San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa San Marino e Chipre jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 9h00 O Chipre vem de um empate de 1 a 1 com a Bósnia e soma 5 pontos a mais que San Marino (Facebook/ @cyprusfaofficial) San Marino x Chipre disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir San Marino x Chipre ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? San Marino é a pior seleção da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024. Já o Chipre está na vice-lanterna do Grupo H das eliminatórias europeias e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo San Marino x Chipre: prováveis escalações San Marino: Colombo; Matteoni, Cevoli, Riccardi, Tosi; Mularoni, Capicchioni, Lazzari; Contadini, Nanni, Berardi. Chipre: Mall; Shikkis, Andreou, Laifis, Correia; Kyriakou, Kastanos; Loizou, Charalampous, Tzionis; Pittas. FICHA TÉCNICA San Marino x Chipre Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 10h