San Marino x Chipre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

San Marino x Chipre disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir San Marino x Chipre ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Marino é a pior seleção da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024.

Já o Chipre está na vice-lanterna do Grupo H das eliminatórias europeias e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

San Marino x Chipre: prováveis escalações

San Marino: Colombo; Matteoni, Cevoli, Riccardi, Tosi; Mularoni, Capicchioni, Lazzari; Contadini, Nanni, Berardi.

Chipre: Mall; Shikkis, Andreou, Laifis, Correia; Kyriakou, Kastanos; Loizou, Charalampous, Tzionis; Pittas.

FICHA TÉCNICA

San Marino x Chipre

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 10h