vencedor Play-off D; Grupo B: Canadá, vencedor Play-off A, Catar, Suíça; Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti; Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, vencedor Play-off C; Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador; Grupo F: Holanda, Japão, vencedor Play-off B, Tunísia; Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia; Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai; Grupo I: França, Senegal, vencedor Play-off 2, Noruega; Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia; Grupo K: Portugal, vencedor Play-off 1, Uzbequistão, Colômbia; Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá. Chaveamento até a final terá impacto do novo sistema Com a classificação dos dois primeiros colocados e dos oito melhores terceiros, a estrutura do mata-mata será mais extensa e definida previamente pela Fifa. O posicionamento dos vencedores dos grupos garante que as seleções mais bem ranqueadas só se enfrentem em uma possível final, desde que avancem como líderes de suas chaves. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34