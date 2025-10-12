Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 12.10.25 7h00 Criciúma e América-MG jogarão pela Série B do Brasileirão às 18h30 (Celso da Luz/ Criciúma EC) Os jogos de hoje, neste domingo (12/10), incluem partidas pelas Série B do Brasileirão, Campeonato Argentino e eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Aldosivi x Huracán - 14h30 - AFA Play Instituto x Tucumán - 16h45 - AFA Play Independiente Rivadavia x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play River Plate x Sarmiento - 19h15 - Disney+ Independiente x Lanús - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário PR - 16h - ESPN e Disney+ Vila Nova x Amazonas - 18h30 - Disney+ Criciúma x América-MG - 18h30 - Disney+ Cuiabá x Coritiba - 20h30 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Zâmbia x Níger - 10h - FIFA+ Chade x República Centro-Africana - 13h - FIFA+ Burkina Faso x Etiópia - 16h - FIFA+ Djibuti x Serra Leoa - 16h - FIFA+ Egito x Guiné-Bissau - 16h - FIFA+ Gana x Comores - 16h - FIFA+ Mali x Madagascar - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa San Marino x Chipre - 10h - SporTV e Disney+ Escócia x Belarus - 13h - SporTV e Disney+ Ilhas Faroé x República Tcheca - 13h - Disney+ Holanda x Finlândia - 13h - ESPN e Disney+ Lituânia x Polônia - 15h45 - Disney+ Romênia x Áustria - 15h45 - Disney+ Dinamarca x Grécia - 15h45 - SporTV e Disney+ Croácia x Gibraltar - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Holanda e Finlândia; veja o horário O jogo entre Holanda x Finlândia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Ilhas Faroé e Rep Tcheca; veja o horário O jogo entre Ilhas Faroé x Rep. Tcheca terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Croácia e Gibraltar; veja o horário O jogo entre Croácia x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Novorizontino e Operário; veja o horário O jogo entre Novorizontino x Operário-PR terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão SporTV 10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Ilhas Faroé x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Lituânia x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Romênia x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão 18h30 - Vila Nova x Amazonas - Série B do Brasileirão 18h30 - Criciúma x América-MG - Série B do Brasileirão 19h15 - River Plate x Sarmiento - Campeonato Argentino 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo. 