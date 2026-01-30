Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (30/01), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Bundesliga.

Às 14h30, Al Kholood jogará contra Al Nassr pela Série A saudita. Já às 16H45, o Lazio enfrentará o Genoa pelo Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Colônia x Wolfsburg - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Espanyol x Alavés - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Lazio x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Taawon x Al Akhdoud - 10h50 - Sem informações Neom x Dhamk - 12h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Kholood x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

