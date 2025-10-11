Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 11.10.25 18h00 O Palmeiras soma 32 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x Juventude disputam hoje, sábado (11/10), uma partida atrasada pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 17 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Juventude é o vice-líder e soma 6 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 21 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Palmeiras x Juventude: prováveis escalações Palmeiras: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes. Juventude: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano. Técnico: Luis Zubeldía. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Juventude Brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B Athletic Club e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 11.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39