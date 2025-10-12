Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (12/10), incluem partidas pelas Série B do Brasileirão, Campeonato Argentino e eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 19h, o Palmeiras enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Aldosivi x Huracán - 14h30 - AFA Play Instituto x Tucumán - 16h45 - AFA Play Independiente Rivadavia x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play River Plate x Sarmiento - 19h15 - Disney+ Independiente x Lanús - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Operário PR - 16h - ESPN e Disney+ Vila Nova x Amazonas - 18h30 - Disney+ Criciúma x América-MG - 18h30 - Disney+ Cuiabá x Coritiba - 20h30 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Zâmbia x Níger - 10h - FIFA+ Chade x República Centro-Africana - 13h - FIFA+ Burkina Faso x Etiópia - 16h - FIFA+ Djibuti x Serra Leoa - 16h - FIFA+ Egito x Guiné-Bissau - 16h - FIFA+ Gana x Comores - 16h - FIFA+ Mali x Madagascar - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

San Marino x Chipre - 10h - SporTV e Disney+ Escócia x Belarus - 13h - SporTV e Disney+ Ilhas Faroé x República Tcheca - 13h - Disney+ Holanda x Finlândia - 13h - ESPN e Disney+ Lituânia x Polônia - 15h45 - Disney+ Romênia x Áustria - 15h45 - Disney+ Dinamarca x Grécia - 15h45 - SporTV e Disney+ Croácia x Gibraltar - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

O jogo entre Holanda x Finlândia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

O jogo entre Ilhas Faroé x Rep. Tcheca terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h.

O jogo entre Croácia x Gibraltar terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

O jogo entre Novorizontino x Operário-PR terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

10h - San Marino x Chipre - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Escócia x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Holanda x Finlândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 13h - Ilhas Faroé x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Lituânia x Polônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Romênia x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Croácia x Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Dinamarca x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h - Novorizontino x Operário PR - Série B do Brasileirão 18h30 - Vila Nova x Amazonas - Série B do Brasileirão 18h30 - Criciúma x América-MG - Série B do Brasileirão 19h15 - River Plate x Sarmiento - Campeonato Argentino 20h30 - Cuiabá x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.