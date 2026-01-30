Capa Jornal Amazônia
Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga

Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Colônia soma só 1 ponto a mais que o Wolfsburg na Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int)

Köln x Wolfsburg disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 20° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Colônia x Wolfsburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Colônia está em 10° lugar na Bundesliga e acumula um total de 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Wolfsburg ocupa a 12° posição com 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 41 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Cologne x Wolfsburg: prováveis escalações

Colônia: Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Maina, Kaminski, Krauss, Castro-Montes; Bulter, Ache, El Mala.

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Wimmer, Eriksen, Amoura; Pejcinovic.

FICHA TÉCNICA
Colônia x Wolfsburg
Bundesliga 2026
Local: RheinEnergieStadion, em Köln, Alemanha
Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, às 16h30

