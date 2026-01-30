Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.01.26 15h30 Colônia soma só 1 ponto a mais que o Wolfsburg na Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int) Köln x Wolfsburg disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 20° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Colônia x Wolfsburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Colônia está em 10° lugar na Bundesliga e acumula um total de 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Wolfsburg ocupa a 12° posição com 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 41 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Cologne x Wolfsburg: prováveis escalações Colônia: Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Maina, Kaminski, Krauss, Castro-Montes; Bulter, Ache, El Mala. Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Wimmer, Eriksen, Amoura; Pejcinovic. FICHA TÉCNICA Colônia x Wolfsburg Bundesliga 2026 Local: RheinEnergieStadion, em Köln, Alemanha Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wolfsburg Colônia jogos de hoje Bundesliga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40