O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h30, Al Kholood e Al Nassr jogarão pelo Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (30/01), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Bundesliga.

Às 14h30, Al Kholood jogará contra Al Nassr pela Série A saudita. Já às 16H45, o Lazio enfrentará o Genoa pelo Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Colônia x Wolfsburg - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Espanyol x Alavés - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lazio x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Taawon x Al Akhdoud - 10h50 - Sem informações
  2. Neom x Dhamk - 12h50 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Kholood x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Kholood e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Kholood x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Lazio e Genoa; veja o horário

O jogo entre Lazio x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Espanyol e Alavés; veja o horário

O jogo entre Espanyol x Alavés terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Köln e Wolfsburg; veja o horário

O jogo entre Colônia x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Kholood x Al Nassr - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Lazio x Genoa - Campeonato Italiano
  2. 17h - Espanyol x Alavés - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Lazio x Genoa - Campeonato Italiano
  2. 17h - Espanyol x Alavés - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Colônia x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
