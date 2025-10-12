Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Chipre vem de um empate de 1 a 1 com a Bósnia e soma 5 pontos a mais que San Marino (Facebook/ @cyprusfaofficial)

San Marino x Chipre disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir San Marino x Chipre ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Marino é a pior seleção da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024.

Já o Chipre está na vice-lanterna do Grupo H das eliminatórias europeias e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

San Marino x Chipre: prováveis escalações

San Marino: Colombo; Matteoni, Cevoli, Riccardi, Tosi; Mularoni, Capicchioni, Lazzari; Contadini, Nanni, Berardi.

Chipre: Mall; Shikkis, Andreou, Laifis, Correia; Kyriakou, Kastanos; Loizou, Charalampous, Tzionis; Pittas.

FICHA TÉCNICA
San Marino x Chipre
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle
Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 10h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

San Marino

Chipre

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/10) pelo Brasileirão

Palmeiras e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

11.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera

11.10.25 23h52

Deu saudades, Fiel?!

Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico

Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026.

11.10.25 19h41

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda