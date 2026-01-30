Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista

Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras já soma 7 pontos a mais que o Botafogo SP (Cesar Greco/ Palmeiras)

Botafogo-SP x Palmeiras disputam hoje, domingo (01/02), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras já soma no Paulistão um total de 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Botafogo-SP acumula apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Botafogo SP x Palmeiras: prováveis escalações

Botafogo: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Márcio Maranhão. Técnico: Cláudio Tencati.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Murilo (Benedetti), Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Larson), Maurício; Allan, Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA
Botafogo (SP) x Palmeiras
Campeonato Paulista
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 20h30

