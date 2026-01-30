Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 30.01.26 7h00 Às 14h30, Al Kholood e Al Nassr jogarão pelo Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (30/01), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Bundesliga. Às 14h30, Al Kholood jogará contra Al Nassr pela Série A saudita. Já às 16H45, o Lazio enfrentará o Genoa pelo Campeonato Italiano. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Colônia x Wolfsburg - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Alavés - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Lazio x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Taawon x Al Akhdoud - 10h50 - Sem informações Neom x Dhamk - 12h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Kholood x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Kholood e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Kholood x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Lazio e Genoa; veja o horário O jogo entre Lazio x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Espanyol e Alavés; veja o horário O jogo entre Espanyol x Alavés terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Köln e Wolfsburg; veja o horário O jogo entre Colônia x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Kholood x Al Nassr - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h45 - Lazio x Genoa - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Alavés - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+
16h45 - Lazio x Genoa - Campeonato Italiano
17h - Espanyol x Alavés - La Liga

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball
16h30 - Colônia x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 