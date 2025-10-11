Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/10) pelo Brasileirão

Palmeiras x Juventude disputam hoje, sábado (11/10), uma partida atrasada pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 17 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Juventude é o vice-líder e soma 6 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 21 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras x Juventude: prováveis escalações

Palmeiras: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Juventude: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 19h