Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Criciúma e América-MG jogarão pela Série B do Brasileirão às 18h30 (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Os jogos de hoje, neste domingo (12/10), incluem partidas pelas Série B do BrasileirãoCampeonato Argentino e eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Aldosivi x Huracán - 14h30 - AFA Play
  2. Instituto x Tucumán - 16h45 - AFA Play
  3. Independiente Rivadavia x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play
  4. River Plate x Sarmiento - 19h15 - Disney+
  5. Independiente x Lanús - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Novorizontino x Operário PR - 16h - ESPN e Disney+
  2. Vila Nova x Amazonas - 18h30 - Disney+
  3. Criciúma x América-MG - 18h30 - Disney+
  4. Cuiabá x Coritiba - 20h30 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Zâmbia x Níger - 10h - FIFA+
  2. Chade x República Centro-Africana - 13h - FIFA+
  3. Burkina Faso x Etiópia - 16h - FIFA+
  4. Djibuti x Serra Leoa - 16h - FIFA+
  5. Egito x Guiné-Bissau - 16h - FIFA+
  6. Gana x Comores - 16h - FIFA+
  7. Mali x Madagascar - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. San Marino x Chipre - 10h - SporTV e Disney+
  2. Escócia x Belarus - 13h - SporTV e Disney+
  3. Ilhas Faroé x República Tcheca - 13h - Disney+
  4. Holanda x Finlândia - 13h - ESPN e Disney+
  5. Lituânia x Polônia - 15h45 - Disney+
  6. Romênia x Áustria - 15h45 - Disney+
  7. Dinamarca x Grécia - 15h45 - SporTV e Disney+
  8. Croácia x Gibraltar - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Holanda e Finlândia; veja o horário

O jogo entre Holanda x Finlândia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Ilhas Faroé e Rep Tcheca; veja o horário

O jogo entre Ilhas Faroé x Rep. Tcheca terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Croácia e Gibraltar; veja o horário

O jogo entre Croácia x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Novorizontino e Operário; veja o horário

O jogo entre Novorizontino x Operário-PR terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão
  4. 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 13h - Ilhas Faroé x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - Lituânia x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Romênia x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão
  10. 18h30 - Vila Nova x Amazonas - Série B do Brasileirão
  11. 18h30 - Criciúma x América-MG - Série B do Brasileirão
  12. 19h15 - River Plate x Sarmiento - Campeonato Argentino
  13. 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

